Panasonic RZ-B100W - test tanich słuchawek TWS z IPX4

Do redakcji PCWorld.pl trafiła nowość od firmy Panasonic - słuchawki RZ-B100W. Producent oferuje certyfikat IPX4, łączny czas pracy na baterii wynoszący 16 godzin oraz dotykowe panele do sterowania gestami. Sprawdź, jak słuchawki True Wireless wypadły w naszym teście.

Bezprzewodowe słuchawki właściwie całkowicie zdetronizowały modele przewodowe, które obecnie zdają się być raczej artefaktem przeszłości, niż faktyczną alternatywą. Również ich cena na przestrzeni ostatnich lat mocno spadła. Wystarczy spojrzeć na najpopularniejsze AirPodsy, które potrafiły kosztować niespełna 1000 zł, a teraz dostępne są nawet za połowę tej ceny. Nie każdego jednak stać nawet na taki wydatek, dlatego wielu producentów sprzętu audio oferuje obecnie tańsze rozwiązania, które funkcjami i jakością dźwięku nie odbiegają aż tak bardzo od flagowych modeli.

Słuchawki True Wireless możemy podzielić na dwa typy: douszne i dokanałowe. Testowany model RZ-B100W to słuchawki douszne - nie umieszcza się ich bezpośrednio w kanale słuchowym. Pozostają one luźno zaczepione o małżowinę uszną. Oznacza to, że nie tworzy się zamknięta przestrzeń izolowana pomiędzy słuchawką, a kanałem słuchowym. Rozwiązanie to powoduje, że izolacja akustyczna od otoczenia jest mniejsza, niż w przypadku słuchawek dokanałowych, ale ucisk wywierany na wnętrze ucha jest niższy, co przekłada się na komfort użytkowania. Doceniliśmy to podczas dłuższej styczności ze słuchawkami.

Z drugiej strony, słuchawki douszne nie zawsze pasują do każdej budowy ucha. W zestawie nie otrzymamy dodatkowych gumek, ale konstrukcja słuchawek jest na tyle uniwersalna, że podczas testów nie mieliśmy problemów z ich użytkowaniem.

Panasonic RZ-B100W - Specyfikacja techniczna

Budowa słuchawek Douszne Łączność Bezprzewodowe (TWS) Rodzaj łączności Bluetooth 5,0 System audio Stereo 2,0 ANC Nie Pasmo przenoszenia 20 ~ 20000 Hz Średnica membrany 13 mm Typ mikrofonu MEMS Zasięg do 10 m Złącze USB typu C Zasilanie Wbudowany akumulator Czas pracy na baterii do 4 h, do 16 h (przy użyciu etui ładującego) Czas ładowania ok, 2h Kompatybilność Android, iOS Zastosowane technologie System XBS Kolor Czarny Wodoszczelność IPX4 Dodatkowe informacje Współpraca z asystentem głosowym, sterowanie dotykowe, wsparcie kodeków (SBC i AAC), zgodne profile A2DP, AVRCP, HFP Dołączone akcesoria Etui z funkcją ładowania słuchawek, kabel USB typu C Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Panasonic RZ-B100W - Cena

Słuchawki Panasonic RZ-B100W można kupić za kwotę w przedziale 279-299 zł (w zależności od sklepu). Testowany model nie oferuje aktywnej redukcji hałasu (ANC), co z pewnością pozytywnie wpływa na jego cenę.

Panasonic RZ-B100W - Zawartość zestawu

Opakowanie, w którym dostajemy słuchawki, jest dość typowe dla tego typu sprzętu. W kartoniku znajduje się specjalne wypełnienie wykonane z twardej gąbki, które zabezpiecza etui ładujące oraz słuchawki. Opakowanie zawiera także kabel USB-A do USB-C służący do ładowania etui, a także dokumentację, która składa się z pełnej wersji instrukcji obsługi, książeczki gwarancyjnej oraz uwag licencyjnych.

