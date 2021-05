Perełka wśród średniaków? - recenzja Samsunga Galaxy A52 5G

Najnowszy model ze średniej półki od Samsunga charakteryzuje się solidnym wykonaniem i świetnym ekranem. Jest co prawda nieco droższy od przedstawicieli konkurencji, jednak pewne elementy mogą pomóc w tym, aby przymknąć nieco oko na cenę.

Samsung stale dominuje na arenie flagowców z systemem Android swojej prestiżowej serii Galaxy S. Jednak stale zwiększa także swoje wysiłki na polu średniaków, wśród których pojawił się niedawno Samsung Galaxy A52 5G. Ten smartfon nie wyróżnia się drastycznie wśród innych urządzeń w tym segmencie, ale jest na tyle wszechstronny, że bez problemu powinien zadowolić większość zwykłych użytkowników.

Dzięki ekranowi, dobremu aparatowi oraz solidnej jakości wykonania Samsung Galaxy A52 5G dobrze radzi sobie ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. Konkurencja w tym segmencie jest jednak silna a wysiłki takich marek jak Xiaomi czy OnePlus mogą spowodować, że cena którą trzeba zapłacić za Galaxy A52 5G może wyglądać na nieco zawyżoną.

Wygląd i budowa

Przód wykonany ze szkła, otoczony metalową ramką świetnie kontrastuje z matowym wykończeniem tylnego panelu, stanowiąc idealną odskocznię od wszystkich materiałów udających efekt szkła stosowanych w innych budżetowych smartfonach. Telefon dobrze leży w dłoni i mamy poczucie tego, że jest to solidny sprzęt. Nie można też powiedzieć, że jest to lekkie urządzenie, szczególnie przy jego wadze wynoszącej 189 g.

Tylni panel Samsunga Galaxy A52 5G źródło: techadvisor.com

Cieszy fakt, że w Galaxy A52 5G został zastosowany stopień ochrony IP67, tym bardziej, że przeważnie jest to pierwsza rzecz, z której producenci rezygnują w imię cięcia kosztów. Jest to jeden z elementów, który przeważa szalę na korzyść Galaxy przy decyzji kupna smartfona tej klasy. Szczególnie jeśli decydujemy się na urządzenie mające posłużyć nam dłużej.

Na dole obudowy znajdziemy wejście słuchawkowe 3,5 mm oraz gniazdo USB-C.

Ekran

Samsung Galaxy A52 5G nie jest wyposażony w komponenty wyróżniające się na tle konkurencji. Poza małym wyjątkiem. Chodzi o ekran.

Jest to 6,5 calowy wyświetlacz Super AMOLED, na którym firma Samsung zbudowała swoją reputację. Rozdzielczość Full HD+, maksymalna jasność na poziomie 800 nitów oraz częstotliwość odświeżania 120Hz to cechy, dzięki którym to urządzenie może konkurować ze znacznie droższymi urządzeniami.

W Galaxy A52 5G zastosowano wyświetlacz Super AMOLED źródło: techadvisor.com

Jest to płaski ekran, bez charakterystycznych dla Galaxy z serii S zaokrąglonych brzegów. Nie jest to jednak kompromis świadczący o niższej półce urządzenia. Już w przypadku Galaxy S21 zrezygnowano z tego rozwiązania.

Dzięki stosunkowi ekranu do obudowy wynoszącemu 84,1%, ramki Galaxy A52 5G nie są najmniejszymi, jakie można znaleźć, nawet w telefonach ze średniej półki, ale są wystarczająco cienkie i dostatecznie proporcjonalne, aby nie rozpraszały uwagi.

Nie jesteśmy jednak fanami odblaskowego pierścienia wokół przedniego aparatu. Jest to element, który widzieliśmy w innych tańszych telefonach, w tym Poco F3, i zawsze irytująco przyciąga wzrok rozpraszając podczas normalnego użytkowania.

Kolejnym elementem wyświetlacza, który nie do końca poprawnie spełnia swoje zadanie to czytnik linii papilarnych. Odblokowywanie Galaxy A52 5G jest zbyt powolne i czasami zawodzi.

Specyfikacja i wydajność

Samsung nie zaskakuje niczym szczególnym jeśli chodzi o specyfikację Galaxy A52 5G. Ale pamiętajmy, że mówimy cały czas o urządzeniu budżetowym.

