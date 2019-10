Philips Briliance 328P - test 32 calowego monitora biurowego z 4K

Sprawdzamy przystępny cenowo monitor 4K od Philipsa z funkcją PIP oraz hubem USB.

Philips to przedsiębiorstwo produkujące bardzo szerokie spektrum produktów. Firma jest doskonale znana między innymi z produkcji urządzeń AGD, oświetlenie, a także telewizorów. Philips jest posiadaczem ponad 64 tysięcy patentów i zatrudnia ponad 70 tysięcy osób na całym świecie. Fabryki firmy rozlokowane są na całym świecie. Kilka z nich znajduje się również w Polsce. Odpowiedzialne są za produkcję oświetlenia.

Philips jako producent telewizorów jest doskonale znany każdemu użytkownikowi. Mniej osób wie, że przedsiębiorstwo specjalizujące się w budowie telewizorów z Android TV i oświetleniem ambientowym Ambilight produkuje także monitory. W tym miejscu warto zaznaczyć, że sprzęt produkowany jest przez firmę MMD, która tworzy również wyśweitlacze dla firmy AOC.

Ostatnie dwa lata były szczególnie ważne dla rynku monitorów. W sklepach pojawiły się panele 21:9 z wysokimi rozdzielczościami, a producenci postanowili skupić się na produkcji matryc 4K oraz monitorów wyposażonych w matrycę Full HD ze 120 Hz odświeżaniem. Nie można zapominać o wsparciu dla HDR i coraz niższych cenach. Dzięki temu w chwili obecnej jest świetny czas na zakup nowego monitora.

Przez ostatni miesiąc testowaliśmy jeden z ciekawszych modeli. Philips Brilliance 328P, a właściwie Philips 328P6JEB/00 to 32 calowy monitor z matrycą VA o rozdzielczości 4K UHD i wieloma funkcjami dodatkowymi, które uzasadniają jego cenę.

Brilliance 328P nie posiada dziwnych współczynników proporcji, szybkiej częstotliwości odświeżania, ani wsparcia dla HDR następnej generacji, ale to solidny i świetnie wykonany monitor, który sprawdzi się w biurze i zastosowaniach profesjonalnych.

Philips Brilliance 328P - Cena

Philips Briliance 328P nie jest najtańszym monitorem, jaki można znaleźć w sklepach. Wyceniono go na 1779 zł. Tak wysoką kwotę uzasadnia zastosowanie matrycy o przekątnej 32 cali i rozdzielczości 4K. Dodatkowo Philips posiada sporo funkcji dodatkowych, o których więcej w dalszej części recenzji. Porównując cenę do konkurencyjnych monitorów z podobnymi funkcjonalnościami okaże się, że Brilliance 328P jest atrakcyjny cenowo.

Philips Brilliance 328P - Specyfikacja techniczna

Typ panelu LCD: VA LCD

VA LCD Typ wyświetlacza: System W-LED

System W-LED Rozmiar panelu: 80,1 cm / 31,5 cala

80,1 cm / 31,5 cala Część widoczna ekranu: 698,4 (w poziomie) x 392,85 (w pionie)

698,4 (w poziomie) x 392,85 (w pionie) Powłoka ekranu: Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% Format obrazu: 16:9

16:9 Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz

3840 x 2160 przy 60 Hz Czas reakcji (standardowy): 4 ms (szarości)*

4 ms (szarości)* Jasność: 300 cd/m²

300 cd/m² Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1

3000:1 SmartContrast: 50 000 000:1

50 000 000:1 Rozmiar plamki: 0,181 x 0,181 mm

0,181 x 0,181 mm Kąt widzenia: 178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10

178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10 Bez efektu migotania: Tak

Tak Funkcje poprawy obrazu: SmartImage

SmartImage Kolory wyświetlacza: Obsługuje 1,07 miliarda kolorów

Obsługuje 1,07 miliarda kolorów Gama kolorów (typowa): NTSC 95%

NTSC 95% Częstotliwość odświeżania: 30–83 kHz (poz.) / 56–76 Hz (pion.)

30–83 kHz (poz.) / 56–76 Hz (pion.) MHL: 1080p przy 60 Hz

1080p przy 60 Hz Jednorodność jasności: 93–105%

93–105% sRGB: Tak

Tak Wejście sygnału: VGA (analogowe), DVI-Dual Link (cyfrowe, HDCP), Złącze DisplayPort, HDMI (2.0) – MHL x 1, USB - USB 3.0 x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania)*

VGA (analogowe), DVI-Dual Link (cyfrowe, HDCP), Złącze DisplayPort, HDMI (2.0) – MHL x 1, USB - USB 3.0 x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania)* Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym

Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym Wejście/wyjście audio: Wejście PC audio, Wyjście na słuchawki

Wejście PC audio, Wyjście na słuchawki Wbudowane głośniki: 3 W x 2

3 W x 2 MultiView: Tryb PIP/PBP, 2 urządzenia

Tryb PIP/PBP, 2 urządzenia Przyciski: SmartImage, MultiView, Użytkownik, Menu, Zasilanie Wł./Wył.

