Prosty i niedrogi aparat cyfrowy z wymienną optyką z możliwością nagrywania filmów w 4K.

Panasonic Lumix DMC-G7 nie należy do najnowszych sprzętów, ale nadal zalicza się go do jednym z najbardziej funkcjonalnych bezlusterkowców w tej kategorii cenowej. Obecnie za aparat (wraz z obiektywem) zapłacimy niecałe 3 tysiące. Urządzenie zostało wyposażone w 16-megapikselową matrycę Live MOS 4/3 o czułości z przedziału ISO 200–25600, wspomaganą procesorem Venus Engine. Odpowiada on również za wydajność pracy w trybie seryjnym - maksymalna prędkość to 8 kl./s (10 kl.s migawka elektroniczna). Całkiem szybki 49-punktowy system AF z wbudowaną technologią Depth From Defocus pozwala na precyzyjne wykonanie zdjęć, nawet w trybie seryjnym - do 6 ostrych zdjęć seryjnych w trybie śledzenia AF. Co ciekawe, pojawia się też ciekawa funkcja Post Focus, która umożliwia wybranie punktu ostrości nawet po wykonaniu ujęcia. Mocnym punktem bezlusterkowca Lumix DMC-G7 jest możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 4K w 30 kl./s.

Zaletą jest również 3-calowy, dotykowy ekran LCD o liczbie punktów wynoszącej 1 040 000. Wygodę użytkowania zapewnia możliwość jego odchylania (maks. o 180 stopni) i obracania (maks. o 270 stopni). Nie zabrakło również wizjera elektronicznego z rozdzielczością 2 360 000 punktów oraz powiększeniem x1.4.

Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi możemy połączyć aparat Panasonic Lumix DMC-G7 z telefonem czy tabletem. W ten sposób możemy sterować aparatem z odległości oraz przesyłać zdjęcia bezpośrednio na inne urządzenia.

To idealny aparat dla osób początkujących, które oprócz fotografowania chcą spróbować swoich sił w zakresie filmowania.