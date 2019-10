Pierwsze wrażenia: HP Spectre x360 13 z procesorem Ice Lake

Nowy HP Spectre x360 jest mniejszy, wydajniejszy i ciekawszy do swojego poprzednika.

HP słynie z produkcji sprzętu z kilku serii. Na półkach sklepowych znajduje się wiele laptopów oznaczonych, jako Pavilion, Envy lub Spectre. To właśnie do tej ostatniej serii zalicza się testowane przez nas urządzenie. HP Spectre X360 to flagowy ultrabook 2w1 od amerykańskiego producenta, w którym trudno odnaleźć jakiekolwiek kompromisy. Nowe urządzenie jest o prawie 2,5 centymetra krótsze od zeszłorocznego wariantu. Dodatkowo w obudowie umieszczono aparat IR nad ekranem, który posiada super cienkie ramki. Nie zabrakło również procesora Intel Ice Lake oraz świetnej żywotności baterii.

Źródło: pcworld

Najnowszy wariant Spectre 13 x360 zostanie wprowadzony do sprzedaży jeszcze w październiku. Laptop posiada ten sam stonowany, ale bardzo charakterystyczny wygląd. Na pierwszy rzut oka widać jednak znacząco redukcję rozmiarów. Laptop stracił aż 22 minimetry głębokości.

Urządzenie sprzedawane będzie z czterordzeniowymi procesorami Intel Core i5 lub Core i7 dziesiątej generacji. Za przetwarzanie grafiki odpowiedzialne będą układy Intel Iris Plus. Kuszący wydaje się czas pracy na pojedynczym ładowaniu. HP deklaruje do 22 godzin na jednym ładowaniu. Jest to zależne od wybranego wyświetlacza.

HP Spectre x360 13 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-1035G1 lub Core i7-1065G7

Intel Core i5-1035G1 lub Core i7-1065G7 Karta graficzna: Zintegrowany układ Iris Plus (Intel Core i7) lub Intel UHD G1 (Intel Core i5)

Zintegrowany układ Iris Plus (Intel Core i7) lub Intel UHD G1 (Intel Core i5) Pamięć operacyjna: Do 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR4

Do 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR4 Pamięć masowa: Dysk SSD o pojemności do 1 TB z 32 GB pamięci Intel Optane

Dysk SSD o pojemności do 1 TB z 32 GB pamięci Intel Optane Wyświetlacz: 13,3 calowy ekran 1W Full HD (400 nitów), UHD AMOLED (400 nitów) lub Full HD z przełącznikiem prywatności Sure View (1000 nitów, dostępny od stycznia 2020 roku)

13,3 calowy ekran 1W Full HD (400 nitów), UHD AMOLED (400 nitów) lub Full HD z przełącznikiem prywatności Sure View (1000 nitów, dostępny od stycznia 2020 roku) Łączność: Wbudowane Wi-Fi 6

Wbudowane Wi-Fi 6 Porty: Dwa gniazda Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1 Typu A, Gniazdo Audio (combo)

Dwa gniazda Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1 Typu A, Gniazdo Audio (combo) Waga: Niecałe 1,3 KG

Najważniejszą nowością w specyfikacji technicznej względem zeszłorocznego modelu jest procesor Intel Ice Lake. Do wyboru są dwa czterordzeniowe układy - tańszy Intel Core i5-1035G1 z grafiką Intel UHD G1 oraz topowy Intel Core i7-1065G7 z nowym układem Iris Plus.

Po pierwszych testach wiemy, że nowe układy Ice Lake dziesiątej generacji osiągają znacznie lepsze wyniki w zakresie szyfrowania oraz kodowania wielordzeniowego względem procesorów ósmej generacji. Wydajność ogólna nie jest znacznie wyższa od starszych chipów.

Karta graficzna Iris Plus zintegrowana z procesorem Intel Core i7 dostała potężną aktualizacją, a jej wydajność może być porównywalna z popularnym dedykowanym układem graficznym Nvidia GeForce MX150.

Układ Graficzny Intel UHD G1 zintegrowany z procesorem Intel Core i5-1035G1 z tańszej konfiguracji posiada wydajność porównywalną do Intel UHD 620 z procesorów ósmej generacji. To prawie ten sam układ, który stosowany jest przez Intel od czasu wprowadzenia na rynek układów siódmej generacji.

HP Spectre x360 13 - Chłodzenie i wydajność cieplna

W jaki sposób HP udało się zmniejszyć wydajniejszy układ CPU i GPU w zauważalnie mniejszej obudowie? Po pierwsze pomimo zmniejszonej głębokości nowy model jest o 2 mm grubszy. Przy okazji warto zauważyć, że starszy Spectre waży około 10 gram więcej. W rzeczywistości różnica nie jest odczuwalna.

