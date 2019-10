Philips 7300 55PUS7304/12 - 4K, Ambilight i Android w rozsądnej cenie

Rozwiązania zastosowane w telewizorze Philips 55PUS7304/12 sprawiają, że jawi się on jako jedna z najciekawszych konstrukcji na rynku. Połączenie intuicyjnego systemu Android, obrazu w rozdzielczości 4K oraz flagowej technologii Ambilight to trafny przepis na sukces. Jeśli dodamy do tego atrakcyjną cenę, telewizor stanie podwójnie kuszący.