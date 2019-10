Duży 65 calowy OLED z systemem Saphi TV

Philips 65OLED754/12 to 65 calowy telewizor OLED o rozdzielczości 4K na 2019 rok, który zamiast systemu Android TV pracuje pod kontrolą platformy Saphi TV.

Telewizor posiada specyfikację techniczną podobną do innych modeli tego producenta, ale wyróżnia się nową platformą Saphi TV, która na dobre zadomowiła się na rynku dopiero w tym roku. To proste i intuicyjne rozwiązanie, które domyślnie przeznaczone było głównie do tanich konstrukcji. Saphi TV cechuje się bardzo przejrzystym interfejsem oraz szybkością działania. Dzięki temu rozwiązaniu Philips 65OLED754/12 przypadnie do gustu osobom nie zainteresowanym nowinkami technologicznymi oraz seniorom. W razie potrzeby Saphi TV umożliwia obsługę za pomocą klawiatury i myszy.

Philips 65OLED754/12 wyposażony został w procesor Perfect Natural Motion Engine i czujnik oświetlenia zewnętrznego, który automatycznie dostosowuje jasność obrazu tak, jak w smartfonach. Telewizor posiada również system oświetlenia Ambilight, a jego matryca posiada 99 procentowe pokrycie szerokiej palety barw (Wide Color Gamut). Głośniki mają łączną moc 40 W i są kompatybilne z Dolby Atmos i DTS 2.0.