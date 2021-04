Kosztowny OLED z 4K, HDR10+, Dolby Atmos i Ambilight.

Philips 55OLED805/12 to przedstawiciel flagowej linii OLED-ów holenderskiego producenta. Już sam (niemal bezramkowy) design urządzenia sprawia, że każdy chciałby je mieć w swoim salonie. Oprócz tego możemy liczyć na: 55-calowy ekran o rozdzielczości 4K, częstotliwość odświeżania na poziomie 100 Hz (z optymalizacją odświeżania - Picture Performance Index 5700), wsparcie dla HDR10+ oraz system dźwięku przestrzennego (o łącznej mocy 40W).

Producent chwali się również takimi dodatkowymi funkcjami, jak: obsługa za pomocą komend głosowych (wbudowany Asystent Google), Dolby Atmos czy Ambilight. Szczególnie ta ostatnie prezentuje się niezmiernie interesująco.

Ambilight to autorskie rozwiązanie marki Philips, są to specjalne inteligentne diody, które generują kolorową poświatę. Co istotne, jej barwy współgrają z tym, co akurat pojawia się na ekranie – w efekcie wygląda to tak, jak gdyby obraz „wychodził” poza telewizor.

Najważniejsze cechy: