Poly Studio X30 i Poly TC8 – najlepszy zestaw wideokonferencyjny na rynku?

Do naszej redakcji trafił terminal wideo-konferencyjny firmy Poly, stworzony z myślą o sześcioosobowych konferencjach oraz urządzenie Poly TC8 mające na celu ułatwić ich prowadzenie. Sprawdziliśmy jak ten duet poradzi sobie w przygotowanych przez nas zadaniach.

Poly jest firmą, która powstała dzięki współpracy Polycom i Plantronics. Specjalizuje się głównie w technologiach ułatwiających komunikację dźwiękową i wizualną, a także pracę samodzielną i grupową. Jednym z jej produktów jest testowane przez nas rozwiązanie wideo-konferencyjne Poly Studio X30. Urządzenie opracowano z myślą o wykorzystaniu podczas konferencji, których liczba użytkowników jest mniejsza lub równa sześciu. Posiada ono szereg technologii wspierających prowadzenie spotkań wideokonferencyjnych. Jedną z nich jest wsparcie ekranów dotykowych. Terminal posiada 2 porty HDMI - pod wejście podłączymy urządzenie z którego chcemy wyświetlić obraz (np. laptopa), a pod wyjście urządzenie wyświetlające obraz (przykładowo projektor lub monitor dotykowy). Studio X30 w porównaniu do swojego większego brata, posiada pojedynczy głośnik, co może mieć wpływ na jakość audio, ale pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni. Dodatkowo Studio X30 posiada kamerę 4K z czterokrotnym zoomem, znajdującą się z przodu urządzenia na samym środku, którą możemy zakryć magnetyczną zaślepką. Posiada ona dodatkowo możliwość automatycznego kadrowania grupy osób. W niedalekiej przyszłości spodziewamy się rozwinięcia jej funkcjonalności o możliwość kadrowania pojedynczej osoby. Sam terminal posiada wsparcie różnych dostawców usług konferencyjnych. Aktualnie wspiera Zoom, a na ten rok zapowiedziano także wsparcie dla Microsoft Teams. W kuluarach słychać głosy także o kolejnych dostawcach, takich jak BlueJeans i GoToMeeting. Terminal obsługuje także klasyczne protokoły wideokonferencyjne. Do testów dostaliśmy również Poly TC8, które ma na celu ułatwić prowadzenie konferencji i ogólną podstawową obsługę kompatybilnych z nim urządzeń.

Cena testowanych urządzeń

Jak na sprzęt oferujący tyle możliwości, kwota jaką przyjdzie nam zapłacić za Poly Studio X30 nie jest zaskakująco niska i wynosi jedynie 1469 euro (około 6300 zł).

Istnieje możliwość dokupienia wspomnianego wcześniej akcesorium w postaci Poly TC8. Ten 8-calowy tablet jest w stanie uprościć i przyśpieszyć zarządzanie konferencją. Jako, że jest to zupełnie oddzielny produkt, to nie znajdziemy go w standardowym opakowaniu ze Studio X30. Jego dokupienie to wydatek na poziomie 609 euro netto (około 2600 zł).

Planując zakup obu urządzeń, polecamy skorzystać z opcji skompletowanego przez producenta zestawu. Wtedy koszt zakupu wynosi 1899 euro netto (około 8100 zł). Jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Zawartość zestawu

Kupując zestaw składający się z Poly Studio X30 i Poly TC8, otrzymamy duży karton, w którego wnętrzu znajdziemy oba, oddzielnie zapakowane produkty. Wraz z TC8 dostajemy także jeden kabel Ethernet o długości 3.66 m. Oczywiście w pakiecie nie zabrakło zestawu instrukcji i dokumentacji.

Najwięcej elementów znajdziemy w pudełku ze Studio X30. Poza samym dwuczęściowym zasilaczem, otrzymujemy kabel Ethernet o długości 4.57 m, a także kabel HDMI, którego długość to 1.83 m. Drugi z przewodów pozwoli podłączyć głośnik pod monitor lub inne urządzenie, znajdujące się dość blisko niego. Dodatkowo w zestawie znalazł się jeszcze uchwyt dokręcany do urządzenia, służący do jego zaczepienia - przykładowo na monitorze.

Konstrukcja i wykonanie Studio X30

Po wzięciu Studio X30 do ręki, łatwo odnieść wrażenie, że został on wykonany większości z metalu. Oczywiście urządzenie to posiada kilka elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Jest to między innymi front urządzenia, czy wycięcie z tyłu zapewniające poprawną pracę głośnika.

Z przodu ulokowano pasek diodek informujących o statusie urządzenia. Potrafią one świecić na różne kolory oraz wyświetlać pewnego rodzaju animacje w zależności od stanu urządzenia. Na spodzie obudowy odnajdziemy uchwyt montażowy, a także zestaw portów, takich jak: USB 3.0, USB-C, gniazdo Ethernet, wejście i wyjście HDMI oraz wejście zasilania. Pełna specyfikacja urządzenia znajduje się na stronie producenta pod tym adresem.

