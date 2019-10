Japończycy stale rozwijają swoje konstrukcje z matrycami OLED.

Panasonic jest jednym z producentów, który skupił się na danym segmencie rynku. Japończycy od lat produkują wspaniałe telewizory. Jednym z nich jest model TX-55FZ800E z 2018 roku. To urządzenie z matrycą OLED o przekątnej 55 cali, rozdzielczości 4K i z wsparciem dla HDR. Telewizor posiada certyfikat Ultra HD Premium, który gwarantuje najwyższą jakość obrazu 4K Ultra HD. Panasonic zadbał o szerokie możliwości łączenia urządzenie z telewizorem. Udokumentowane to zostało za pomocą standardu DLNA (Digital Living Network Alliance). Dzięki niemu przewody stają się zbędne. Filmy i zdjęcia można przesyłać na telewizor za pomocą domowej sieci LAN.

Japończycy umożliwiają także nagrywanie cyfrowych programów telewizyjnych w pełnej jakości. Za pracę telewizora odpowiada czterordzeniowy procesor. Panasonic TX-55FZ800E posiada nie najnowszy już system Smart TV, ale nie zabrakło kilku ciekawych funkcjonalności. Należy do nich między innymi rozwiązanie TV Anywhere, które umożliwia przesyłanie transmisji telewizyjnych lub nagranych programów na urządzenia mobilne takie, jak smartfony lub tablety. Można skorzystać także z funkcji Swipe && Share, która pozwala na szybkie przesyłanie zdjęć i filmów bezpośrednio na telewizor. Rozwiązanie to sprawdzi się podczas wspólnych rodzinnych wieczorów.

Ciekawostką jest obecność slotu na karty pamięci w standardzie SD.