Panasonic RZ-B100W - Wygląd i jakość wykonania

Całość zestawu została wykonana bardzo solidnie, a słuchawki, jak i samo etui, posiadają matowe wykończenie. Zawias pokrywy został wykonany z tworzywa sztucznego, ale sprawia wrażenie bardzo solidnego i wytrzymałego. Działa bardzo sprawnie i nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków. Na froncie etui producent umieścił okrągły przycisk, który otacza dioda LED informująca o aktualnym stanie baterii.

Słuchawki są idealnie dopasowane do przegródek w etui, a wewnętrzny magnes trzyma je bardzo mocno. Przy próbie potrząsania i wyrzucenia, każda z nich pozostała na swoim miejscu. Nie da się również ukryć, że prezentują się bardzo elegancko. Pałąk nie wydaje się być także przesadnie duży, a w mojej ocenie słuchawki są dyskretne i ergonomiczne. Producent umieścił na pałąku swoje logo, a na główce znajdziemy panel dotykowy. RZ-B100W świetnie leżą w uchu - podczas zwykłego użytkowania i pracy biurowej nie sprawiają uczucia dyskomfortu.

Panasonic RZ-B100W - Funkcje i wydajność

RZ-B100W działają w oparciu o technologię Bluetooth 5.0. Pierwsze parowanie odbywa się poprzez otwarcie pokrywy etui. Następnie, po wejściu w ustawienia Bluetooth smartfona, słuchawki są od razu widoczne na liście dostępnych urządzeń, co pozwala na szybkie połączenie się z nimi. Po konfiguracji, każdorazowe otwarcie etui i wyciągnięcie z niego słuchawek powoduje połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem. Panasonic RZ-B100W można sparować z kilkoma urządzeniami, ale nie da się z nich korzystać w tym samym czasie.

Podczas testu zasięgu w mieszkaniu, słuchawki działały bez żadnego problemu. Ani razu nie zdarzyła się sytuacja, aby gubiły zasięg po wejściu do drugiego pokoju. Podczas testów na zewnątrz słuchawki traciły połączenie z telefonem komórkowym po oddaleniu się dopiero o około 20 metrów. To w pełni zadowalający rezultat.

Słuchawki oferują sterowanie za pomocą panelu dotykowego. Co ciekawe, każda słuchawka rozpoznaje te same komendy, lecz wywołują one różne funkcje. Pojedyncze stuknięcie w lewą pozwala na włączenie/zatrzymanie odtwarzania utworu. Podwójne lub potrójne stuknięcie steruje głośnością, kolejno ją zmniejszając lub zwiększając. Prawy panel pozwala na przeskakiwanie do kolejnego lub poprzedniego utworu za pomocą dwóch lub trzech stuknięć. Przytrzymanie, niezależnie od strony, wywołuje asystenta głosowego (Asystenta Google lub Siri, zależnie od systemu smartfona). Możemy także odbierać połączenia za pomocą pojedynczego stuknięcia, odrzucenie lub zakończenie rozmowy odbywa się poprzez dłuższe przytrzymanie panelu dotykowego.

Sterowanie za pomocą dotyku przez cały okres testu działało bezbłędnie. Czasami występowało niewielkie opóźnienie, które nie przeszkadzało jednak w użytkowaniu. Jedynym zauważalnym minusem może być umiejscowienie paneli dotykowych. Zdarzało mi się przypadkowo aktywować gest pojedynczego stuknięcia podczas zakładania lub ściągania słuchawek. Po dłuższym zapoznaniu się z budową słuchawek, byłem jednak w stanie nauczyć się nawigacji w taki sposób, aby ta drobna niedogodność już nie występowała.

Panasonic RZ-B100W - Brzmienie

Już od pierwszych chwil obcowania z RZ-B100W wiedziałem, że korzystanie z nich to sama przyjemność. Panasonic oferuje autorski system o nazwie XBS Extra Bass System, który zapewnia produkcję bardzo przyjemnych w odbiorze niskich częstotliwości. Słuchawki sprawdzą się praktycznie w każdym gatunku muzycznym, z mocnym podkreśleniem hip-hopu lub trapu. Reprodukcja basu jest na naprawdę wysokim poziomie, a przy tym oferuje bardzo bogate i zdefiniowane brzmienie.