Źródło: pcworld

HP informuje, że zwiększono szerokość wylotu powietrza z laptopa z 2,5 mm do 2,8 mm. Przy okazji dodano również otwór wlotowy do tylnego otworu wentylacyjnego i zwiększono liczbę przewodów cieplnych z jednego do trzech. W konstrukcji wprowadzono również zmiany nie widoczne gołym okiem. Na przykład pod klawiaturą umieszczono otwory wlotowe i dodano grafitowy arkusz odprowadzający ciepło z wewnątrz obudowy do otoczenia.

HP Spectre x360 13 - Wyświetlacz i ramki

Aby znacząco zmniejszyć wymiary komputera HP znacząco zredukowało ramki ekranu i lepiej wykorzystało dostępną przestrzeń. Górna ramka ma teraz zaledwie 5,85 mm (poprzednio było to 17,35 mm - nastąpiła redukcja o 66,3 procenta). Dolna ramka ma teraz 11,09 mm (poprzednio 25,82 mm). Stosunek ekranu do korpusu wynosi 90 procent. Taki rezultat na papierze wygląda bardzo zadowalająco. W rzeczywistości jest tylko lepiej.

Źródło: pcworld

Poprzedni model posiadał kamerę IR odpowiedzialną za rozpoznawanie twarzy. W nowym modelu zastosowano specjalnie zaprojektowaną kamerę internetową IR o grubości 2,2 mm. Według HP to najmniejszy na świecie tego typu moduł z obsługą uwierzytelniania za pomocą Windows Hello.

Producent chwali się, że nowa kamerka posiada obwód mniejszy od ziarnka ryżu.

Źródło: pcworld

HP Spectre x360 13 może być wyposażony w kilka wyświetlaczy. Kupujący mogą zdecydować się na 400 nitowy ekran Full HD, 400 nitowy panel UHD AMOLED lub 1000 nitowy wyświetlacz Full HD z przełącznikiem prywatności HP Sure View. Każdy ekran może być wyposażony w powłokę antyrefleksyjną.

HP Spectre x360 13 - Bateria i wygląd

HP obiecuje do 22 godzin pracy na baterii. Spectre x360 13 posiada 60Wr baterię, która pozwala na tak długi czas pracy w połączeniu z jedno watowym ekranem o rozdzielczości Full HD. Ekrany UHD AMOLED oraz Sure View znacząco zmniejszają żywotność ekranu, ale HP nie podał dodatkowych informacji na ten temat.

Najnowszy Spectre x360 13 posiada taką samą konstrukcję, jak poprzednik. Wyróżnikiem jest jeden z portów Thunderbolt 3 umieszczony na prawym, uciętym narożniku. Przycisk zasilania znajduje się na lewym narożniku. Całość wykonana jest z obrobionej komputerowo powłoki aluminiowej.

Komputer wyposażono w przełącznik boczny, który odcina dopływ prądu do kamery IR, a także nowy dedykowany przycisk wyciszania mikrofony, który umieszczono na klawiaturze. Potrafi on wyciszyć mikrofony komputera oraz urządzeń peryferyjnych, które są do niego podłączone. O statusie pracy mikrofonów informuje wbudowany wskaźnik LED.

Źródło: pcworld

Potencjalni klienci do wyboru będą mieli dwie konfiguracje wyposażone w 8 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Niestety jest ona wlutowana, co uniemożliwia rozbudowę po zakupie komputera. Najmniejszy dysk SSD ma pojemność 256 GB. Topową konfigurację wyposażono w 1 TB nośnik SSD z 32 GB pamięcią Optane.

Komputer posiada kartę sieciową kompatybilną z Wi-Fi 6. Opcjonalne można zakupić wbudowany, gigabitowy modem LTE z antenami 4x4 pozwalający na jednoczesne przesyłanie strumieniowe oraz pobieranie plików z Wi-Fi i LTE.

HP Spectre x360 13 - Podsumowanie

HP nie zdecydowało się na zaprojektowanie swojego flagowego laptopa od początku. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ już zeszłoroczna edycja była świetna. Najnowsza wersja prezentuje się jeszcze lepiej. HP Spectre x360 13 wyróżnia się spośród innych laptopów premium swoim designem oraz wersją kolorystyczną. Nie sposób nie docenić obecności dwóch portów Thunderbolt 3 oraz USB USB 3.1 Gen 1 Typu A. Wszystko wskazuje na to, że HP Spectre x360 13 będzie jednym z najciekawszych laptopów tego roku.