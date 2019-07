Podstawowa konfiguracja właśnie stała się opłacalna - test nowego 13 calowego MacBook'a Pro

Apple zaktualizowało podstawowy model MacBook'a Pro. Najtańsza wersja w końcu nie odstaje od innych laptopów z tej linii.

Firma Apple postanowiła w lipcu przeorganizować linię MacBook'ów - swoich przenośnych komputerów pracujących na autorskim oprogramowaniu macOS. Ze sprzedaży wycofano dwunastocalowego MacBook'a z wyświetlaczem Retina oraz MacBook'a Air z 2017 roku, który był ostatnim przenośnym komputerem od Apple z klasycznymi portami wejścia/wyjścia. Zdecydowano się również na odświeżenie najtańszego modelu Pro, który w końcu nie odstaje od droższych braci i oferuje czterordzeniowy procesor wraz z paskiem dotykowym Touch Bar zamiast przycisków funkcyjnych i czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Wszystko to zbiegło się w czasie z rozpoczęciem promocji Back to School dla studentów, którzy mogą kupić wszystkie komputery Mac z wyłączeniem Mac'a mini w obniżonych cenach, a w gratisie otrzymają słuchawki o wartości 1499 zł i dwudziesto procentową zniżkę na zakup Apple Care Protection Plan.

Apple od dawna ma problem z najtańszymi MacBook'ami. Od zawsze podstawowe konfiguracje cieszyły się dużą popularnością ze względu na cenę. Na szczęście nie każdy chce dopłacać 1000 zł za dodatkowe 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Z najtańszymi Mac'ami był jednak spory problem. W sprzedaży dostępny był przestarzały MacBook Air z 2017 roku, który w rzeczywistości był modelem z 2015 roku, a jedyną zmianą był podkręcony o 200 mHz procesor. Problem leżał jednak gdzie indzie - już model z 2015 roku podczas swojego debiutu rynkowego był znacznie przestarzały. Dla Apple nie było to jednak problemem. Cena, która w promocjach bardzo często spadała poniżej 4000 zł spowodowała, że chętnych nie brakowało. W 2018 roku zaprezentowano długooczekiwanego następcę - zupełnie nowego MacBook'a Air z 2018 roku. Obecnie możemy zakupić model z 2019 roku posiadający dodatkowo wsparcie dla technologii True Tone.

Kolejnym modelem był dwunastocalowy MacBook z ekranem Retina, który w cenie zaledwie 6499 zł oferował pasywnie chłodzony procesor Intel Core M, który do najszybszych nie należy. Dodatkowo urządzenie to posiadało zaledwie jeden port USB Typu C, a matryca o przekątnej 12 cali była dla wielu potencjalnych użytkowników za mała, aby traktować ten model, jako główny komputer.

Mogliśmy wybrać także podstawowy model 13 calowego MacBook'a Pro, który nie do końca zasługiwał na dopisek Pro. Konfiguracja ta w porównaniu do droższych modeli nie posiadała paska dotykowego Touch Bar oraz czytnika linii papilarnych Touch ID. Dodatkowo ucięto również liczbę portów. Droższe modele oferowały cztery złącza USB Typu C z Thunderbolt 3, a "tani" MacBook Pro wyceniony na 6499 zł oferował jedynie dwa takie porty. Apple nie śpieszyło się z aktualizacją także tego urządzenia. Dzięki temu model ten znacznie odstawał od swoich droższych krewnych.

Na szczęście Apple poszło po rozum do głowy i nowy MacBook Pro przynosi wiele nowości. Obecnie wszystkie modele Pro posiadają Touch Bar oraz Touch ID, a jedyną różnicą, która pozwala od razu stwierdzić, że korzystamy z tańszego modelu jest obecność dwóch portów zamiast czterech. Nowy podstawowy Pro oferuje również znacznie wydajniejszy czterordzeniowy procesor Intel Core i5 ósmej generacji, dzięki któremu jest znacznie szybszy od poprzednika oraz aktualnego modelu MacBook'a Air.

Bez najmniejszych wątpliwości przyznajemy, że nowy MacBook Pro zdecydowanie zasługuje na dopisek Pro w nazwie. Zachęcamy również do rozważenia zakupu MacBook'a Pro zamiast MacBook'a Air - różnica wynosi co prawda 1000 zł, ale w zamian otrzymujemy dużo ciekawsze i bardziej przyszłościowe urządzenie.

MacBook Pro 13 - Cena

Standardowo juz w przypadku Apple tanio nie jest. Z drugiej strony porównując specyfikację techniczną do porównywalnych laptopów z Windows'em nowy Pro jest droższy o kilkaset złotych. Uwzględnić trzeba jednak, że podczas, gdy laptopy z Windowsem oferują co najmniej 256 GB nośniki SSD, MacBook Pro ma 128 GB dysk. Cena podstawowego modelu wyposażonego w procesor Intel Core i5 8257U, 8GB pamięci operacyjnej LPDDR3 2133 MHz i 128 GB nośnik SSD wynosi 6499 zł. Urządzenie możemy zakupić w jednym z dwóch kolorów - gwiezdnej szarości oraz srebrnym.

Apple umożliwia zamówienie konfiguracji Build to Order (BTO), czyli produkowanej na zamówienie. Możemy wybrać wydajniejszy procesor Intel Core i7 o taktowaniu 1,7 GHz za dodatkowe 1440 zł. Rozbudowa pamięci operacyjnej ze standardowych 8 GB do 16 GB kosztuje 960 zł. Nie da się zamówić nowego MacBook'a Pro z inną kartą graficzną, niż układ Iris Plus Graphics 645, ale można rozbudować dysk SSD. 256 GB nośnik kosztuje 1000 zł, za 512 GB zapłacimy 2000 zł, 1 TB to już 3000 zł, a 2 TB aż 5000 zł.

Maksymalna konfiguracja to wydatek 13899 zł. W tej cenie otrzymamy model z procesorem Intel Core i7, 16 GB pamięci operacyjnej, 2 TB nośnikiem SSD i grafiką Iris Plus Graphics 645.

MacBook Pro 13 - Specyfikacja techniczna