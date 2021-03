Play TV Box 2 - test usługi Play Now i ciekawej przystawki z Android TV

Play posiada w swojej ofercie usługę Play Now, która pozwala oglądać kanały telewizyjne i treści wideo w cenie od 10 do 45 zł. Postanowiliśmy sprawdzić, jak działa ten serwis oraz dedykowana przystawka Play Now TV Box 2 z systemem operacyjnym Android TV i specjalną nakładką zaprojektowaną przez operatora.

Play to jeden z czterech największych operatorów w naszym kraju. Firma polskim konsumentom kojarzy się głównie z fioletowym logo oraz abonamentami na telefon komórkowy i internet. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z istnienia usługi Play Now. To stosunkowo nowa oferta, która umożliwia dostęp do kanałów telewizyjnych oraz popularnych aplikacji streamingowych.

Play Now TV Box 2

Na stronie operatora znajdziemy dwie usługi kryjące się pod nazwą Play Now. Mowa o Play Now oraz Play Now TV z TV Box.

Pierwsza z nich umożliwia dostęp do telewizji i treści wideo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej lub strony WWW. Znacznie ciekawiej robi się, gdy przyjrzymy się ofercie Play Now TV z TV Box. Jest to nic innego, jak nowoczesny pakiet umożliwiający dostęp do telewizji, popularnych aplikacji stremingowych oraz wielu ciekawych funkcji Smart wprost z ekranu naszego telewizora z wykorzystaniem przystawki pracującej pod kontrolą Androida TV.

Do redakcji PCWorld trafiła właśnie inteligentna przystawka do telewizora Play Now TV Box 2. W niniejszej recenzji przyglądamy się zarówno samemu urządzeniu, jak i usłudze Play Now. Sprawdź, jak działa telewizja od Play oraz czy warto się nią zainteresować.

Czym jest Play Now TV Box?

Play Now TV Box to usługa dostępu do telewizji, wypożyczalni filmów VOD oraz popularnych aplikacji streamingowych z wykorzystaniem przystawki Play Now TV Box 2, aplikacji mobilnej lub strony WWW.

Decydując się na zakup Play Now TV Box otrzymamy przystawkę, która pozwoli nam na oglądanie telewizji z możliwością zatrzymywania i cofania, nagrywanie programów w chmurze i przechowywanie ich przez 180 dni oraz dostęp do usługi Play Now. Co ważne Play Now TV Box 2 pracuje pod kontrolą Androida TV ze zmodyfikowaną nakładką graficzną. Oznacza to, że otrzymujemy dostęp do aplikacji ze Sklepu Play oraz wbudowanego Chromecasta, który ułatwia udostępnianie multimediów.

Usługa Play Now korzysta z telewizji IPTV. Dzięki temu rozwiązaniu nasze ulubione programy telewizyjne w wysokiej jakości możemy oglądać w dowolnym miejscu z dostępem do internetu.

Przystawka nie posiada ograniczeń regionalnych, dzięki czemu spokojnie możemy ją zabrać na działkę lub do znajomych. To świetna wiadomość dla konsumentów, którzy lubią podróżować.

Ile kosztuje Play Now TV Box?

Usługę Play Now TV Box możemy zakupić w dwóch wariantach - podstawowym oraz rozszerzonym.

Jeżeli posiadasz jakikolwiek abonament w Play to dostęp do bazowej subskrypcji Play Now TV Box kosztuje 10 zł miesięcznie. Umowa trwa 24 miesiące. Przystawka Play Now TV Box 2 udostępniana jest za darmo na cały okres trwania umowy. W bazowym abonamencie poza Play Now TV Box 2 otrzymujemy pakiet kanałów podstawowych (z dokładną listą zapoznasz się tutaj). W tym miejscu warto zaznaczyć, że Play Now TV Box nie zastąpi nam w całości klasycznego dekodera. Aby uzyskać dostęp do wszystkich kanałów dostępnych w naziemnej telewizji musimy do Play Now TV Box 2 podłączyć klasyczną antenę.

O wiele ciekawiej prezentuje się droższy abonament za 35 zł miesięcznie. Oferuje on dodatkowo pakiety Extra, Sport, News oraz Kids.

Dostępne pakiety

Z dokładną listą kanałów dostępnych w pakietach zapoznasz się tutaj.

W przypadku, gdy nie jesteśmy klientami sieci Play do abonamentu należy doliczyć 10 zł. Oznacza to, że zapłacimy 20 zł lub 45 zł miesięcznie w zależności od wybranego planu taryfowego.

