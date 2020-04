Panasonic Lumix DMC-LX15

Precyzja filmowania. Zaawansowany kompakt nie tylko dla amatorów.

Kolejnym niedrogim kompaktem firmy Panasonic jest Lumix DMC-LX15, który idealnie sprawdza się jako aparat do filmowania w 4K. Posiada bardzo jasny obiektyw (f/1.4-2.8), co pozwala uzyskać dobrą jakość zdjęć oraz filmów, nawet przy słabym oświetleniu, a także umożliwia plastyczne rozmycie nieostrości, co trudno zazwyczaj osiągnąć w tego typu aparatach. Do tego obiektyw posiada manualny pierścień przysłony. Dobrą jakość obrazu uzyskamy także dzięki 20,1-megapikselowej matrycy typu MOS, o zakresie czułości ISO 125-12800 (z rozszerzeniem do ISO (rozszerzane do ISO 80 - 25600).

Lumixem LX15 możemy nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD z prędkością 60 kl./s (w formacie AVCHD) oraz w 4K (3840 x 2160 Mpix) przy zachowaniu 30 kl./s (w formacie MP4). W aparacie znajdziemy również tryb slow-motion, który pozwala nagrywać filmy z prędkością 120 kl./s. Oprócz tego, aparat posiada funkcję 4K Photo, dzięki której możemy zapisywać wysokiej jakości klatki filmu 4K jako zdjęcia. Przydatnymi narzędziami mogą okazać się Post Focus - funkcja umożliwiająca precyzyjne ostrzenie zdjęć i Focus Stacking, który pozwala na automatyczne połączenie wykonanych zdjęć w jeden obraz o dużej głębi ostrości. Takie ustawienia to idealne rozwiązanie, jeśli fotografujemy lub filmujemy szybko poruszające się obiekty. Przybliżony czas ciągłego nagrywania w 4K (30kl./s MP4) to 60 min. W Lumix LX15 zastosowano dotykowy 3-calowy ekran LCD z rozdzielczością 1.04 mln punktów, który możemy odchylić w górę, maksymalnie o 180 stopni.

Matryca: MOS o wysokiej czułości (typ 1) 20,1 Mpix

Czułość ISO: 125-12800 ISO (po rozszerzeniu 80-25600 ISO)

Obiektyw: f/1.4-2.8; szerokokątny ultrazoom 3x odp. 24–72mm

Ekran: Dotykowy 3-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1040 tys. punktów

Porty: micro HDMI, micro USB 2.0

Łączność: Wi-Fi

Nagrywanie: możliwość rejestrowania filmów 4K 30kl./s oraz Full HD 50kl./s w formacie MP4