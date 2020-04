Patriot Viper VP4100 - Test dysku SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe

Patriot Viper VP4100 jest jednym z pierwszych dysków PCIe 4.0 dostępnych w sklepach. Sprawdzamy, jak nowy standard przyśpieszy jego działanie.

Patriot Viper VP4100 jest jednym z ciekawszych dysków SSD dostępnych aktualnie na rynku. Zastosowany interfejs 2280 M.2 PCIe Gen 4.0 x4 zdecydowanie przyśpiesza wiele operacji wymagających szybkiego dostępu do danych, a dodatkowo wspomagany jest przez pamięć podręczną o wielkości 1 GB. Producent tego dysku chwali się na opakowaniu prędkością zapisu, sięgającą aż 4400 MB/s oraz jeszcze szybszym odczytem dochodzącym do 5000 MB/s. Liczby te robią wrażenie, jednakże są one osiągalne jedynie na płytach głównych posiadających PCIe 4.0. Oznacza to, że aby móc w pełni wykorzystać potencjał tego dysku, musimy wyposażyć się w platformę AMD z chipsetem X570, TRX40 lub B550. Jako że w dniu pisania tej recenzji zdecydowanie częściej spotyka się 3 wersję tego standardu, to testy Viper'a VP4100 przeprowadziliśmy na obu wersjach PCIe.

Patriot Viper VP4100 - Specyfikacja Techniczna

Pojemność : 1 TB

: 1 TB Interfejs : 2280 M.2 PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3

: 2280 M.2 PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3 Kontroler : Phison E16

: Phison E16 Pamięć podręczna : 1 GB

: 1 GB Maksymalna prędkość odczytu : 5000 MB/s

: 5000 MB/s Maksymalna prędkosć zapisu : 4400 MB/s

: 4400 MB/s Temperatury pracy: 0 ~ 70°C

Producent daje na ten dysk 5 lat gwarancji.

Patriot Viper VP4100 - Cena

Chcąc wyposażyć się w Viper'a VP4100, trzeba sobie odłożyć około 1250 zł. Jest to mniej więcej tyle, co za wysokiej klasy dysk SSD M.2 PCIe 3.0 o tej samej pojemności. Wybierając produkt firmy Patriot, możemy sporo zyskać na prędkości zapisu i odczytu, jeśli posiadamy sprzęt mogący w pełni obsłużyć ten produkt. W przeciwnym wypadku, powinien on działać równie dobrze, co wydajniejsze dyski PCIe 3.0.

Patriot Viper VP4100 - Zawartość opakowania

Dysk Patriot Viper dostarczany jest w czarno-czerwonym opakowaniu. Jego stylistyka, mimo bycia lekko agresywną i widocznie skierowaną dla graczy, zachowuje swego rodzaju minimalizm i jest miła dla oka.

Opakowanie posiada otwieraną zakładkę, która pozwala zobaczyć dysk bez otwierania pudełka.

W środku znajduje się bohater naszego testu, czyli Patriot Viper VP4100. Pierwszym co rzuca się w oczy po jego wyjęciu, jest zamontowany na nim radiator. Jest on wizualnie o połowę mniejszy od tego, który znajdziemy na Viper VPN100. Mamy nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na jego temperatury podczas testów.

Patriot Viper VP4100 - Platforma testowa

Do testów użyliśmy platformy zbudowanej na bazie następujących podzespołów:

Procesor : AMD Ryzen 5 3600X

: AMD Ryzen 5 3600X Płyta główna : Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

: Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI Karta graficzna : GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix

: GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix Pamięć RAM: Patriot Viper 4 3600 MHz, CL17 (2 x 8 GB)

Patriot Viper VP4100 - Testy PCIe 4.0

Testy zaczęliśmy od sprawdzenia wydajności Viper'a VP4100 podłączonego do gniazda M.2 działającego w trybie PCIe 4.0. Najpierw sprawdziliśmy, ile czasu zajmuje pakowanie i rozpakowywanie plików 10 GB i 3,7 GB na dysku, używając 7-Zip'a i WinRAR'a, a następnie zmierzyliśmy jak długo trwa ich kopiowanie.

Szybko można zauważyć, że wyniki jakie uzyskał Patriot Viper VP4100 są zauważalnie lepsze od testowanego przez nas Samsunga 970 PRO.

Kolejny test polegał na sprawdzeniu prędkości kopiowania 64 plików o wielkości 1 GB. Podczas niego system Microsoft Windows 10 pokazywał wartości w okolicach 1,8 GB/s.

Kopiowanie pojedynczego pliku 10 GB odbywało się jeszcze szybciej, osiągając nawet 2 GB/s.