Dostęp do serwisów streamingowych

Play umożliwia również zakup dostępu do aplikacji streamingowych takich, jak Amazon Prime Video, HBO GO oraz Netflix. Są to dodatkowo płatne usługi, które doliczane są do finalnej ceny abonamentu.

Zmodyfikowana przez Play aplikacja HBO GO

Play Now TV Box - Środowisko testowe

Do testów Play Now TV Box otrzymałem przystawkę Play Now TV Box 2 z wyższym abonamentem za 35 zł oraz dodatkowo aktywowanym HBO GO i Netflixem.

Aktywowane pakiety tematyczne

Co ważne usługi te przypisane są do numeru seryjnego urządzenia. W środku nie znajdziemy żadnej karty SIM lub modułu CI.

Przystawkę Play Now TV Box 2 testowałem na telewizorze LG Gallery GX z 2020 roku. To jeden z najwyższych modeli OLED dostępnych w sklepach, który pozwolił mi ocenić jakość obrazu oferowaną przez Play Now TV Box 2. Całość sprawdzałem z wykorzystaniem połączenia bezprzewodowego z siecią Wi-Fi o maksymalnej prędkości pobierania 150 Mb/s oraz wysyłania 10 Mb/s.+

Play Now TV Box 2 - Specyfikacja techniczna

Przed przystąpieniem do właściwych testów zajmiemy się chwilę przystawką Play Now TV Box 2, która dostarczana jest za darmo wraz z abonamentami Play Now TV Box.

Samo urządzenie to brandowana na potrzeby Play przystawka do telewizora, której produkcją zajmuje się francuska firma Sagem.

Poniżej najważniejsze elementy specyfikacji technicznej:

Procesor : Amlogic, 4 rdzenie o taktowaniu 1,8 GHz

: Amlogic, 4 rdzenie o taktowaniu 1,8 GHz Pamięć operacyjna : 2 GB

: 2 GB Wbudowana pamięć masowa : 16 GB

: 16 GB System operacyjny : Android TV 9.0 Pie; nakładka Play

: Android TV 9.0 Pie; nakładka Play Złącza : Antenowe, SPDIF, HDMI, RJ-45, Zasilające, USB Typu A w standardzie 2.0, USB Typu A w standardzie 3.0, czytnik kart pamięci

: Antenowe, SPDIF, HDMI, RJ-45, Zasilające, USB Typu A w standardzie 2.0, USB Typu A w standardzie 3.0, czytnik kart pamięci Łączność: Wbudowany moduł Wi-Fi, Bluetooth (komunikacja z pilotem)

Specyfikacja techniczna Play Now TV Box 2 jest w zupełności wystarczająca do zapewnienia płynnej pracy systemu operacyjnego Android TV z nakładką Play oraz aplikacji ze Sklepu Play.

Doinstalowane aplikacje

Cieszy obecność portu USB 3.0, który pozwala rozbudować wbudowaną pamięć masową z wykorzystaniem pendrive'a lub dysku HDD.

System operacyjny Android TV w wersji 9.0 Pie posiada wbudowanego Chromecasta oraz obsługuje Asystenta Google w języku polskim, którym sterujemy z wykorzystaniem mikrofonu wbudowanego w pilota.

Wersja Androida

Play Now TV Box 2 - Zawartość zestawu

Play Now TV Box 2 otrzymałem w niewielkim opakowaniu w kolorze czarnym. Znajdziemy na nim najważniejsze elementy specyfikacji technicznej, takie jak obecność systemu Android TV oraz rozpiskę programów dostępnych w usłudze Play Now TV Box.

Opakowanie Play Now TV Box 2

W pudełku znajdziemy:

Play Now TV Box 2

Zasilacz

Kabel HDMI

Dedykowany pilot z bateriami

W testowym egzemplarzu zabrakło skróconej instrukcji obsługi.

Zawartość zestawu

Play Now TV Box 2 - Wygląd i jakość wykonania

Play Now TV Box 2 to niewielkie urządzenie z kwadratową obudową o długości i szerokości 13 cm z nieco zaokrąglonymi rogami. Grubość maksymalna wynosi około 3 cm. Całość wykonano z matowego plastiku w kolorze czarnym.

Play Now TV Box 2

Na górnej części obudowy znajdziemy logo Play Now.

Podłączona podstawka Play Now TV Box 2

Większość portów umieszczono z tyłu. Znajdziemy tam złącze antenowe, SPDIF, HDMI, RJ-45 oraz gniazdo zasilające.

Porty z tyłu

Porty USB oraz czytnik kart pamięci w formacie microSD znajdują się na lewej krawędzi.

