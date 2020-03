Tanie słuchawki do pracy o niezwykle lekkiej konstrukcji.

Plantronics Blackwire 3220 to przystępne cenowo, wytrzymałe słuchawki stereofoniczne do telekonferencji wyposażone w złącze USB Typu A (dostępna konfiguracja z USB Typu C) oraz 3,5 mm gniazdo Jack.

Za komfort użytkowania odpowiada lekki pałąk oraz miękkie nauszniki wykonane z gąbki.

Plantronics Blackwire 3220 posiadają zintegrowany pilot do zarządzania słuchawkami z wbudowanym gniazdem słuchawkowym Jack 3,5 mm. Dzięki temu rozwiązaniu zestaw słuchawkowy podłączymy również do urządzeń mobilnych.

Słuchawki Plantronics Blackwire 3220 posiadają certyfikaty dla aplikacji Skype for Business oraz Microsoft Lync.

Decydując się na Plantronics Blackwire 3220 otrzymamy unikalną funkcję SoundGuard Digital, która dba o ochronę słuchu użytkownika. Nie zabrakło również rozwiązania Digital Signal Processing zapewniającego naturalne brzmienie rozmówców.