W środku znajdziemy chip Snapdragon 750G, który zajął miejsce Exynosa 9611, który napędzał Galaxy A51. Jest to wyraźne ulepszenie, jednak nadal może pozostawać lekko w tyle w stosunku do innych procesorów w podobnej klasie cenowej.

Na przykład OnePlus Nord działa na Snapdragonie 765G, który zarejestrował o 20 do 30% wyższą liczbę klatek na sekundę w naszym teście porównawczym GFXBench. Tymczasem bardziej współczesne urządzenie, takie jak Poco F3, działa na jeszcze szybszym Snapdragonie 870 i uzyskało w tych samych testach dwa do trzech razy wyższą ocenę.

Odpalając grę Genchin Impact w Galaxy A52 5G domyślne ustawienia to Niskie. Można je w ustawieniach zmienić na Wysokie, ale powoduje to spowolnienie oraz zacinanie się. Dla porównania Poco F3 domyślnie ustawiony jest na Średni i można go podnieść do Wysokie z dobrymi wynikami.

Jeśli chodzi o wydajność procesora, wynik testu Geekbench 5 wynoszący 1886 stawia Galaxy A52 5G nieco za OnePlus Nord (1963) i daleko za Poco F3 (3151).

Powyższe testy to jednak tylko ciekawostka, ponieważ standardowy użytkownik nie będzie porównywał wydajności Galaxy A52 5G tak dokładnie z innymi urządzeniami. Ogólnie telefon sprawuje się dobrze, a ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz działa płynnie podczas przewijania i przełączania pomiędzy oknami (co nie zawsze tak wygląda w przypadku innych urządzeń z tego typu wyświetlaczem).

Różnice w płynnym działaniu mogą jednak zauważyć ci, którzy korzystali wcześniej z bardziej wydajnych urządzeń. Szczególnie chodzi o przełączanie się pomiędzy aplikacjami działającymi w tle oraz o wspomniane wcześniej opóźnienie w odblokowaniu smartfona przy użyciu czytnika linii papilarnych.

Aparaty

W przypadku innych komponentów, ciężko jest czasami określić z jakim segmentem urządzeń mamy do czynienia. Biorąc pod lupę aparat nie da się nie zauważyć, że Galaxy A52 5G nie jest jednym z flagowców. Mimo to aparat we wspomnianym smartfonie nie jest najgorszy.

Aparat główny w Galaxy A52 5G źródło: techadvisor.com

Główny aparat 64 Mpix wykonuje wyraziste, jasne zdjęcia z bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, co jest już standardem w urządzeniach od Samsunga. Dodatkowym plusem dla Galaxy A52 5G jest technologia OIS, czyli optyczna stabilizacja obrazu. Nie uświadczymy takiego rozwiązania w innych urządzeniach ze średniej półki.

Częściowo właśnie dzięki OIS Galaxy A52 5G robi zdecydowanie jaśniejsze i wyraźniejsze zdjęcia nocne niż na przykład POCO F3. Na fotografii zajdziemy dużo więcej szczegółów, które udało się wydobyć z mroku, jednak musimy liczyć się z tym, że na zdjęciach zobaczymy większe ziarno.

Galaxy A52 5G bardzo dobrze sprawuje się w przypadku trybu portretowego. Jedyne nad czym Samsung musi popracować to wierniejsze odzwierciedlenie kolorów skóry, ponieważ ta nadal wygląda dość nienaturalnie.

Przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix też sprawdza się bardzo dobrze, mimo tego, że zdjęcia są wyraźnie bledsze niż w przypadku aparat głównego. Istnieje także możliwość zmiany perspektywy, jednak nie jest to zbyt duża różnica.

Szkoda, że Samsung poddał się aktualnym trendom i zainwestował w dodatkowe czujniki 5Mpix, jeden do poprawienia głębi a drugi do zdjęć makro. Być może lepiej byłoby te środki zainwestować w dwa główne aparaty.

Dodajmy do tego nagrywanie wideo w 4K/30fps lub w 1080p/60fps i masz solidny, ale nie spektakularny aparat. Wydaje się, że Samsung ponownie postawił na konsekwencję w zamian za wyraźną poprawę jakości, jednak na dłuższą metę wydaje się to dobrym pomysłem.

