Patriot VIPER BLACKOUT 3600 - test pamięci dla Ryzena 3000 HYNIX C-DIE

Pamięci dedykowane dla platformy AMD Matisse trafiły na stół redakcyjny. Postanowiliśmy sprawdzić czy naklejka Ready for Ryzen ma znaczenie.

BLACKOUT to odświeżona wersja pamięci z rodziny VIPER 4. Moduły z tej serii są dostępne w kompletach o pojemnościach od 8 GB do 16 GB (w trybie dual channel). Oferowane przez nie taktowania mieszczą się w przedziałach od 3000MHz do 4000MHz Kości objęte są dożywotnią gwarancją producenta.

Patriot VIPER BLACKOUT 3600 - cena i dostępność

Dokładna lista dostępnych zestawów wygląda następująco:

PVB416G400C9K 4000 MHz 16GB(2×8 GB)

4000 MHz 16GB(2×8 GB) PVB416G360C7K 3600 MHz 16GB(2×8 GB)

3600 MHz 16GB(2×8 GB) PVB416G320C6K 3200 MHz 16GB(2×8 GB)

3200 MHz 16GB(2×8 GB) PVB416G300C6K 3000 MHz 16GB(2×8 GB)

3000 MHz 16GB(2×8 GB) PVB48G300C6K 3000 MHz 8GB(2×4 GB)

Patriot dostarcza pamięci w skromnym pudełku wyposażonym w okienko rewizyjne, przez które możemy zobaczyć jak wygląda pojedynczy moduł. W lewym górnym rogu znajduje się naklejka informująca z jakim zestawem mamy do czynienia. Poza pojemnością producent też informuje nas o prędkości pracy modułów. Dwie kości pamięci zapakowane są w plastikowy blister. Zestaw zawiera również sporych wielkości naklejkę z logiem Viper Gaming. Nasz testowy zestaw to komplet 16 GB pracujący z częstotliwością 3600MHz.

Poniżej prezentujemy aktualną cenę testowanego testowanego przez nas zestawu

Wizualnie pamięci prezentują się dość ascetycznie. Czarny radiator ozdobiony czarnym grzebieniem. Jedynie szara naklejka kontrastuje dla czytelności napisu Viper. Po raz kolejny nie uświadczymy tutaj podświetlenia RGB. Można założyć, że obrana stylistyka to właśnie tytułowe zaciemnienie (ang. Blackout). Względem poprzednich modeli Vipera nie odnajdziemy tutaj między innymi charakterystycznego, czerwonego grzebienia. Patrząc na trendy w kolorystyce płyt głównych decyzja o zmianie barw była jak najbardziej trafna.

Same pamięci mają wysokość ok 40 mm więc ich rozmiary nie powinny stanowić problemu przy instalacji systemów chłodzenia procesora. Pomimo tego, producent przewidział możliwość odkręcenia grzebienia wieńczącego moduły. Uzyskujemy wtedy wysokość 33 mm. Warto zauważyć że połączenie między grzebieniem, a radiatorem nie jest wypełnione żadnym termo-padem, bądź innym spoiwem pomagającym przenosić ciepło. Można więc założyć że pełni on przede wszystkim rolę wizualnego dodatku. Rozstaw otworów trzymających wspomniany grzebień to 115mm co powinno zapewnić również kompatybilność z blokami do chłodzenia wodnego.

Pamięci wyposażone są w profil XMP 2.0, który ustawia pamięci na 3600MHz z opóźnieniami wynoszącymi 17-19-19-39 na napięciu 1,35V

Patriot VIPER BLACKOUT 3600 - Platforma testowa oraz podkręcanie

Po raz kolejny do testów użyliśmy platformy zbudowanej na bazie procesora AMD Ryzen 7 3700X oraz płyty Asrock X570 Taichi. Zachęcamy do zapoznania się z poprzednia recenzją pamięci Patriot gdzie szczegółowo omówiliśmy platformę i jej słabości.

Na czas wszystkich testów procesor nie był podkręcany i pracował z normalnymi ustawieniami dla trybów turbo oraz zasilania.

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X

Chłodzenie: Corsair H110i

Płyta główna: ASROCK X570 Taichi (BIOS 1.80)

Karta graficzna: Zotac GeForce GTX 1080

Zasilacz: Lepa G1600

System: Windows 10

Warto wspomnieć że zrezygnowaliśmy z nieoficjalnego biosu 1.68 na rzecz wersji z numerem 1.80. Niestety dalej nie możemy w nim ustawić na sztywno częstotliwości dla szyny Infinity Fabric.

Viper Blackout 3600MHz to moduły oparte na kościach Hynixa CJR, które stanowią sporo tańszą alternatywę dla układów Samsunga. Optymistycznie zatem przeszliśmy to testowania, ale nasz zapał został dosyć szybko ostudzony. Po raz kolejny problematyczna okazała się płyta główna, która nie lubi się z modułami Hynix. W tym wypadku nie ma co marzyć o poprawnym załadowaniu systemu operacyjnego. Przy niektórych restartach pamięci był nierozpoznawane, a naszym oczom ukazywał się niespotykany dotychczas widok.

