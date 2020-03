Wytrzymały, funkcjonalny i dobry na początek. Aparat dla miłośników podróżowania

Warto przyjrzeć się również lustrzance Pentax K-70, która w asortymencie amatorskich, tanich lustrzanek sytuuje się dosyć wysoko. Premiera tego aparatu odbyła się w 2017 roku. W przeciwieństwie do wyżej opisanych produktów, korpus lustrzanki wyróżnia się bardzo wysoką jakością obudowy. Dodatkowo zastosowane zostały uszczelnienia, które mają chronić sprzęt przed czynnikami zewnętrznymi. Na przeszkodzie nie stoi również niska temperatura. Odporna obudowa chroni pracę mechanizmów oraz akumulatora. Lustrzanka jest poręczna i niewielka (126 x 93 x 74 mm), jednak jej masa wynosi prawie 690 g.

Pentax K-70 wyposażony został w matrycę wielkości APS-C typu CMOS o rozdzielczości 24 Mpx, która opatrzona jest systemem stabilizacji obrazu, z wykorzystaniem technologii Pixel Shift Resolution z funkcją korekcji ruchu. W przypadku tego modelu aparatu czas otwarcia migawki wynosi od 30 do 1/6000 s. Procesor PRIME MIII pozwala szybko ostrzyć zdjęcia, z wykorzystaniem 11-punktowego autofokusu, a także umożliwia wykonywanie zdjęć w trybie seryjnym z prędkością 6kl./s. Lustrzanka bardzo dobrze powinna poradzić sobie w trudnych warunkach oświetleniowych – maksymalna czułość ISO wynosi 102 400 (rozszerzalne do 204 800). Według producenta wydajność akumulatora pozwala na zrobienie ok. 480 zdjęć, bez użycia lampy błyskowej. Nagrywanie filmów jest możliwe w rozdzielczości Full HD lub HD, a długość nagrania jest ograniczona do 25 minut. Dostępna jest również funkcja nagrywania filmów poklatkowych (także w rozdzielczości 4K).

W lustrzance zastosowano 3-calowy wyświetlacz, z możliwością odchylania o 90° i obracania o 270°, z rozdzielnością ekranu wynoszącą ok. 921 tys. punktów. Istnieje możliwość dostosowania jasności oraz nasycenia obrazu, który jest wyświetlany. Dodatkowo w trybie Night Vision informacje wyświetlane są w wyłącznie w odcieniach czerwonego, co idealnie sprawdzi się podczas nocnej fotografii. Należy dodać, że aparat może korzystać z łączności bezprzewodowej, dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi.

Pentax K-70 wykorzystuje wiele funkcjonalnych rozwiązań, dzięki którym aparat przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej doświadczonych amatorów. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji idealnie sprawdzi się podczas amatorskich podróży.