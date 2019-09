Pioneer MRX-3 to głośnik bezprzewodowy systemu multi-room obsługujący różne standardy transmisji strumienia audio. Jak sprawdza się w praktyce?

Pioneer MRX-3 to jednym na naszej liście głośnik Bluetooth zasilany sieciowo. Dlatego jest przeznaczony do używania pod dachem, a w założeniu ma służyć do obsługi różnych standardów transmisji strumieniowej. W produkcie tym wbudowano Chromecast, która umożliwia przesyłanie strumienia danych (muzyka, radio lub podcast) z urządzenia mobilnego do głośnika. Z każdego miejsca w domu można sterować odtwarzaniem dźwięku za pomocą aplikacji, uruchamianej przez Chromecast, na urządzeniu mobilnym - iPhonie, iPadzie, smarftonie z Androidek, komputerze Mac i PC z Windows oraz Chromebook. Dzięki funkcji FlareConnect, głośnik MRX-3 ma nawet dostęp do źródeł znajdujących się w innych pomieszczeniach – np. gramofony czy dźwięk z telewizora, jeżeli takie urządzenia są podłączone do urządzeń kompatybilnych z FlareConnect. Wbudowany moduł Wi-Fi obsługuje kanały w częstotliwości 5 GHz oraz 2,4 GHz dzięki, czemu transmisja plików audio jest stabilna i niezakłócona. Dzięki temu oferuje także dostęp do stacji radiowych i serwisów muzycznych, w tym Spotify, TuneIn, TIDAL, i Deezer. Nie brak również Bluetooth w wersji 4.1.

Pioneer MRX-3 z ma dwa przetworniki dźwięku: średniotonowy 77mm oraz niskotonowy 28mm. Dzięki temu jakość dźwięku stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystko zamknięte w minimalistycznej obudowie, dzięki czemu ten głośnik Pioneer" może stać się ozdoba każdego pomieszczenia.

Podsumowując: Pioneer MRX-3# to mocna pozycja w katalogu producenta i na rynku głośników bezprzewodowych. Doskonała jakość dźwięku w połączeniu z różnymi możliwościami strumieniowania dają pełen komfort cieszenia się ulubionymi dźwiękami i słuchania radia. Jedyny minus tego urządzenia to jego wysoka cena - ale za komfort, niestety, trzeba płacić.