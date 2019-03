Patriot Viper V765 to klawiatura mechaniczna, która zwraca uwagę wieloma wygodnymi rozwiązaniami. Czy warto ją nabyć?

Patriot Viper V765 - budowa i cechy

Patriot Viper V765 to mechaniczna klawiatura gamingowa, której korpus wykonano z mocnego tworzywa sztucznego, wzmocnionego przez solidne aluminium lotnicze. Jej zwarta konstrukcja umożliwiła ochronę klasy IP56, czyli odporność na pył, kurz i wodę. Zwraca uwagę ogólny design - boczne krawędzie są przycięte i ozdobione podświetlanymi listwami. Klawisze wyposażono w przełączniki Kailh White, a oprócz standardowych znajdziemy tu rolkę do sterowania głośnością i przyciski multimedialne. Do klawiatury można podpiąć podpórkę pod nadgarstki - dzięki magnetycznym zatrzaskom trzyma się bardzo stabilnie i nie ma szansy jej wyłamania. Klawiatura Viper ma podświetlenie RGB, którym można sterować przy pomoc klawiszy funkcyjnych - dzięki czemu nie jest potrzebne dedykowane oprogramowanie, choć producent takie udostępnia, a daje ono większe możliwości. W opakowaniu znajdziemy szczypce do wyjmowania klawiszy, ale... żadnych zamiennych przycisków. Klawiatura opiera się na trzech stoperach, dających jej pełną stabilność.

Patriot Viper V765 - funkcje

Patriot Viper V765 to klawiatura gamingowa z wbudowaną pamięcią, co umożliwia zapisywanie do 32 makr i szybkie ich przywracanie. W celu stworzenia makr niezbędne jest oprogramowanie, które można pobrać ze strony producenta. Choć Patriot deklaruje, że ten model ma Anti-Ghosting na wszystkie klawisze, to w praktyce działa jedynie przy 6-7 naciśniętych równocześnie. Za pomocą tej klawiatury równie sprawnie toczy się wirtualne boje, jak i pisze, jednak uprzedzamy 0 jeśli szukasz cichego modelu, to nie będzie ten. Naciśnięcie każdego przycisku to wyraźne kliknięcie, więc jeśli rozgrywka jest dynamiczna, a palce tańczą na klawiaturze, w pomieszczeniu rozlegają się odgłosy podobne szybkiemu pisaniu na klasycznej maszynie - choć oczywiście nieco cichsze.

Podsumowując: Patriot Viper V765 to solidna klawiatura gamingowa, które znajdzie zastosowanie nie tylko przy wirtualnych zabawach. Choć nie jest cicha, jeśli ktoś nie szuka takiej - nie będzie to przeszkodą.