Mimo takich prędkości, nie jest to wynik dużo lepszy od Samsunga 970 PRO, wyposażonego w interfejs PCIe Gen 3.0 x4.

W testach wielozadaniowych sytuacja wygląda lekko inaczej. Viper VP4100 bez problemu radzi sobie z kopiowaniem wielu plików, zachowując prędkość w przedziale od 1 do 1,4 GB/s, podczas jednoczesnej kompresji plików.

W momencie zakończenia kompresowania, szybkość kopiowania wzrosła do 1,8 GB/s.

Po uruchomieniu CrystalDiskMark'a i przeprowadzeniu testów, uzyskaliśmy następujące rezultaty:

Według uzyskanych wyników, do pełnej prędkości odczytu zabrakło jedynie 50 MB/s, a do zapisu lekko ponad 100 MB/s.

Patriot Viper VP4100 - Testy PCIe 3.0

Po skończonych testach Viper'a VP4100, przeszliśmy do ustawień biosu i przełączyliśmy PCIe z wersji 4 na 3. Następnie przystąpiliśmy do ponownego przeprowadzenia tych samych testów. Zaczęliśmy od pomiaru czasu pakowania i rozpakowywania plików 10 GB i 3,7 GB oraz kopiowania tych plików.

Po przełączeniu się na starszą wersję PCIe, wyniki nie uległy znacznemu pogorszeniu. Różnicę widać dopiero podczas kopiowania plików. W tym wypadku przekopiowanie pliku o rozmiarze 10 GB zajęło 1,5 sekundy więcej.

Podczas kolejnego testu, polegającego na kopiowaniu 64 plików po 1 GB każdy, szybkość kopiowania spadła do okolic 1,5 GB/s.

Mimo zauważalnego spadku prędkości, Viper VP4100 nadal jest szybszy od Samsunga 970 PRO.

Podczas kopiowania pojedynczego pliku 10 GB, prędkość była niewiele wyższa.

Osiągnięta szybkość oscylująca wokół 1,6 GB/s jest dość zbliżona do tej w teście kopiowania 64 plików, ale niższa od 2 GB/s, osiąganych przez Samsunga 970 PRO.

Sytuacja jest zauważalnie lepsza podczas testów wielozadaniowych. Wtedy średnia prędkość kopiowania wynosiła między 1,2, a 1,3 GB/s.

Po zakończeniu kompresowania, szybkość kopiowania wzrosła do okolic 1,5 GB/s.

Na koniec uruchomiliśmy CrystalDiskMark'a i sprawdziliśmy, jak bardzo pogorszyły się wyniki testów względem PCIe 4.0.

Zarówno prędkość odczytu, jak i zapisu jest zauważalnie niższa, co nie powinno dziwić. Porównując te wyniki z innymi dyskami PCIe 3.0, Viper VP4100 z pewnością należy do jednego z najlepszych.

Patriot Viper VP4100 - Temperatury pracy

Temperatura pracy dysków jest dość istotna i może się przyczynić do prędkości jego działania. Często na płytach głównych producenci stosują specjalne rozwiązania mające na celu obniżyć temperaturę dysków M.2. Jest to zazwyczaj radiator z zainstalowanym termopadem, który znajduje się nad odpowiednim portem. Jednakże część dysków ma własne rozwiązanie odprowadzające ciepło. Nie inaczej jest w przypadku testowanego przez nas Viper'a VP4100. Według specyfikacji, nie powinien on przekraczać temperatury 70°C. Podczas testów na PCIe 4.0, dysk ten osiągnął 62°C, więc o 8 mniej niż temperatura maksymalna. Na PCIe w wersji 3.0, Viper rozgrzał się do 60°C.

Patriot Viper VP4100 - Podsumowanie

Testy wykonane na Patriot Viper VP4100 pokazują jak wielką zmianą dla dysków M.2 NVMe jest PCIe 4.0. Wyższa szybkość zapisu i odczytu bardzo pozytywnie wpłynęła na prędkość kopiowania plików. Testy wielozadaniowe pokazały, że dysk ten bez problemu poradzi sobie z wyższym obciążeniem. Temperatura pracy, dzięki zastosowaniu skutecznie odprowadzającego ciepło radiatora, nie przekroczyła 70°C. Jedyna wada tego dysku, to niska popularność PCIe 4.0, którego Viper VP4100 wymaga, aby móc w pełni wykorzystać jego możliwości. Jest to na szczęście problem, który powinien z czasem zanikać sprawiając, że zakup tego dysku będzie się stawał coraz bardziej opłacalny.