Pinnacle Studio 22 to kolejna odsłona popularnego oprogramowania do montażu i edycji materiałów filmowych.

Pinnacle Studio 22 to produkt doskonale znanej firmy Corel. W montażu materiałów wideo pomagają gotowe szablony, a także ponad 1500 filtrów i efektów. Edycja odbywa się na linii czasu, a szeroki wybór narzędzi umożliwia wprowadzenie osobnych ustawień dla każdej klatki. Oczywiście nie brak funkcji przybliżania i eksponowania obrazu oraz nakładania różnego rodzaju efektów, filtrów, przejść, dodawania napisów i animacji. Oprogramowanie wspiera pracę na wielu monitorach, dzięki czemu można w jednym okienku mieć otwarty Pinnacle, a w drugim oglądać pełnoekranowy podgląd. Warto zwrócić uwagę na zaawansowane możliwości organizacji multimediów, dzięki którym nawet praca z wieloma klipami nie będzie wiązała się z bałaganem i skakaniem po różnych folderach. Obsługuje również wsparcie dla wielu kamer, co pozwala na tworzenie płynnych filmów z różnych źródeł.

Pinnacle Studio 22 obsługuje wiele różnych wtyczek, co pozwala na uzyskanie dodatkowych możliwości oraz efektów. Bazowo program dysponuje wspomnianymi ponad 1500, wersja Studio to ponad 1800, a Ultimate - ponad 2000. W razie potrzeby można także dokupywać kolejne paczki - jednak nie jest to obowiązkowe. W edycji z numerem 22 pojawia się nowa funkcja selektywnej zmiany kolorów, uproszczone cyzelowanie koloru oraz podziału ekranu. Duża zaletą jest w pełni polskie wsparcie - od konsultanta online po podręczniki PDF z omówieniem funkcji oraz sztuczkami i trikami. Warto również wspomnieć o możliwości wykonywania animacji poklatkowych, możliwości tworzenia "scenorysu" oraz funkcji pozwalającej wyeksportować nagranie na dysk DVD (wraz z menu), opublikować bezpośrednio w serwisie Facebook, YouTube lub Vimeo, albo zapisać w jednym z wielu popularnych formatów w celu wyświetlania na urządzeniu przenośnym.

Slogan reklamowy Pinnacle Studio 22 głosi: "każdy może być montażystą". Trzeba przyznać, że nie odbiega on od rzeczywistości. Łatwa obsługa oraz szerokie spektrum możliwości sprawiają, że nawet początkujący nie powinni mieć problemów z obsługą tego programu.