Gniazda USB

Z przodu znajdziemy trzy diody sygnalizujące status pracy urządzenia, fizyczny włącznik oraz fioletowe logo Play Now.

Diody powiadomień

Play Now TV Box 2 - Pilot

Jednym z najważniejszych elementów przystawki do telewizora jest pilot, który służy do obsługi. Wraz z Play Now TV Box 2 otrzymujemy niewielke, ale niezwykle funkcjonalne urządzenie sterujące. Play udostępnia swoje przystawki z dwoma modelami pilotów, które różnią się nieco położeniem przycisków, ale ich funkcjonalność jest identyczna.

Pilot

Na pilocie znajdziemy dwa włączniki. Jeden z nich służy do uruchomienia samej przystawki. Drugi - fioletowy, po zaprogramowaniu uruchamia telewizor wraz z przystawką. Pomiędzy włącznikami znajdziemy wbudowany mikrofon oraz diodę sygnalizującą wciśnięcie przycisku.

Nieco niżej umieszczono cztery przyciski funkcyjne oraz spore przyciski do uruchomienia Netflixa, YouTube, HBO GO oraz Amazon Prime Video.

Pilot posiada również tradycyjny D-Pad, przyciski do regulacji głośności, zmiany programu oraz klawiaturę numeryczną.

Niezwykle ważnym elementem jest spory przycisk do wywołania Asystenta Google. Play dodał również od siebie zmodyfikowany przycisk Now, który przenosi nas do ekranu domowego.

Pilot komunikuje się z przystawką z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Oznacza to, że Play Now TV Box 2 możemy schować za telewizorem lub w szafce RTV.

Play Now TV Box 2 - Konfiguracja

Konfiguracja Play Now TV Box 2 sprowadza się od trzech prostych kroków: podłączenia przystawki do prądu i telewizora, połączenia jej z internetem z wykorzystaniem Wi-Fi lub złącza RJ-45 i skonfigurowania Androida TV.

Play Now TV Box 2 obok LG Gallery GX

Podczas konfiguracji początkowej możemy aktywować funkcję uruchamiania telewizora i przystawki z wykorzystaniem pilota dołączanego do zestawu. Dalsza część logowania odbywa się z wykorzystaniem naszego smartfona lub komputera i witryny androidtv.com, która pozwala szybko zalogować się do naszego konta Google.

Po zaledwie kilku kliknięciach zobaczymy ekran domowy przystawki Play Now TV Box 2.

Play Now TV Box 2 - Interfejs użytkownika

Play zdecydował się zastosować autorską nakładkę graficzną, która zastąpiła domyślny ekran domowy Androida TV 9.0. To dobra informacja, ponieważ rozwiązanie, które proponuje operator działa niesamowicie szybko, jest dostosowane do możliwości i funkcji Play Now TV Box oraz pozwala szybko poruszać się pomiędzy popularnymi serwisami streamingowymi.

Całość podzielono na 9 zakładek. Poniżej po krócej opiszę każdą z nich:

Start - pokazuje proponowane dla nas tytuły, programy, filmy i seriale

- pokazuje proponowane dla nas tytuły, programy, filmy i seriale Telewizja - odpowiada za obsługę telewizji IPTV oraz naziemnej

- odpowiada za obsługę telewizji IPTV oraz naziemnej Filmy - pokazuje filmy z telewizji

- pokazuje filmy z telewizji Wypożyczalnia - tytuły do wypożyczenia z Play Now

- tytuły do wypożyczenia z Play Now HBO GO - dedykowany interfejs dla usługi HBO GO zgodny z wyglądem nakładki od Play

- dedykowany interfejs dla usługi HBO GO zgodny z wyglądem nakładki od Play Netflix - skrót do aplikacji Netflixa na Android TV

- skrót do aplikacji Netflixa na Android TV Aplikacje - wyświetla wszystkie programy na Android TV

- wyświetla wszystkie programy na Android TV Moje konto - ustawienia konta Play Now

- ustawienia konta Play Now Ustawienia - ustawienia urządzenia

Play Now TV Box 2 - Wbudowany Chromecast

Podobnie, jak w przypadku telewizorów i innych przystawek z Android TV, Play Now TV Box 2 oferuje wbudowanego Chromecasta. Rozwiązanie to pozwoli nam szybko udostępnić zdjęcia lub filmy z naszego telefonu/komputera oraz uruchomić odtwarzanie wybranego serialu lub filmu z Netflixa czy HBO GO.

Wystarczy, że na telefonie wybierzemy interesujący nas tytuł, klikniemy ikonę udostępniania i wybierzemy Play Now TV Box 2.