SmartImage, MultiView, Użytkownik, Menu, Zasilanie Wł./Wył. Oprogramowanie do sterowania: SmartControl

SmartControl Języki menu ekranowego: brazylijski, portugalski, czeski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki, ukraiński

brazylijski, portugalski, czeski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki, ukraiński Rozwiązania z zakresu wygody i bezpieczeństwa: Blokada Kensington, Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Blokada Kensington, Mocowanie VESA (100 x 100 mm) Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Regulacja wysokości: 180 mm

180 mm Obracanie w pionie: 90 stopni

90 stopni Obracanie w poziomie: -170/+170 stopnie

-170/+170 stopnie Pochylenie: -5/20 stopnie

-5/20 stopnie Pobór prądu - Tryb ECO: 28 W (stand.)

28 W (stand.) Pobór prądu - Tryb włączenia: 42,4 W (test EnergyStar 7.0)

42,4 W (test EnergyStar 7.0) Pobór prądu - Tryb gotowości: < 0,5 W (stand.)

< 0,5 W (stand.) Tryb wyłączenia: Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero

Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero Wskaźnik zasilania LED: Działanie – biały, Tryb gotowości – biały (miga)

Działanie – biały, Tryb gotowości – biały (miga) Zasilanie: Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz Wymiary - Produkt z podstawą (maks. wysokość): 742 x 657 x 270 mm

742 x 657 x 270 mm Wybiary - Produkt bez podstawy (mm): 742 x 438 x 63 mm

742 x 438 x 63 mm Waga - Produkt z podstawą (kg): 9,23 kg

9,23 kg Waga - Produkt bez podstawy (kg): 6,27 kg

Monitor posiada rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Nie zabrakło natywnej obsługi 10 bitowych kolorów na kanał oraz 12 bitowego wewnętrznego przetwarzania kolorów. Dziwić może nieco zastosowanie panelu VA zamiast IPS LCD. Rozwiązanie to ma swoje zalety i wady. Do wad możemy zaliczyć mniejszą dokładność odwzorowania kolorów oraz nieco węższe kąty widzenia. Do zalet zaliczamy większy, niż w przypadku paneli IPS kontrast.

Doceniamy dbałość o szczegóły. Menu OSD jest w języku polskim. Na plus również wbudowany HUB USB 3.0, który przyda się, gdy zdecydujemy się podłączyć ultrabook’a do monitora.

W tym miejscu zwracamy uwagę wszystkim posiadaczom komputerów przenośnych. W przypadku układu graficznego Intel UHD Graphics 620, który zintegrowany jest z procesorami siódmej, ósmej oraz dziesiątej generacji konieczne jest wykorzystanie złącza USB C z DisplayPort. UHD Graphics 620 nie potrafi przesyłać sygnału w 4K przy 60 Hz poprzez złącze HDMI. W naszym przypadku zakończyło się to koniecznością dokupienia przejściówki z USB Typu C na DisplayPort i wykorzystaniem dołączonego do zestawu przewodu.

Philips Brilliance 328P - Zawartość zestawu

Monitor dostarczany jest w sporym opakowaniu, które już na pierwszy rzut oka zdradza rozmiary urządzenia. Całość wykonana jest z biodegradowalnego kartonu z recyklingu.

W środku znajdziemy:

Monitor

Podstawę

Kabel zasilający

Kabel VGA

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel Audio

Kabel USB do Hub’a

Cieszy bardzo bogaty zestaw sprzedażowy. Philips dołącza do monitora wszystkie rodzaje przewodów łącznie z archaicznym już VGA (D-SUB). Podczas testów wykorzystywaliśmy przewód DisplayPort, kabel USB pozwalający skorzystać z HUB’a wbudowanego w monitor oraz kabel audio, dzięki któremu mogliśmy na stałe podpiąć słuchawki bezpośrednio do monitora.

Philips Brilliance 328P - Wygląd i jakość wykonania

Monitor posiada bardzo stonowany wygląd. Całość utrzymana jest w czarnej kolorystyce a jedynym wyróżnikiem jest srebrna wstawka z logo Philipsa. Brilliance 328P idealnie komponuje się w przestrzeni biurowej. Na próżno szukać tu dodatkowych funkcji takich, jak podświetlenie ambientowe lub wyszukanego designu. To monitor zaprojektowany do biura oraz dla profesjonalistów. Dla nich liczy się komfort i wygoda użytkowania. W tym aspekcie testowany model wyróżnia się pozytywnie.