Nie poddając się staraliśmy się w pierwszej kolejności zejść z timingami, bo jak już pisaliśmy wcześniej taktowanie na poziomie 3600 MHz jest maksymalne dla pracy synchronicznej modułów z szyną IF. Ustawienia 14-18-19-28 może nie wyglądają na imponujące jednak trzeba zaznaczyć, że uzyskaliśmy je na bazowym napięciu.

Sprawdziliśmy też maksymalne stabilne taktowanie jakie jesteśmy w stanie osiągnąć. Po cichu liczyliśmy na przekroczenie granicy 4GHz do czego moduły Hynixa są powinny być zdolne. Mimo zdecydowanego podniesienia napięcia modułów oraz zmiany parametrów biosie cel nie został osiągnięty. Finalnie udało się ustawić 3933MHz 18-19-19-39 na napięciu 1,45V.

Patriot VIPER BLACKOUT 3600 - Benchmarki

Pamięci porównaliśmy z poprzednio testowanymi modułami Patiota mianowicie modelami Steel opartych na kościach Samsunga B-DIE.

Testy rozpoczęliśmy od programu AIDA64. Jest to test polegający na sprawdzeniu wydajności w prędkości odczytu, kopiowania oraz czasu opóźnień pamięci.

Pierwsza niespodzianka. Kości Hynixa najwyraźniej stanowią mniejsze obciążenie dla wbudowanego w procesor kontrolera pamięci i osiągają mniejsze opóźnienia niż Samsung. Wydajność układów też jest na tyle zbliżona iż można powiedzieć że oba zestawy przy CL14 spisują się tak samo, a różnica może wynikać z błędu pomiarowego.

Widoczny jest wpływ taktowania szyny IF na wyniki i dzięki temu Blackout, na bazowych ustawieniach, są szybsze od domyślnie ustawionych Steelów i to pomimo tego, że te drugie mają wyższy zegar i lepsze timingi. Widać też że jest to jeden z testów, w których timingi pamięci mają spore znaczenie na osiągany rezultat przy ustawieniu synchronicznym prędkości pamięci z szyna IF.

Winrar po raz kolejny pokazuje wpływ timingów oraz taktowania szyny IF. Kluczowe jest ustawienie pracy w trybie synchronicznym .

Pora na testy ukazujące realna pracę z multimediami w pierwszej kolejności X264 Benchmark 1080P

Widoczny wpływ na wyniki testu mają opóźnienia pamięci.

Tutaj mała zmiana względem dotychczasowej procedury. Zrezygnowaliśmy z benchmarku HWBOT x265 benchmark na rzecz darmowego programu do konwertowania filmów Handbrake. Konwertujemy plik wideo trwający minutę i 7 sekund przy użyciu kodeka H.265 do rozdzielczości 4K (preset Matroska H.265 2160P).

Różnica na poziomie 0,01S przy średnich klatach oraz 0,77S w całym czasie renderowania dokładnie pokazuje że Blackouty mogą śmiało konkurować ze swoim sporo droższym „rodzeństwem”

Na sam koniec zostawiliśmy popularny Cinebench R15

Patriot VIPER BLACKOUT 3600 - Gry

Testy w grach przeprowadziliśmy z pomocą trzech reprezentatywnych tytułów: Tomb Rider, Wiedźmin 3, oraz PUBG. Ustawienia zostały tak dobrane żeby nie przekroczyć 80% obciążenia dla karty graficznej aby nie miała ona znaczącego wpływu na wyniki końcowe.

Podczas rozgrywki w Tomb Rider duży wpływ na wydajność maja timingi. Widać to szczególnie na przykładzie minimalnych ilości klatek na sekundę.

W Wiedźminie 3 przechadzka po Nowigradzie nie stanowią problemu dla naszego zestawu, a różnice pomiędzy poszczególnymi wynikami nie są na tyle duże aby jednogłośnie wskazać zwycięzcę

W przypadku PUGB po raz kolejny nie ma wielkich różnic, a przez wzgląd na sieciową charakterystykę tytułu, niemożliwością jest uzyskanie powtarzalnych wyników.

Patriot VIPER 4 BLACKOUT - Podsumowanie

Z testów można by wysnuć wniosek, że wśród pamięci Patriota, modele Steel są lepsze od Blackout. Trzeba pamiętać też o tym, że to modele z dwóch różnych półek cenowych oraz wydajnościowych. Viper 4 to najtańsze moduły Patriota z Serii Gaming. Biorąc pod uwagę różnicę ponad 200 zł w cenie pomiędzy testowanymi kompletami można śmiało powiedzieć że to właśnie Blackout jest zwycięzcą w aspekcie wydajność/cena. Moduły te przecież nie odbiegają aż tak znacząco od swoich droższych braci, a w cenie poniżej 500zł ciężko szukać czegoś wydajniejszego.