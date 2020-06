Patriot Viper 4 8 GB (2x4 GB) 3000 MHz CL16

Szybkie pamięci RAM z wydajną sekcją chłodzenia.

Patriot Viper 4 to pamięci DDR4 oferujące wysokie taktowanie oraz wysoką pojemność w atrakcyjnej cenie. Posiadają one opóźnienia na poziomie CL16. Pamięci Viper 4 posiadają skutecznie odprowadzające ciepło aluminiowe radiatory, które pozwoliły na osiągnięcie taktowania 3000 MHz. Ich dodatkowym atutem jest wygląd, który powinien idealnie pasować do zestawów gamingowych. Zestaw dwóch modułów po 4 GB zwiększa wydajność zestawu w porównaniu do pojedynczej kości o pojemności 8 GB.