Kolejny telewizor OLED z Android TV i świetnym oświetleniem ambient.

Philips 55POS9002/12 to kolejny starszy model w naszym zestawieniu. To telewizor bardzo podobny do modelu 55OLED803. Podobnie, jak młodszy brat posiada na pokładzie oświetlenie Ambilight oraz system operacyjny Android TV. Również ten telewizor otrzymał wyróżnienie "BEST BUY OLED TV" od organizacji EISA, ale na rok 2017-2018.

Obecnie dostępność Philipsa 55POS9002/12 jest coraz mniejsza, ale nadal warto zainteresować się tym modelem. Wyróżnia się on 99 procentowym pokryciem HDR Perfect WCG. Za obliczenia odpowiada procesor Philips P5 Perfect Picture Engine, ale jest to układ pierwszej generacji.

Telewizor pracuje pod kontrolą Androida TV opartego na Androidzie 6.0 Marsmallow. Do dyspozycji użytkowników oddano 16 GB wbudowanej pamięci operacyjnej RAM. Aplikacje takie, jak Netflix można pobierać z preinstalowanego sklepu Google Play. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiększyć w razie potrzeby ilość dostępnej pamięci masowej za pomocą zewnętrznego dysku lub pendrive'a.

Głośniki są kompatybilne z technologią DTS-HD Premium i posiadają moc 30 W.