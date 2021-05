Polaroid Now to najnowsza propozycja aparatu natychmiastowego od firmy, która jest wręcz synonimem takich urządzeń. Co konkretnie oferuje?

Polaroid Now to aparat natychmiastowy wyposażony w autofokus oraz funkcję podwójnego naświetlania, która pozwala uzyskać niezwykły efekt przenikania kadrów. Dlategi poza unikalnymi odbitkami gwarantuje też porcję niezapomnianej kreatywnej zabawy. Zwraca uwagę sam design urządzenia - łączy wygląd kultowych urządzeń z obudową vintage i nowoczesnymi rozwiązaniami, ułatwiającymi wykonywanie zdjęć. W jego konstrukcji postawiono na nowe miękkie linie, aby odejść od kanciastych obudów znanych z przeszłości i umożliwić użytkownikom wygodne trzymanie aparatu oraz komfortowe wykonywanie i przeglądanie zdjęć. Jest to aparat z lampą błyskową, co umożliwia wykonywanie zdjęć w nocy i ciemnym otoczeniu.

Polaroid Now zasila bateria wielokrotnego ładowania, uzupełniana przez złącze USB. Na jednym ładowaniu można zużyć aż 15 opakowań filmu, co sprawia, że ten aparat świetnie sprawdzi się w trakcie każdej podróży i przygody. Aparat został wyposażony w obiektyw, który automatycznie przełącza się pomiędzy formatem krajobrazowym a portretowym, aby za każdym razem wykonać jeszcze lepsze ujęcie. W obudowie znajdują się cztery przycisk, umożliwiające wprowadzanie własnych ustawień - jest to jednak mało intuicyjne i wypada poczytać najpierw instrukcję.

Podsumowując: Polarodi Now to mocny model, doskonale wykonujący zdjęcia. Jeśli szukasz aparatu natychmiastowego - będzie dobrym wyborem.