Osobiście testowałem Chromecasta z Netflixem, HBO GO, YouTube oraz Spotify. W każdej z aplikacji rozwiązanie działało bardzo dobrze.

Udostępnianie z wykorzystaniem Chromecasta

Chromecast pozwala również na przesyłanie obrazu (screen mirroring) z telefonu lub komputera. Opcja ta przydaje się podczas przeglądania zdjęć.

Play Now TV Box 2 - Jak działa w praktyce?

Podczas testów Play Now TV Box 2 pozytywnie mnie zaskoczył. Po taniej przystawce do telewizora, którą możemy mieć już za 10 zł miesięcznie nie spodziewałem się zbyt wiele. Tymczasem szybko okazało się, że Play Now TV Box 2 to świetny kompan dla LG Gallery GX. W telewizorze korzystałem bowiem z webOS 5.0 i miałem dostęp do AirPlay 2 i HomeKit, a przystawka z Android TV pozwalała mi wykorzystywać możliwości Chromecasta.

Jako dekoder do telewizji internetowej Play Now TV Box 2 sprawdza się bardzo dobrze. Interfejs jest przemyślany, wbudowany program TV rozbudowany i czytelny, a sterowanie pomiędzy programami niezwykle szybkie.

Program telewizyjny

Nie narzekałem również na jakość oraz możliwość zatrzymywania i cofania podczas oglądania.

Funkcja cofania i pauzy w telewizji

Znacznie ciekawiej wygląda możliwość zapisu w chmurze na 180 dni. W testowanym egzemplarzu znalazłem urywki Chicago Fire nagrane z Fox jeszcze w 2020 roku. Ładowanie materiału trwało zaledwie kilka sekund. Obraz odtwarzany był w oryginalnej jakości.

Jedno z przykładowych nagrań w chmurze

Przydatność dodatkowych pakietów z programami każdy internauta musi ocenić we własnym zakresie. Ja osobiście nie lubię oglądać telewizji i korzystałem głównie z Netflixa oraz HBO GO. Sprawdziłem jednak jak wygląda jakość i jest ona porównywalną z klasycznym dekoderem od UPC czy Vectry.

Lista kanałów

Play Now TV Box 2 wspiera odtwarzanie materiałów w 4K z HDR, ale brakuje obsługi Dolby Vision. O ile brak tej technologii nie przeszkadza w HBO GO, gdzie materiały mają rozdzielczość Full HD, to jest widoczny gołym okiem na Netflixie. Jeżeli posiadasz telewizor ze wsparciem dla Dolby Vision to zdecydowanie lepiej skorzystać z aplikacji Netflixa zintegrowanej z systemem operacyjnym telewizora.

Aplikacja Netflixa

Warto zaznaczyć, że oprogramowaniem możemy sterować z wykorzystaniem Asystenta Google w języku polskim. Doceniłem go podczas szukania filmików na YouTube. Nie musiałem wtedy korzystać z klawiatury ekranowej, ani wyszukiwać interesującego mnie materiału na telefonie.

Uruchomienie Netflixa z wykorzystaniem Asystenta Google

Play Now TV Box 2 - Podsumowanie

Play Now TV Box 2 to z pewnością ciekawa konstrukcja. Play sięgnął po przystawkę do telewizora znanej firmy telekomunikacyjnej Sagem. Inżynierowie nie spoczęli jednak na laurach i zaprojektowali autorską nakładkę, która idealnie wpasowuje się w potrzeby polskiego konsumenta. Dodatkowo otrzymujemy wszystkie funkcje znane z Androida TV z Asystentem Google, Chromecastem i mnóstwem aplikacji na czele.

Usługa Play Now z pewnością nie jest pełnoprawną alternatywą dla UPC, Vectry, Orange czy Cyfrowego Polsatu. Kanałów jest mniej, ale także cena jest znacznie niższa. Play Now jest ciekawym dodatkiem dla posiadaczy innych usług w Play. To również świetny wybór na działkę czy wyjazd. Wystarczy dekoder Play Now TV Box 2, smartfon lub komputer z dostępem do sieci, aby oglądać telewizję lub ulubione seriale.

Podsumowując - jeżeli posiadasz jakiś abonament w Play to warto poświęcić dodatkowe 10 zł na podstawowy pakiet z przystawką Play Now TV Box 2, która jest świetnym dodatkiem do kina domowego. Jeżeli lubisz oglądać telewizję lub masz dzieci, nieco droższy plan taryfowy za 35 zł nie powinien Cię rozczarować.