Podstawa posiada bardzo szerokie możliwości regulacji. Philips zastosował nóżkę mocowaną za pomocą standardu VESA. Umożliwia ona regulację pochylenia, wysokości oraz obrotu (funkcja PIVOT). Możliwości regulacji są bardzo duże i każdy użytkownik bez problemu dostosuje monitor do własnych potrzeb.

Dolna część nóżki oferuje również otwór ułatwiający zarządzanie kablami. Znajduje się on nieco poniżej gniazd, co pomaga utrzymać porządek na biurku.

Wracają do frontu urządzenia z prawej strony na dole umieszczono czułe na dotyk przyciski odpowiedzialne za sterowanie w menu. Nie są to fizyczne przyciski, które można wciskać. Zastosowanie sensorów wymaga przyzwyczajenia, ponieważ nie oferują one żadnej informacji zwrotnej.

Na dolnej ramce umieszczono również szeroką naklejkę z najważniejszymi cechami monitora.

Jedynym elementem wyróżniającym monitor jest charakterystyczny dla większości modeli Philipsa srebrny pasek z logo producenta.

Podstawa podobnie, jak sam monitor jest sporych rozmiarów. Trzeba zwrócić na to uwagę przed zakupem, ponieważ może okazać się, że monitor nie zmieści się na biurku.

Brilliance 328P dostarczany jest z nóżką do samodzielnego montażu. Po rozpakowaniu należy przykręcić cztery śruby, aby zamontować podstawę do monitora. Alternatywnie można wykorzystać jakikolwiek inny uchwyt w standardzie VESA z rozstawem 100 mm x 100 mm. Oznacza to, że bez problemu można powiesić monitor na ścianie.

Philips Brilliance 328P - OSD Menu

Menu OSD monitora Philips 328P jest bardzo podobne do tego, które znajduje się w innych monitorach i telewizorach tego producenta. Całość jest bardzo atrakcyjna graficznie, w pełni spolszczona oraz łatwa w obsłudze.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że fabrycznie po wyjęciu z pudełka monitor ustawiony jest tak, aby korzystał z DisplayPort w standardzie 1.1. Polecamy przestawienie do DisplayPort 1.2, które pozwala wykorzystać rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania wynoszącej 60 Hz.

Podobnie jest w przypadku wykorzystania HDMI. Aby móc przesyłać obraz w 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz należy włączyć opcję HDMI 2.0, która domyślnie jest nieaktywna.

Pomimo tego małego niedopatrzenia bardzo cieszymy się, że monitor obsługuje 4K 60 Hz zarówno przy wykorzystaniu HDMI, jak i DisplayPort. Podczas testów korzystaliśmy z drugiego standardu do podłączania innych urządzeń.

Dzięki HDMI 2.0 nie ma problemu, aby podpiąć do Philipsa 328P Chromecast’a Ultra lub konsole XBOX One X i w pełni wykorzystać korzyści płynące z rozdzielczości 4K.

Philips Brilliance 328P nie posiada jednej z funkcji, która dostępna jest w innych monitorach. Mowa o predefiniowanych trybach tematycznych takich, jak “Gra” lub “Film”. NIe będziemy ubolewać nad brakiem tych opcji, ponieważ ustawienia te nie są istotne na profesjonalnym monitorze biurowym, a na dodatek często są one źle skalibrowane. Z doświadczenia wiemy również, że niewielka ilość użytkowników decyduje się na ich wykorzystanie.

Philips Brilliance 328P - Porty

Producent nie oszczędzał na portach. To bardzo dobra wiadomość dla każdego użytkownika, który zdecyduje się na zakup testowanego monitora. Philips Brilliance 328P posiada złącze VGA (analogowe), DVI Dual Link, DisplayPort 1.2 i HDMI 2.0. Nie zabrakło dwóch gniazd Jack 3,5 mm. Jedno służy do podłączenia monitora do komputera, aby wykorzystać wbudowane głośniki. Drugie może służyć na przykład do podłączenia słuchawek.

Na prawym boku umieszczono również rozgałęziacz USB. To bardzo przydatne rozwiązanie. Wystarczy podłączyć jeden kabel USB do komputera, aby móc wykorzystać cztery porty USB znajdujące się w monitorze. Wszystkie złącza to klasyczne USB Typu A. Jedno z nich umieszczone w środku pozwala na szybkie ładowanie urządzeń. Co ważne Philips zdecydował się na zastosowanie rozgałęziacza w standardzie 3.0, co pozytywnie wpływa na prędkość przesyłu danych.

