Patriot Burst 480GB

Zdobywca trzeciego miejsca naszego wielkiego testy dysków. Jednocześnie jeden z najtańszych modeli na rynku.

Cena za 1 GB pamięci dysku Patriot Brust to zaledwie 48 groszy. Przy tak niewielkim koszcie zakupu producent deklaruje bardzo wysokie parametry nośnika, wliczając w to odczyt na poziomie 5640 MB/s, zapis 540 MB/s oraz czas między awariami sięgający 2 000 000 godzin. Wszystko to przy zachowaniu 3 - letniej gwarancji na produkt. Wyniki syntetyczne nie potwierdzają wprawdzie nadzwyczaj optymistycznych założeń producenta, ale wciąż prezentują się bardzo dobrze na tle konkurentów. Zmierzony odczyt osiąga 552,1 MB/s, a zapis 521,3 MB/s. Ponadto dysk nieźle radzi sobie z wypakowywaniem plików. Rozpakowanie 3,7 GB za pomocą programu 7-Zip zajęło mu zaledwie 18,84 sekundy. Niestety znacznie słabiej wypadają pozostałe testy użytkowe. Szczególnie rozczarowują wyniki w zadaniach wymagających pracy z dużą liczbą plików czyli uzyskiwane podczas instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (408,17 s) czy uruchamiania programu Adobre Premiere Pro (rekordowo wysokie 16,53 s). Słaby wynik odnotowaliśmy również w przypadku kopiowania pojedynczego pliku 3,7 GB (18,47 s). Zastosowane pamięci to kości w technologii 3D NAND TLC pracujące pod nadzorem kontrolera Phison PS3111-S11.

Wszystkie wyniki są dostępne w tabelce testu zbiorczego dysków SSD 480 - 512 GB.