Konstrukcja i wykonanie Poly TC8

Obudowa Poly TC8 jest wykonana z szorstkiego, ale miłego w dotyku materiału przypominającego metal. W miejscu, w którym urządzenie styka się z podłożem, zastosowano gumową podkładkę, dzięki której TC8 nie będzie się ślizgać. Dodatkowo znajdują się na niej takie informacje, jak nazwa produktu i dane o certyfikatach. Przód urządzenia zajmuje przykryty szkłem, 8-calowy ekran w rozdzielczości WXGA (1280 x 800), wykonany w technologii IPS. Sprzęt jest odpowiednio dociążony, co ma na celu umożliwić wygodną obsługę bez przypadkowego przesuwania go po blacie. Pełna specyfikacja urządzenia jest dostępna na stronie producenta, znajdującej się pod tym adresem.

Konfiguracja zestawu

Tuż po podłączeniu urządzenia, na podpiętym do niego wyświetlaczu został wyświetlony adres IP wraz z hasłem i nazwą użytkownika (admin), na którego musieliśmy się zalogować by dokończyć konfigurację.

Po zalogowaniu się zostaliśmy od razu poproszeni o zmianę hasła. Następnie musieliśmy zdecydować się na wybór dostawcy usług. Do wyboru jest Poly, albo Zoom. Po wybraniu tego drugiego urządzenie uruchomiło się ponownie i wyświetlony został trochę inny interfejs, zawierający przyciski "uruchom ponownie", "zamknij" oraz "ustawienia". Na samym środku widniała informacja, aby zainstalować aplikację Zoom Rooms na tablecie i wpisać wyświetlony poniżej ciąg znaków, aby zaczął on funkcjonować jako kontroler. Pomimo posiadania Poly TC8, który powinien w tej sytuacji zadziałać bez potrzeby instalacji żadnej aplikacji, postanowiliśmy sprawdzić, czy jest jakiś sposób przeprowadzenia konferencji bez potrzeby posiadania tabletu. W tym celu przywróciliśmy urządzenie do ustawień fabrycznych i wybraliśmy pierwszą z wymienionych opcji.

Pierwsze pytanie jakie dostaliśmy po wybraniu tej opcji, dotyczyło preferowanej przez nas metody konfiguracji. Myśląc, że konfiguracja ręczna będzie wolniejsza, wybraliśmy drugą z opcji i zostaliśmy przywitani przez okno konfiguracji serwera.

Zaawansowany tryb konfiguracji sprawił, że postanowiliśmy sprawić jak wygląda konfiguracja ręczna - kliknęliśmy "wstecz" i wybraliśmy ją. Tutaj przywitało nas okno z wyborem języka systemu, wraz z informacją o postępie konfiguracji przedstawionej w trzech krokach.

Pytanie o kraj w zasadzie wyglądało dokładnie tak samo jak to o język. Przy wyborze nazwy pomieszczenia dostaliśmy jeszcze pytanie czy chcemy włączyć kod bezpieczeństwa.

Cała konfiguracja ręczna przebiegła bardzo szybko i bez problemu można ją przeprowadzić w pół minuty, a nawet mniej. Mieliśmy wrażenie, że autorzy polskiego tłumaczenia oprogramowania pomylili się i przez pomyłkę zamiast "konfiguracja szybka" wpisali "konfiguracja ręczna".

Mając skonfigurowane Studio X30, zabraliśmy się za podłączanie Poly TC8. Ważnym jest, aby podłączyć go do takiego gniazda, które jest kompatybilne z PoE (Pover over Ethernet). Jest to technologia, za pomocą której można przesyłać energię tym samym kablem, którym podłączamy urządzenie do internetu. Dzięki temu TC8 wymaga jednego kabla, a nie dwóch.

Połączenie Poly Studio X30 z Poly TC8 odbywa się automatycznie, gdy tylko urządzenia znajdą się w tej samej sieci. Gdyby tak się nie stało, to po zalogowaniu się do Studio X30 możemy wejść w sekcję "Zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami" i tam rozwiązać ten problem.

Sekcja ustawień Poly Studio X30

Studio X30 po wyborze dostawcy "Poly" zapewnia bardzo dużą ilość ustawień. Są one podzielone na dziewięć sekcji, z czego ta pierwsza to "Pulpit" zawierający podstawowe informacje. Pozostałe sekcje to:

Nawiąż połączenie

Ustawienia ogólne

Sieć

Konfiguracja połączenia

Audio / Wideo

Zabezpieczenia

Serwery

Diagnostyka

Samo urządzenie oferuje szereg opcji, takich jak połączenie z usługą kalendarzową, serwerem katalogowym lub chmurą.

