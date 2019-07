Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - recenzja

Przetestowaliśmy GeForce RTX 2070 Super w wersji JetStream opracowanej przez firmę Palit. Sprawdziliśmy jak najnowsza konstrukcja Nvidii z usprawnionym chłodzeniem od Palita radzi sobie na tle podstawowego RTX'a 2070.

Karty z serii 20xx Super, to najnowsze komponenty w ofercie Nvidii. Modele RTX 2060 i RTX 2070 doczekały się znaczących usprawnień, a dopisek Super oznacza w tym wypadku niemal kompletną przebudowę specyfikacji. Wszelkie informacje na temat technologicznych zmian jakie przyniosły nowe karty Nvidii odnajdziecie w naszym artykule: Sprawdzamy Nvidia GeForce RTX 2060 Super i RTX 2070 Super - karty graficzne, które znowu wywrócą rynek do góry nogami

Tym razem do naszej redakcji trafił model niereferencyjny z oferty Palita. Nowy RTX 2070 Super w wersji JetStream przynosi usprawnione chłodzenie oraz ciekawe zmiany stylistyczne. Poniżej przeczytacie naszą recenzję z porównaniem do niereferencyjnego RTX'a 2070.

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - cena i dostępność

Testowany przez nas Palit, to najtańszy RTX 2070 Super na rynku. Można go kupić w cenie około 2200 zł. To całkiem nieźle biorąc pod uwagę, że konkurencyjny Gigabyte jest przynajmniej 200 zł droższy. Warto również wspomnieć, że najtańsze "zwykłe" RTX'y 2070 kosztują przynajmniej 1950 zł. Właśnie w tym kontekście cena 2070 Super od Palita prezentuje się niezwykle interesująco.

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - konstrukcja i zestaw

GeForce RTX 2070 Super JetStream jest sprzedawany w standardowym, kartonowym opakowaniu. Wewnątrz pudełka oprócz samej karty, znaleźliśmy instrukcję, sterowniki oraz rozgałęziacz do zasilania PCIe. Skromny pakiet jest całkowicie uzasadniony atrakcyjną ceną karty.

Konstrukcyjnie, karta znacząco różni się od wersji Founders Edition. Najbardziej zauważalną różnicą jest chłodzenie JetStream. Uwagę zwraca masywny radiator z miedzianą podstawą oraz systemem rurek cieplnych rozlokowanych tuż nad wentylatorami. Wiatraki wyposażono w 6-biegunowy napęd o niskiej konsumpcji energii oraz 11-elementowe śmigła TurboFan 2.0, mające zapewniać cichy przepływ powietrza.

Dolna część PCB została zabezpieczona osłoną ze szczotkowanego aluminium z naniesionym oznaczeniem serii JetStream. Całość konstrukcji prezentuje się nader solidnie.

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - specyfikacja

Specyfikacja testowanego przez nas modelu prezentuje się następująco:

Wielkość pamięci: 8 GB

Szerokość magistrali pamięci: 256bit

Typ DRAM: GDDR6

Zegar grafiki: 1410 MHz

Częstotliwość podwyższona: 1740 MHz

Szybkość pamięci: 14 Gbps

RTX-OPS: 46T

Ilość rdzeni CUDA: 2304

Przepustowość pamięci: 448 GB/sec

Microsoft DirectX: 12

OpenGL: 4/5

Typ złącza: PCI-E 3.0 x 16

HDMI: HDMI 2.0b

DisplayPort: DP1.4a x 3

USB: Type-C

Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym: 7680x4320@60Hz

Wymiary: 292 x 130 x 59.6 mm

Pobór mocy karty graficznej: 185W/220W z USB

Rekomendowana moc zasilacza: 550 W

Dodatkowe złącza zasilania: 6-pin X 1 8-pin X1

Technologie: Podwójny Bios, DrMOS, Ray Tracing, Rdzenie Tensor, DLSS, Adaptive Shading, Nvidia Turing, Nvidia Highlights, Nvidia CUDA, Ncidia Ansel, Nvidia Vulkan, Nvidia G-SYNC, Nvidia Game Stream

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - nasza platforma testowa

Podczas testów wykorzystaliśmy naszą standardową platformę testową.

Procesor: Intel i9 9900K @ 4Ghz

Pamięć RAM: Ballistix 64 GB DDR 4 1600 Mhz

Płyta Główna: ASRock Z390 Steel Legend

Obudowa: Corsair Carbide 678C

Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

Chłodzenie: SilentiuPC Navis RGB 280

Dodatkowo w celu porównania wykorzystaliśmy podstawową wersję karty Inno3D GeForce RTX 2070.

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - wydajność w grach

Wyniki w grach są trochę zaskakujące. Przykładowo w Wiedźminie 3 po zastosowaniu modelu RTX 2070 Super zyskujemy 15 % lepszy framerate względem zwykłego RTX 2070. Jednocześnie tracimy blisko 17% w FarCry. Patrząc na wykresy można przyjąć, że zysk wydajnościowy na 2070 Super jest nieco większy niż potencjalne straty. Możliwe, że niejednoznaczność rezultatów zniknie wraz z kolejnymi generacjami sterowników.

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - wydajność w benchmarkach

Benchmarki zapewniają bardziej klarowny obraz przewagi modelu RTX 2070 Super. Nowszy przedstawiciel serii RTX zapewnia wyższe rezultaty w zdecydowanej większości programów, a różnice sięgają nawet 10%. Jedynym wyjątkiem jest Cinebench R15, który potwierdza nasze obawy o pracę RTX 2070 podczas renderingu. Podczas testów przypadkiem odnotowaliśmy problemy z pracą Adobe Premiere Pro po podłączeniu nowego RTX'a. Czasy renderingów wideo wydłużyły się 10-krotnie względem pracy na samym procesorze i to niezależnie od trybu (Hybrydowy, OpenGL, CPU). Jesteśmy praktycznie przekonani, że przyczyną problemu są stosunkowo świeże sterowniki i wierzymy, że w najbliższym czasie zostaną zlikwidowane dzięki aktualizacjom.

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - pobór mocy

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - temperatury

Osłona RTX 2070 Super bez obciążenia.

Osłona RTX 2070 Super w obciążeniu.

Podczas zwykłej pracy, czujniki zainstalowane na karcie graficznej wskazywały temperatury na poziomie 31 stopni Celsjusza. Podczas pracy w obciążeniu notowaliśmy temperatury nieprzekraczające 52 stopni. Rezultaty wypadają więcej niż zadowalająco - chłodzenie JetStream należycie spełnia swoje zadanie.

Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream - podsumowanie

Nowość w ofercie Palita to niezwykle kuszący produkt. Wydając dodatkowe 200 zł względem podstawowego RTX 2070 zyskamy średnio 10% wzrost wydajności w większości tytułów, przy potężnie odświeżonej specyfikacji. Niekiedy większe różnice cen znajdziemy między komponentami z tym samym oznaczeniem ale od różnych subvendorów. Warto zaznaczyć, że omawiany model to nie tylko RTX 2070 w dobrej cenie, ale przy okazji usprawniona konstrukcja wyposażona w wydajne chłodzenie JetStream. Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream to konstrukcja godna polecenia o optymalnym stosunku możliwości do ceny.