Bateria

Nie możemy także narzekać na baterię. Samsung zainstalował w Galaxy A52 5G akumulator o pojemności 4500 mAh. Jest to komponent, który możemy znaleźć także choćby we flagowym OnePlus 9 Pro. Zwróćmy jednak uwagę, że ten drugi jest wyposażony w znacznie bardziej wymagający i energochłonny wyświetlacz.

Co prawda Galaxy A52 5G nie wytrzyma bez ładowania dwóch dni, jednak przy standardowym użytkowaniu, możemy liczyć na całodzienne działanie bez konieczności podłączania się do zasilania.

Nasz test baterii PC Mark zakończył się wynikiem 11:03h, co oznacza, że ​​Galaxy A52 5G znajduje się między Galaxy S21 (8:04h) a Galaxy S20 FE (12:35h).

Ładowanie

Galaxy A52 5G nie jest najszybciej ładującym się smartfonem. Samsung w zestawie dostarcza ładowarkę o mocy 15W, co odbiega nieco od innych producentów takich jak Xiaomi czy Oppo (30W). W ciągu 30 minut udało nam się naładować urządzenie od 0 do 31% co nie jest jakimś świetnym wynikiem w 2021 roku.

Nie ma tutaj też możliwości ładowania bezprzewodowego, jednak taka sytuacja nie dziwi, ponieważ nie jest to standard w tym segmencie cenowym. Z drugiej strony Apple oferuje taką możliwość w iPhone SE.

Oprogramowanie

Galaxy A52 5G ma własny interfejs One UI 3.1 firmy Samsung nałożony na Androida 11. Oprogramowanie rozwinęło się znacznie od dawnych, złych czasów TouchWiz, który czasami przypominał zabawkowe telefony dla dzieci. Zdarzają się jednak pewne błędy. Ciągle pojawiało się nam powiadomienie o możliwości połączenia naszych kont Samsung i Microsoft, co było nieco denerwujące.

W Galaxy A52 5G znajduje się wiele preinstalowanych aplikacji, z których możesz, ale wcale nie musisz korzystać. Obejmuje to bezpłatną aplikację wiadomości Samsung, TikTok, Netflix i Microsoft OneDrive. W tym aspekcie nadal wypada lepiej niż Xiaomi.

Jest to szybki, płynny i użyteczny interfejs, który oferuje dużo możliwości dostosowywania go do własnych potrzeb. Samsung idzie o krok dalej i obiecuje cztery lata aktualizacji zabezpieczeń. Nie jest to rzecz, która zdarza się często wśród średniaków.

Podsumowanie

Galaxy A52 5G może nie jest najtańszym średniakiem, jednak oferuje nieco więcej niż inne telefony z tego segmentu cenowego. Za nowe urządzenie w tej chwili trzeba zapłacić 1900 zł. Co prawda jest to około 300 zł więcej niż za, np. POCO F3, ale różnice też są mocno zauważalne.

Elementy takie jak klasa IP67, OIS dla aparatu, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i cztery lata aktualizacji może pojedynczo nie robią wielkiego wrażenia, jednak razem tworzą zaskakująco kompletny pakiet.

Galaxy A52 5G nie jest urządzeniem idealnym. Wydajność smartfona w tej cenie mogłaby być lepsza a czytnik linii papilarnych mógłby działać lepiej, jednak ludzie nie bez powodu ufają urządzeniom od Samsunga. Jeśli planujesz zmienić telefon i celujesz w segment średniaków, Galaxy A52 5G Cię nie zawiedzie.

Specyfikacja

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G, ośmiordzeniowy 2,20 GHz Wyświetlacz: Kolorowy / Super AMOLED, 16M kolorów, 120 Hz, 1080 x 2400 px (6.50") 405 ppi, ∼84.9% screen-to-body ratio Pamięć operacyjna: 6 GB, 8 GB Pamięć masowa: 128 GB, 256 GB Ochrona wyświetlacza: Corning Gorilla Glass Bateria: Li-Ion 4500 mAh Ładowanie: Przewodowe Aparat: 64+12+5+5 Mpix. Aparat przedni: 32 Mpix Nagrywanie wideo: 4K/30FPS, 1080p/60FPS Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Tak Czytnik linii papilarnych: Tak System operacyjny: Android 11 Łączność: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC Złącza: USB-C, wejście słuchawkowe 3,5 mm, czytnik kart pamięci Wymiary: 159.90 x 75.10 x 8.40 mm Waga: 189.00 g Klasa zabezpieczeń: IP67

źródło: TechAdvisor