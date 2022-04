Panasonic RZ-B210W - test budżetowych słuchawek True Wireless

Panasonic RZ-B210W to słuchawki o tradycyjnej konstrukcji dokanałowej. Oferują niezłe brzmienie, dobrą jakość wykonania oraz wytrzymałą baterię. Niestety jednak, budżetowa cena wymagała od producenta rezygnacji z ANC.

Do redakcji PCWorld.pl trafiły najnowsze słuchawki od firmy Panasonic - model RZ-B210W. Posiadają certyfikat IPX4, pozwalają na 20 godzin pracy oraz oferują sterowania z wykorzystaniem paneli dotykowych. Jak sprawdzą się w naszym teście?

Segment budżetowych słuchawek True Wireless stale się rozwija, a jednym z jego najnowszych członków jest model RZ-B210W od firmy Panasonic. Są to słuchawki dokanałowe, które umieszcza się bezpośrednio w kanale słuchowym - oznacza to, że tworzy się zamknięta przestrzeń izolowana pomiędzy słuchawką, a kanałem słuchowym. Rozwiązanie to powoduje, że izolacja akustyczna od otoczenia jest większa, niż w przypadku słuchawek dousznych. Łatwiejsze jest również ich dopasowanie za pomocą dodatkowych gumek.

Panasonic RZ-B210W - Specyfikacja techniczna

Typ mikrofonu MEMS Złącze USB typu-C - 1 szt, Zasięg do 10 m Zasilanie Wbudowany akumulator 40 mAh (słuchawki), Wbudowany akumulator 500 mAh (etui) Czas ładowania ok, 90 min (słuchawki), ok, 120 min (etui) Maksymalny czas pracy do 4 h (słuchawki), do 20 h (przy użyciu etui ładującego) Maksymalny czas czuwania do 85 h Kompatybilność Android, iOS Zastosowane technologie Low Complexity Subband Codec (SBC), Advanced Audio Coding (AAC), Extra Bass System (XBS) Dodatkowe informacje Dotykowy panel sterowania, Odporność na zachlapanie (IPX4), Odbieranie i kończenie połączeń, Sterowanie muzyką, Współpraca z asystentem głosowym, Zgodne profile: A2DP, AVRCP, HFP Kolor Biały Dołączone akcesoria Kabel USB typu C, 3 pary wkladek dokanałowych (S, M, L), Etui ładujące Waga 5 g (jedna słuchawka), 48 g (etui) Gwarancja 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Panasonic RZ-B210W - Cena

Słuchawki Panasonic RZ-B210W można kupić za kwotę w przedziale 249-299 zł (w zależności od sklepu). Testowany model nie oferuje aktywnej redukcji hałasu (ANC), co z pewnością pozytywnie wpływa na jego cenę.

Panasonic RZ-B210W - Opakowanie

Słuchawki dostarczane są w kartoniku, w którym znajduje się specjalne wypełnienie wykonane z twardej gąbki zabezpieczające etui ładujące oraz słuchawki. Opakowanie zawiera także kabel USB-A do USB-C służący do ładowania etui, dodatkowe gumki oraz dokumentację, która składa się z pełnej wersji instrukcji obsługi, książeczki gwarancyjnej oraz uwag licencyjnych.

Panasonic RZ-B210W - Wygląd i jakość wykonania

Całość zestawu została wykonana bardzo solidnie, a słuchawki, jak i samo etui, posiadają matowe wykończenie. Zawias pokrywy sprawia wrażenie bardzo solidnego i wytrzymałego - działa bardzo sprawnie i nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków. Słuchawki są idealnie dopasowane do przegródek w etui, a wewnętrzny magnes trzyma je bardzo mocno. Na froncie etui producent umieścił cztery diody LED, który informują o aktualnym stanie baterii.

Trzeba przyznać, że RZ-B210W prezentują się bardzo elegancko. Pałąk nie wydaje się być także przesadnie duży, a w mojej ocenie słuchawki są dyskretne i ergonomiczne. Producent umieścił na pałąku swoje logo, a na główce znajdziemy panel dotykowy. Słuchawki świetnie leżą w uchu - podczas słuchania muzyki lub pracy biurowej nie sprawiają uczucia dyskomfortu, nawet przy wielogodzinnych sesjach.

Panasonic RZ-B210W - Funkcje i wydajność

Pierwsze parowanie słuchawek odbywa się poprzez otwarcie pokrywy etui - RZ-B210W działają w oparciu o technologię Bluetooth 5.0. Następnie, po wejściu w ustawienia Bluetooth smartfona, słuchawki są od razu widoczne na liście dostępnych urządzeń, co pozwala na szybkie połączenie się z nimi. Po konfiguracji, każdorazowe otwarcie etui i wyciągnięcie z niego słuchawek powoduje automatyczne połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem. Co więcej, RZ-B210W można sparować z kilkoma urządzeniami.

W kwestii zasięgu, słuchawki działały bez żadnego problemu - ani razu nie zdarzyła się sytuacja, aby gubiły go w wielopokojowym mieszkaniu. Na zewnątrz słuchawki traciły połączenie ze smartfonem po oddaleniu się o około 20 metrów.

