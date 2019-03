Plextor M8V 512 GB

Model o pojemności 512 GB został wyposażony w pamięci 3D NAND TLC oraz kontroler Silicon Motion SM2258.

Miejsce 6 - Kategoria powyżej 300 zł

Dysk Plextora to jedna ze słabszych konstrukcji w tegorocznym teście dysków SSD. Producent deklaruje, że nośnik wykona do 82 tys. operacji odczytu w ciągu sekundy i do 81 tys. operacji zapisu. Prędkości mają wynosić odpowiednio 560 MB/s dla odczytu i 510 MB/s dla zapisu. Czas między awariami powinien być nie mniejszy niż jedna na 1 500 000 godzin. Podczas testów udało się potwierdzić deklaracje producenta dotyczące prędkości pracy. Uzyskane wyniki wykraczają poza specyfikację wynosząc odpowiednio 565,9 MB/s dla odczytu i 530,4 MB/s dla zapisu. Wyniki zapisu sekwencyjnego 4 KiB Q32T1 wypadają już dość przeciętnie - 285,7 MB/s dla odczytu i 181,6 MB/s dla zapisu. Na szczególną uwagę zasługuje świetny czas wypakowywania archiwów - 18,47 sekundy dla próbki 3,7 GB oraz czas przenoszenia dużych plików - 12,51 sekundy dla próbki o tej samej wadze. Specyfikacja wskazuje, że dysk wspiera szyfrowanie sprzętowe, ale brakuje szczegółowych danych dotyczących stosowanych standardów. Nośnik jest sprzedawany w kartonowym pudełku. Producent zapewnia gwarancję jedynie na okres 3 lat.

