Panasonic Lumix TZ 90

Kieszonkowy kompakt o dużych możliwościach - dla początkujących vlogerów.

Lumix DMC TZ90 to 20,3-megapikselowy, tani kompakt z dużymi możliwościami filmowania. Oprócz 30-krotnego zoomu, posiada możliwość kręcenia filmów w 4K, optyczną stabilizację obrazu, szybki autofokus z technologią DFD (Depth from Defocus) oraz odchylany i dotykowy 3-calowy ekran. Wysuwany obiektyw sprawia, że mamy do dyspozycji zarówno szeroki kąt, jak i bardzo duże zbliżenie, co może przydać się podczas kręcenia wideoblogów.

Filmy mogą być nagrywane w rozdzielczości Full HD z możliwością 60 kl./s w formacie MP4 lub w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 Mpix) z prędkością 30 kl./s w formacie MP4. Podczas kręcenia nie można zmieniać parametrów rejestracji obrazu, ale możliwe jest zrobienia zdjęcia lub serii zdjęć. Do filmowania możemy użyć różnych trybów, które oferuje Lumix TZ90, w tym kreatywne ustawienie, np. ekspresyjne, retro, dawne czasy, jasne tony, ciemne tony, sepia, monochromatyczne oraz tryby scen zdjęciowych, m.in. ostry portret, gładka skóra, miękkie podświetlenie, ostre pod światło. Pojawia się również funkcja focus peaking, która pomaga przy manualnym ostrzeniu. Oprócz tego mamy do dyspozycji 5-osiową stabilizację matrycy, która umożliwia filmowanie z ręki. Dostępny czas nagrywania w formacie MP4 w trybie 4K przy 30 kl./s wynosi ok. 90 min. Możliwości filmowania są naprawdę dobre, jak na tę cenę aparatu. To idealne rozwiązanie, jeśli dopiero rozpoczynamy naszą przygodę z nagrywaniem wideoblogów lub innych amatorskich filmów.

Najważniejsze cechy aparatu: