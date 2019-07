Paragon Drive Copy Professional to bardzo zaawansowane narzędzie do klonowania dysków, które zadowoli nawet najbardziej zaawansowanych użytkowników

Cena: 326,49 zł

Źródło: techadvisor

Paragon jest bardzo dobrze znaną marką dla wszystkich osób, które często klonują lub modyfikują partycje na dyskach twardych. Firma oferuje kilka rożnych programów, które mogą klonować dyski twarde.

Najlepszy z nich to Drive Copy Professional. Program obsługuje Windowsa 10 i oferuje ogrom funkcji. Niestety, ale to dosyć kosztowna opcja. Za oprogramowanie zapłacisz 39,99 funtów/ 49,95 dolarów / 326,49 zł.

W zamian otrzymasz pełny zestaw funkcji do klonowania, w tym możliwość kopiowania danych na dysk o mniejszej pojemności, co jest niezwykle istotne. Istnieje również możliwość wykluczenia z klonowania niektórych plików w przypadku, gdy nie masz wystarczająco dużo miejsca na nowym nośniku, do którego kopiujesz dane. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu na robieniu porządków ręcznie. Aplikacja podpowiada, które pliki zajmują najwięcej miejsca.

Drive Copy obsługuje również klonowanie na maszynach wirtualnych, dzięki czemu można pracować ze starszymi aplikacjami, które nie są obsługiwane w systemie Windows 10. To jednak funkcje dla zaawansowanych użytkowników. Nie będą Ci one potrzebne, jeżeli zamierzasz wykorzystać program tylko do klonowania dysku.