Bardzo doceniliśmy obecność HUB’a USB podczas testów monitora. Podłączyliśmy do niego mysz i klawiaturę oraz zewnętrzny dysk twardy. Dzięki temu w szybki sposób mogliśmy zamienić małego 13 calowego ultrabook’a w stację roboczą z 32 calowym ekranem 4K.

Philips Brilliance 328P - Wrażenia z użytkowania

Philips projektując Brilliance 328P zredukował wielkość ramek okalających ekran, ale mimo to monitor jest gigantyczny. Pierwszy problem, jaki napotkaliśmy po jego rozpakowaniu i złożeniu związany był właśnie z jego rozmiarami. Okazało się, że musieliśmy zmodyfikować nieco miejsce pracy, aby zmieścić na nim monitor.

Po uruchomieniu monitora od razu wiadome było, że nasz trud nie poszedł na marne. Jakość wyświetlanego obrazu jest idealnie ostra i znacząco odbiega od tej oferowanej przez monitory Full HD z wyższej półki. Na dodatek obszar roboczy jest tak duży, że bez problemu można podzielić go na dwa sporych rozmiarów monitory. Jeżeli komukolwiek mimo to brakować będzie miejsca nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmniejszyć domyślne skalowanie w systemie Windows 10 ze 125 procent do 100 procent.

Komfort pracy z Philips Brilliance 328P jest niesamowicie wysoki. Matryca jest matowa, dzięki czemu refleksy z okna nie przeszkadzają podczas pracy. Kąty widzenia są odpowiednio szerokie, a jasność maksymalna wystarczająco wysoka.

Dodatkowo przetestowaliśmy funkcje dodatkowe. PIP czyli Picture in Picture umożliwia wyświetlanie obraz z dwóch różnych źródeł w tym samym czasie. Przy tak dużej matrycy to przydatna funkcja.

Nie mieliśmy również najmniejszych problemów z protokołem MHL, który umożliwia podłączenie urządzeń mobilnych do Philips’a Brilliance 328P.

Philips Brilliance 328P - Testy matrycy

Podczas testów sprawdziliśmy również matryce monitora Philips Briliance 328P za pomocą kolorymetru Datacolor Spyder5PRO. Wszystkie testy odbywały się z dala od światła słonecznego. Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystaliśmy najnowszą wersję programu DisplayCAL.

Egzemplarz, który dostaliśmy do testów miał problem z równomiernością podświetlenia w górnych rogach oraz prawej części matrycy. Maksymalne odchylenie wynosi ponad 16 procent. To bardzo dużo. Taka różnica nie przeszkadza podczas pracy biurowej, ale będzie zauważalna podczas korzystania z programów do obróbki foto i wideo.

Pokrycie gamy sRGB wynosiło 95,3 procenta, Adobe RGB równo 80 procent, a DCI P3 85,7 procenta. Na te parametry nie możemy narzekać. Należy pamiętać, że matryca jest matowa, a monitor przeznaczony do pracy biurowej.

Parametr DeltaE wynosi 6,88. Oznacza to, że matryca ma predyspozycje do nierealnego odwzorowania barw

Philips Brilliance 328P - Podsumowanie

Philips Brilliance 328P to świetny duży monitor z 4K. Oferuje przyzwoite parametry techniczne oraz dużo przydatnych funkcji dodatkowych. Pomimo pozycjonowania dla profesjonalistów świetnie sprawdzi się również w domu.

Podczas testów monitora doceniliśmy atrakcyjną cenę, natywną rozdzielczość 4K, dużą ilość portów wejścia/wyjścia, świetną nóżkę z dużymi możliwościami regulacji, HUB USB oraz wysoki kontrast statyczny.

Nie spodobał nam się brak obsługi technologii HDR, kąty widzenia mniejsze, niż w matrycach IPS oraz przyciski dotykowe bez reakcji zwrotnej. Negatywnie wypadły również testy kolorymetrem, które pokazały wszelkie niedoskonałości matrycy.

Podsumowując Philips Brilliance 328P to świetny monitor do pracy w domu i biurze. Oferuje dużą przestrzeń roboczą, wysoką rozdzielczość oraz funkcje ułatwiające codzienną pracę. Testowanego monitora nie polecamy graczom, ponieważ w podobnej cenie kupią on panel z 120 Hz odświeżaniem i rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli. W chwili obecnej bardzo niewiele osób ma komputer, który umożliwi płynną rozgrywkę w 4K przy zachowaniu 60 klatek z najwyższymi detalami.