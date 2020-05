Patriot P200 1 TB – Test popularnego dysku SSD

Niedrogi dysk SSD może być nie tylko nośnikiem przyspieszającym pracę systemu, ale także magazynem danych. Pokazujemy, jak prezentuje się Patriot P200 i jakie osiąga wyniki w codziennym użytkowaniu.

Patriot P200 1 TB – Technologia wykonania

Z naszych danych wynika, iż dyski SSD powoli są wypierane przez szybsze, bazujące na interfejsie PCIe. Wynika to z nieustająco spadających cen pamięci NAND Flash. Faktem jest jednak to, że wciąż ok. 50% komputerów PC nadal korzysta z dysków talerzowych HDD. Dzięki temu tanie dyski SSD to nadal istotny element, na który warto zwrócić uwagę, zarówno dla osób myślących o magazynowaniu danych jak i tych, które chcą przyspieszyć działanie swojego systemu operacyjnego. Seria Patriot P200 oferuje nam jeden z tańszych dysków SSD. Dyski są dostępne w czterech wariantach: 256 GB, 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. My do testów otrzymaliśmy opcję 1 TB. Firma Patriot ma jeszcze w swojej ofercie budżetowe dyski serii Burst, aczkolwiek o mniejszych pojemnościach. Wracając do serii P200, dysk został wyposażony w pamięć 3D NAND TLC. Dzięki technologii TLC (Triple Level Cell), w jednej komórce pamięci możemy przechowywać trzy bity danych. Czyli o jeden bit więcej niż w przypadku technologii MLC (Multi Level Cell) i o dwa jak to jest w SLC (Single Level Cell). W klasycznym dysku SSD komórki przechowujące pamięć układane były w jednej płaszczyźnie. Wraz ze wzrostem pojemności modułów trzeba było zagęszczać ich ułożenie. Rozwiązaniem tego problemu było rozmieszczanie tychże komórek warstwowo (3D NAND). Dzięki temu koszty dysków SSD znacznie spadły a ich pojemność wzrosła. Na pokładzie testowanego dysku znalazł się czterokanałowy kontroler Silicon Motion SM2258XT, który zamiast pamięci DRAM wykorzystuje pamięć operacyjną komputera. Testy, które opiszę w dalszej części artykułu wskazują, że dla producenta priorytetem w P200 nie była walka o wydajność a o wytrzymałość. Można to wywnioskować po MTBF (Mean time between failures) - średnim czasie pomiędzy awariami - wynoszącym 2 000 000 godz., a także TBW (Total Bytes Written) – ilości danych jakie można zapisać na nośniku, aż do utraty gwarancji – wynoszącą 640 TB.

Patriot P200 1 TB – Opakowanie i budowa zewnętrzna

Dysk umieszczony jest w niewielkim białym opakowaniu, na którym znajdziemy podstawowe informacje takie jak: wysokość profilu – 7 mm, technologia złącza – SATA III oraz standard dysku – 2,5”. Przezroczysta osłonka na froncie pozwala nam ujrzeć właściwy wygląd dysku, który dodatkowo zabezpieczony jest przezroczystym plastikiem. Poza samym nośnikiem w opakowaniu nie znajdziemy nic więcej.

Patrząc na zewnętrzną budowę, P200 nie wyróżnia się niczym w porównaniu z innymi dyskami. Typowa, prostokątna obudowa w kolorze czarnym, wykonana z plastiku, posiada na froncie granatową naklejkę z logiem oraz marką. Z tyłu znajduje się biała naklejka, na której znajdziemy podstawowe informacje o dysku.

Patriot P200 1 TB – Funkcje

Producent zatroszczył się, by w dysku nie zabrakło takich funkcji jak:

S.M.A.R.T . - monitoruje i raportuje stan dysku.

. - monitoruje i raportuje stan dysku. Trim – odpowiada za komunikację z kontrolerem dysku.

– odpowiada za komunikację z kontrolerem dysku. DEVSLP – pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii niż typowe przejście dysku w stan uśpienia.

Niestety możemy zapomnieć o szyfrowaniu sprzętowym czy inteligentnym buforze szybkiej pamięci.

Patriot P200 1 TB – Platforma testowa

Dysk Patriot P200 został przetestowany w laptopie HP Omen 15 DC1014NW o parametrach:

Dysk: Toshiba NVMe KXG60ZNV256G, 256 GB

Procesor: Intel i5-9300H @ 2.4 GHz

Karta Graficzna: GeForce GTX 1650

Pamięć RAM: Samsung DDR4 1 x 8 GB

Na komputerze znajduje się system Windows 10 64-bit (1909). Wszystkie sterowniki zostały zaktualizowane na dzień 6.05.2020r.

Patriot P200 1 TB – Specyfikacja testów

Testy podzieliłem na 2 grupy – syntetyczne i rzeczywiste. Syntetyczne polegały na uruchomieniu odpowiednich programów zwanych benchmarkami. W testach rzeczywistych zmierzyłem czas potrzebny na zadania jakie codziennie wykonuje się na komputerze, tj. kopiowanie, kompresja i dekompresja plików, a także instalacja i uruchomienie aplikacji. Ponadto sprawdzona została także wielozadaniowość.

Do wykonania testów użyłem następujących aplikacji i benchmarków:

7-Zip

WinRar

Crystal Disk Mark 7

VeraCrypt

SSD-Z

Anvil’s Storage Utility

PC Mark 8

Aida64

AS SSD Benchmark

Posłużyłem się także plikami o wielkości 1 GB, 3,7 GB i 10 GB wygenerowanymi za pomocą narzędzia fsutil, dostępnego w systemie Windows. Narzędzie to tworzy plik o dowolnym rozmiarze z dokładnością do 1 bajta. Oprócz tego użyto zdjęć w formacie JPG o wielkości 3,4 GB.

Patriot P200 1 TB – Testy syntetyczne

Do tego typu testów należy podchodzić z lekkim dystansem. Często się zdarza, że wyniki uzyskane w ten sposób nie znajdują odzwierciedlenia w codziennym użytkowaniu. Trzeba też mieć na uwadze, że P200 został porównany z mniejszymi od posiadanego przez nas wariantu, co może przeważać na jego plus.

SSD-Z Benchmark; dysk - Crucial MX500

SSD-Z Benchmark; dysk - Patriot P200

Patriot P200 1 TB – Testy rzeczywiste

W codziennym użytkowaniu komputera istotną sprawą jest czas w jakim wykonane są podstawowe zadania jak uruchomienie aplikacji, instalacja programu bądź kopiowanie pliku. Testy przeprowadzono w obrębie 1 partycji testowanego dysku.

Patriot P200 1 TB – Podsumowanie

Dysk Partiot P200, może nie jest demonem prędkości, ale idealnie nada się jako magazyn danych. Po mimo, iż w testach syntetycznych nie wypadł tak dobrze jak się tego spodziewano, to w testach rzeczywistych poszło mu znacznie lepiej. Zarówno jakość wykonania, jak i oferowane funkcje wskazują, że jest to nośnik budżetowy. Sporym plusem jest jego atrakcyjna cena. Jest to jeden z tańszych dysków SSD na rynku w wariancie 1 TB. P200 to świetna propozycja dla osób, które ponad prędkość stawiają pojemność i cenę. Na dysk otrzymujemy 3-letnią gwarancję producenta - warto zaznaczyć, że współczynnik wytrzymałości tego nośnika jest bardzo wysoki.