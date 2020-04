Panasonic Lumix DC-TZ200

Mobilność i szczegółowość. Lumix TZ200 sprawdzi się w każdej sytuacji.

Lumix DC-TZ200 to zaawansowany kompakt z 15-krotnym zoomem optycznym i wbudowaną stabilizacją obrazu. Szeroki zakres ogniskowych sprawia, że aparat sprawdzi się zarówno w fotografii ulicznej, krajobrazowej, przyrodniczej, jak i sportowej oraz w portrecie. Posiada także funkcję makro, która umożliwia zrobienie ostrego zdjęcia z odległości 3 cm. Wyposażony jest w matrycę o rozdzielczości 20,1 Mpix, a zakres czułości ISO wynosi 125-25600 (dolną granicę można dodatkowo rozszerzyć od 80 ISO). Lumix TZ200 umożliwia filmowanie w 4K (3840 x 2160 pikseli) z prędkością 30kl./s oraz Full HD z szybkością 60 kl.s w formacie MP4. Faktyczny czas nagrywania wynosi ok. 50 min. Do tego, możliwe jest kręcenie w zwolnionym tempie w rozdzielczości Full HD z prędkością 120 kl./s, a także uruchomienie High Speed Video, które pozwala rejestrować szybko poruszające się obiekty w rozdzielczości Full HD z szybkością 100kl./s. Podczas filmowania możemy zmieniać ustawienia poszczególnych parametrów: przysłony, czasu naświetlania oraz ISO. Podobnie jak wcześniej opisany model, Lumix TZ200 posiada funkcje 4K Photo oraz Post Focus i Focus Stacking.

Istotne jest również to, że aparat posiada wizjer elektroniczny, który ułatwia kadrowanie i śledzenie wszystkich wydarzeń, szczególnie jeśli fotografujemy lub filmujemy w jasny słoneczny dzień. Pracę przyśpiesza dotykowy 3-calowy ekran z rozdzielczością 1240 tysięcy punktów.