Muszę przyznać, że sterowanie w RZ-B210W jest naprawdę rozbudowane - realizujemy je za pomocą komend na panelach dotykowych:

pojedyncze dotknięcie – pauza/wznowienie odtwarzania,

zwiększenie głośności – 3-krotne stuknięcie lewej słuchawki,

zmniejszenie głośności – 2-krotne stuknięcie lewej słuchawki,

kolejny utwór – 2-krotne stuknięcie prawej słuchawki,

poprzedni utwór – 3-krotne stuknięcie prawej słuchawki,

odbieranie połączenia – pojedyncze stuknięcie,

odrzucanie połączenia – przytrzymanie przez 2 sekundy dowolnej słuchawki,

zakończenie – przytrzymanie przez 2 sekundy podczas połączenia,

odebranie połączenia oczekującego – przytrzymanie dowolnej słuchawki przez 2 sekundy,

przechodzenie między rozmowami – pojedyncze stuknięcie,

uruchomienie asystenta głosowego – przytrzymanie przez 2 sekundy,

reset słuchawek – przytrzymanie przez 5 sekund przycisku wewnątrz etui ładującego.

Sterowanie za pomocą dotyku przez cały okres testu działało idealnie, choć czasami występowało niewielkie opóźnienie - nie przeszkadza to jednak w użytkowaniu. Jedynym zauważalnym minusem może być umiejscowienie paneli dotykowych. Zdarzało mi się przypadkowo aktywować gest pojedynczego stuknięcia podczas zakładania lub ściągania słuchawek. Po dłuższym zapoznaniu się z budową słuchawek, byłem jednak w stanie nauczyć się nawigacji w taki sposób, aby ta drobna niedogodność już nie występowała.

Panasonic RZ-B210W - Dźwięk

Już od pierwszych chwil obcowania z RZ-B210W wiedziałem, że korzystanie z nich to sama przyjemność. - słuchawki sprawdzą się praktycznie w każdym gatunku muzycznym, lecz szczególnie dobrze wybrzmiewają podczas słuchania hip-hopu lub trapu. Reprodukcja basu jest na naprawdę wysokim poziomie, a przy tym słuchawki oferują bardzo bogate i zdefiniowane brzmienie.

Sprawa górnych częstotliwości jest dość klarowna - góry jest dużo, a dodatkowa izolacja względem kanału słuchowego potęguje jej doznania. Moim zdaniem, Panasonic RZ-B210W najlepiej odnajdą się podczas odtwarzania popu, hiphopu, muzyki house oraz trapu. Nieco gorzej poradzą sobie jednak z utworami akustycznymi. Co prawda, próba zwiększenia głośności do wartości maksymalnej powoduje pojawienie się zniekształceń na różnych pasmach częstotliwości, lecz jest to sprawa tak powszechna, że nie odbieram tego jako znaczący minus. Mało kto korzysta z maksymalnej głośności słuchawek.

Warto wspomnieć, że producent nie oferuje możliwości podpięcia tego modelu słuchawek do dedykowanej aplikacji, gdzie moglibyśmy zdefiniować każde pasmo częstotliwości pod własny gust. Pozostaje nam możliwość regulacji bezpośrednio w aplikacji serwisu streamingowego lub z wykorzystaniem equalizera wbudowanego w odtwarzacz smartfona lub komputera.

Panasonic RZ-B210W - Komfort użytkowania

Słuchawki są wygodne i lekkie, a dzięki dołączonym do zestawu dodatkowym gumkom, każdy będzie w stanie dopasować ich rozmiar do swojego ucha. Sam osobiście nie odczuwałem żadnego ucisku podczas korzystania z nich - nawet po kilku godzinach noszenia słuchawki nie stają się niewygodne.

Panasonic RZ-B210W posiadają certyfikat IPX4, co oznacza umiarkowaną odporność na wodę. Lekkie zachlapania nie wywarły na nich żadnego wrażenia, aczkolwiek bezpośrednie wrzucenie do wody może spowodować ich zniszczenie. Pomimo, że nie jest to model stworzony z myślą o sporcie, dokanałowa konstrukcja może świetnie sprawdzić się podczas mniej lub bardziej dynamicznych ćwiczeń. Podczas codziennego treningu na siłowni i biegu na bieżni słuchawki stale pewnie trzymały się w moich uszach.

Panasonic RZ-B210W - Bateria

Każda ze słuchawek posiada akumulator o pojemności 40 mAh - średni czas ich działania wynosi około 4 godziny. Etui ładujące pozwala przedłużyć ten wynik kilkukrotnie, a producent deklaruje łączny czas pracy na poziomie 20 godzin. Jest to rezultat możliwy do osiągnięcia, ale wiele zależy od poziomu głośności oraz rodzaju odtwarzanych utworów.

Etui udało mi się naładować od zera do pełna w nieco ponad godzinę, natomiast naładowanie samych słuchawek w etui zajęło około 20 minut. Warto wspomnieć, że zestaw nie wspiera funkcji szybkiego ładowania oraz ładowania indukcyjnego.

Panasonic RZ-B210W - Podsumowanie

Panasonic RZ-B210W to doskonały wybór dla osób ceniących sobie stosunek jakości do ceny - słuchawki świetnie sprawdzą się podczas codziennego słuchania muzyki oraz rozmów telefonicznych. Całość została wykonana solidnie, a matowe wykończenie jest praktyczne i eleganckie.

Słuchawki pewnie leżą w uchu, a dźwięk jaki produkują jest w pełni zadowalający. Również ich czas pracy na baterii jest bardzo dobry, a dodatkowa możliwość doładowania słuchawek w biegu znacząco zwiększa ich funkcjonalność. RZ-B210W są naprawdę świetnym wyborem - z pewnością nie jest to sprzęt dla audiofilów, lecz biorąc pod uwagę ich cenę, w ogólnym rozrachunku jest to produkt godny polecenia.