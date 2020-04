Philips 43PFT5503/12 LED 43" Full HD

Idealny dla firm, świetnie nada się w salach konferencyjnych.

Telewizor z dużym 43-calowym ekranem, wyświetlającym obraz w rozdzielczości FHD. Dzięki zastosowaniu funkcji Philips Easylink, mamy możliwość sterowania podłączonymi do niego urządzeniami przy pomocy pilota od TV. Zastosowana technologia Philips Pixel Plus HD ma zapewnić odpowiednią ostrość i kontrast, natomiast Micro Dimming teoretycznie ma wyświetlać ciemniejszą czerń i jaśniejszą biel. Nie znajdziemy tu niestety Żadnych funkcji Smart TV, nie podłączymy się do niego także za pomocą Wi-Fi.