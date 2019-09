Panasonic PT-VZ580 to projektor o bardzo wysokim współczynniku jasności. Co jeszcze sprawia, że warto na niego zwrócić uwagę?

Panasonic PT-VZ580 to projektor, który pokazuje obraz w rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, czyli WUXGA, z kontrastem 16 000:1 i jasnością sięgająca aż do 5000 lumenów. PT-VZ580 wyróżnia się wydłużonym cyklem wymiany filtra powietrza — do maksymalnie 7000 godzin. Filtr można też dwukrotnie umyć, co zmniejsza całkowity koszt użytkowania. Cykl wymiany wysokowydajnej lampy również kształtuje się na poziomie 7000 godzin w trybie ECO, co pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na konserwację przez dłuższy czas i ograniczyć koszty napraw oraz negatywny wpływ na środowisko. W normalnym jest to 5 tysięcy godzin. Zastosowana w urządzeniu technologia Daylight View Basic umożliwia wyświetlanie wyraźnego obrazu, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Wbudowany czujnik mierzy natężenie światła w pomieszczeniu, a odpowiednie algorytmy odpowiednio optymalizują półtony barw i jasność. Możliwy jest zoom x1,6

Panasonic PT-VZ580 ma w obudowie następująca złącza: HDMI x2, D-Sub (wejscie), D-Sub (wejście/wyjście), wideo, wejście audio x2, mikrofon, wyjście audio, RS-232, LAN RJ-45. Po podłączeniu go do sieci można monitorować jego pracę za pomocą dowolnej przeglądarki - wymagana jest oczywiście wcześniejsze konfiguracja adresu sieciowego. Jedną z zalet tego rozwiązania jest możliwość monitorowania podzespołów oraz przeprowadzenia diagnostyki projektora. Model ten ma tylko jeden głośnik monofoniczny o mocy 10W, więc do ogladania filmów raczej się nie nadaje.

Podsumowując: Panasonic PT-VZ580 to dobra pozycja, ale nieco do perfekcji zabrakło. Do prezentacji, gdzie głos nie ma znaczenia, nadaje się idealnie.