Rozmowa testowa

Najprostszym dla nas sposobem na przeprowadzenie rozmowy było zainstalowanie aplikacji RealPresence Mobile (której wydawcą jest Polycom, Inc.), dostępnej w sklepach Google Play lub App Store. Po zalogowaniu się do aplikacji i wejściu w menu "status" znajdziemy adres IP, na który możemy zadzwonić. Do tego możemy wykorzystać zarówno sekcję "Nawiąż połączenie" w Studio X30, jak i połączone z nim Poly TC8. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to połączenie wykorzystujące h.323. Poly Studio X30 posiada również wsparcie dla SIP, co sprawia, że można się nim podłączyć do prawie każdej usługi korzystającej z tych technologii.

Po odebraniu połączenia, zarówno na Poly Studio X30, jak i na Poly TC8 wyświetlił się interfejs rozmowy. Dodatkowo na tym pierwszym pojawiła się specjalna sekcja w ustawieniach dotycząca aktywnego połączenia. Podczas rozmowy możemy w łatwy sposób zarządzać wyświetlanymi źródłami za pomocą TC8.

Przechodząc do wrażeń z rozmowy - jakość obrazu rejestrowanego przez kamerkę stoi na odpowiednio wysokim poziomie. Obraz jest na tyle ostry, by bez problemu zobaczyć przeróżne detale znajdujące się w danym pomieszczeniu. Gdyby zaistniała potrzeba pokazania czegoś konkretnego, istnieje możliwość przybliżenia na wybrany obszar, jednakże wiąże się on z lekką utratą jakości obrazu.

Obraz z kamery w Poly Studio X30 wyświetlany na dzwoniącym do niego urządzeniu

Dźwięk generowany przez pojedynczy głośnik jest wystarczająco dobry, by bez problemu zrozumieć osobę mówiącą do nas po drugiej stronie. Zastosowane w Studio X30 cztery mikrofony nie mają problemu ze zbieraniem głosu w salce konferencyjnej przeznaczonej dla sześciu osób. Nawet stojąc w najodleglejszym punkcie od urządzenia, nasz głos pozostał wyraźny dla odbiorcy połączenia.

Obraz z kamery w Poly Studio X30 wyświetlany na dzwoniącym do niego urządzeniu z zoomem x4

Wideo-konferencje i nie tylko

Mimo, iż mamy do czynienia z terminalem wideo-konferencyjnym, to jego możliwości nie kończą się tylko na przeprowadzaniu wideo rozmów. Podczas testów zauważyliśmy, że sprzęt ten może też sobie całkiem nieźle poradzić podczas różnego rodzaju spotkań. Podłączając głośnik do komputera za pomocą kabla HDMI, jesteśmy w stanie zarówno wyświetlać na podłączonym do niego ekranie zawartość naszego pulpitu, jak i używać Studio X30 jako głośnika. Dodatkowo wyświetlaną zawartością można sterować za pomocą TC8, co daje nam jeszcze większą kontrolę nad płynnym przebiegiem takiego spotkania.

Strona pcworld.pl wyświetlana z laptopa podłączonego za pomocą HDMI do Poly Studio X30

Ciekawy terminal konferencyjny, czy może coś więcej?

Zaczynając testy nie spodziewaliśmy się, że mamy do czynienia ze sprzętem, który nie dość, że skutecznie pokrywa wszelkie potrzeby związane z prowadzeniem wideo-konferencji, to oferuje funkcje wykraczające poza jego domyślne przeznaczenie.

Oczywiście przeprowadzanie wideo-rozmów to jego główna funkcja, ale uważamy, że potrafi on o wiele więcej. Podczas gdy same rozmowy są bardzo przyjemne, a ich jakość stoi na wysokim poziomie, to właśnie obecność wielu funkcji niewymagających prowadzenia rozmowy (związanych przykładowo z wyświetlaniem zawartości ekranu urządzenia na wyświetlaczu podłączonym do Studio X30) sprawia, że sprzęt ten doskonale radzi sobie podczas różnego rodzaju spotkań. Akcesorium w formie 8-calowego tabletu Poly TC8 potrafi ułatwić i upłynnić proces zarządzania wyświetlaną przez Studio X30 zawartością. Warto jeszcze zauważyć, że mimo tak rozbudowanego pod względem funkcji urządzenia, to na jego konfigurację nie trzeba poświęcać dużo czasu. Mieliśmy nawet wrażenie, że nazwana przez producenta "konfiguracja ręczna" przypadkowo nadpisała jej poprzednią nazwę "konfiguracja szybka", zwłaszcza patrząc na jej niewielki stopień zaawansowania. Wszystko to sprawia, że ciężko nam tego zestawu nie polecić. Zestawu - gdyż zarówno sam terminal, jak i akcesorium w postaci tabletu tworzą bardzo dobry i zgrany duet potrafiący znacząco podnieść jakość zarówno konferencji, jak i spotkań.