Nieco inaczej wygląda to przy próbie zwiększenia głośności do wartości maksymalnej, gdyż powoduje to pojawienie się zniekształceń na różnych pasmach częstotliwości. Średnie tony zaczynają wtedy gubić się pośród zbyt dominującego basu. W kwestii górnych częstotliwości bywa różnie, gdyż wszystko zależy od umiejscowienia słuchawek w uchu. Im mniejsza izolacja względem kanału słuchowego, tym bardziej są one słyszalne, lecz wciąż przeważa tutaj głównie bas. Panasonic RZ-B100W najlepiej odnajdą się zatem podczas odtwarzania popu, hiphopu, muzyki house oraz trapu. Nieco gorzej poradzą sobie z utworami akustycznymi.

Producent nie oferuje możliwości podpięcia tego modelu słuchawek do dedykowanej aplikacji, gdzie moglibyśmy zdefiniować każde pasmo częstotliwości pod własny gust. Pozostaje nam możliwość regulacji bezpośrednio w aplikacji serwisu streamingowego lub z wykorzystaniem equalizera wbudowanego w odtwarzacz smartfona lub komputera.

Panasonic RZ-B100W - Komfort użytkowania

Słuchawki są wygodne i lekkie, a ich konstrukcja bardzo dobrze dopasowana. Podczas korzystania nie odczuwałem żadnego ucisku. Nawet po kilku godzinach noszenia słuchawki nie stają się niewygodne. Panasonic RZ-B100W posiadają certyfikat IPX4, co oznacza umiarkowaną odporność na wodę. Lekkie zachlapania nie wywarły na nich żadnego wrażenia, aczkolwiek bezpośrednie wrzucenie do wody może spowodować ich zniszczenie.

Testowany model może okazać się nienajlepszym wyborem w przypadku bardzo dynamicznych sportów. Wszystko ze względu na luźne dopasowanie zapewniające komfort w trakcie zwykłego, codziennego użytkowania, a jednocześnie mogące powodować wypadanie słuchawek podczas bardziej energicznych czynności.

Panasonic RZ-B100W - Bateria

Każda ze słuchawek posiada akumulator o pojemności 40 mAh. Podczas testu, średni czas działania wynosił od 2 do 4 godzin pracy. Etui ładujące pozwala przedłużyć ten wynik kilkukrotnie. Producent deklaruje łączny czas pracy na poziomie 16 godzin. Jest to rezultat możliwy do osiągnięcia, ale wiele zależy od poziomu głośności oraz rodzaju odtwarzanych utworów.

Panasonic podaje, że etui ładuje się od zera do pełna w 2 godziny, natomiast mój test skrócił ten wynik o około 30 minut. Naładowanie samych słuchawek w etui zajęło około 20 minut. Zestaw nie wspiera funkcji szybkiego ładowania oraz ładowania indukcyjnego. Dioda LED umieszczona w etui informuje użytkownika o stanie naładowania baterii.

Panasonic RZ-B100W - Podsumowanie

Panasonic RZ-B100W to doskonały wybór dla osób ceniących sobie stosunek jakości do ceny produktu. Słuchawki świetnie sprawdzą się podczas słuchania muzyki oraz rozmów telefonicznych. Całość została wykonana solidnie, a matowe wykończenie jest praktyczne i eleganckie. Czasy pracy na baterii są bardzo dobre, a dodatkowa możliwość doładowania słuchawek w biegu znacząco zwiększa ich funkcjonalność.

Panasonic RZ-B100W świetnie leżą w uchu, a dźwięk jaki produkują jest w pełni zadowalający. Trzeba zdawać sobie sprawę, że słuchawki te nie są sprzętem dla audiofilów, ale w ogólnym rozrachunku zdecydowanie jest to produkt godny polecenia.