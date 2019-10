Polaroid OneStep 2 to aparat natychmiastowy, nawiązujący do klasyka. Jak sprawdza się w praktyce?

Polaroid OneStep 2 to aparat natychmiastowy, którego design został pomyślany tak, aby przypominał modele z lat 70-tych XX wieku. Jest aparatem analogowym, waży 460 gramów, ma wymiary 150 x 110 x 95 mm. Wbudowany obiektyw (plastikowy) ma ogniskową 106 mm, ale rozmiar zdjęcia (8x8 cm) oznacza, że jest to odpowiednik tradycyjnego obiektywu o ogniskowej około 40 mm. Została w niego wbudowana lampa błyskowa, a praktycznym, dodatkiem jest samowyzwalacz, umożliwiający robienie zdjęć selfie. obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna - dzięki czemu nikt nie będzie mieć problemów z jego obsługą. OneStep 2 wykorzystuje papiery do fotografii natychmiastowej i-Type oraz 600. Czas wywoływania jednego zdjęcia to około 10-15 minut, czyli pracą "błyskawiczną" raczej tego nie nazwiemy.

Polaroid OneStep 2 korzysta z akumulatora o pojemności 1100 mAh. Jak podaje producent, jedno pełne ładowanie powinno wystarczyć na 60 dni użytkowania. ładowanie odbywa się poprzez port USB. W odróżnieniu od konkurencji, nie ma tu możliwość łączności bezprzewodowej, dlatego jest to model, który najbardziej przypadnie go gustu miłośnikom klimatów retro. Sama jakość zdjęć wykonywanych przez aparat natychmiastowy Polaroid nie wywołuje żadnych zastrzeżeń, jednak jeśli ktoś jest przyzwyczajony do wygodnych rozwiązań, model ten może wydać mu się bardzo toporny.

Podsumowując: Polaroid OneStep 2 to aparat, który można polecić miłośnikom prawdziwych aparatów retro.