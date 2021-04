Power Walker VI 600 MS

PowerWalker VI 600 MS to zasilacz awaryjny dla osób posiadających wiele urządzeń, gdyż wyposażono go w osiem gniazd. Z kolei wbudowany regulator napięcia pozwala nam na uzyskanie stabilnego napięcia wyjściowego, kiedy w sieć ulegnie awarii bądź zaobserwowane zostaną wahania napięcia. UPS możemy monitorować za pomocą aplikacji - za pomocą komunikacji z komputerem dzięki UPS lub HID, a więc bez jego instalacji.

PowerWalker VI 600 MS to zasilacz awaryjny dla osób posiadających wiele urządzeń, gdyż wyposażono go w osiem gniazd. Z kolei wbudowany regulator napięcia pozwala nam na uzyskanie stabilnego napięcia wyjściowego, kiedy w sieć ulegnie awarii bądź zaobserwowane zostaną wahania napięcia. UPS możemy monitorować za pomocą aplikacji - za pomocą komunikacji z komputerem dzięki UPS lub HID, a więc bez jego instalacji.

Jak widać na fotografiach, prezentowany zasilacz awaryjny wygląda zupełnie inaczej niż inne, popularne UPS-y. PowerWalker VI 600 MS to rozwiązanie wykonane w technologii linę-interactive. To oznacza, że cztery z ośmiu gniazd zapewniają zasilanie dla krytycznych urządzeń - np. naszego komputera czy serwera NAS. Z kolei pozostałe gniazda są zarezerwowane dla pozostałego sprzętu, a więc np. monitorów, drukarek. Za sprawą wbudowanej funkcji AVR możemy być pewni, że UPS zagwarantuje stabilne napięcie - szczególnie wtedy, gdy spotka nas np. awaria sieci.

Model ten zaprojektowano przede wszystkim do zastosowań domowych, ale i biurowych. Możemy go postawić na stole bądź zawiesić na ścianie dzięki specjalnym uchwytom. Jest to urządzenie idealnie sprawdzające się w zabezpieczeniu komputerów stacjonarnych, serwerów czy stacji roboczych. Warto zauważyć, że producent wyposażył ten model w gniazdo USB o mocy 2.1A, co pozwala nam na ładowanie smartfonów, tabletów czy smartwatchy bądź innej elektroniki użytkowej. Producent zadbał o to, aby eksploatacja podzespołów UPS-a PowerWalker należała do łatwych. Przykładowo, zużytą baterię wymieniamy w prosty sposób - poprzez tylny panel.

Zasilacz awaryjny PowerWalker VI 600 MS oferuje mos skuteczną 360 W, która może być podtrzymana przez minutę od awarii dostawy prądu. Akumulator ładowany jest przez osiem godzin. UPS waży 4,4 kg, natomiast jego wymiary to: 20 x 34,5 x 10 cm (szerokość x głębokość x wysokość).