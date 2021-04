Power Walker VI 800 CSW

Topowy UPS firmy PowerWalker. Urządzenie wyposażono w regulator napięcia oraz wyjście z czystą sinusoidą. Użytkownik może dzięki temu cieszyć się stabilnym napięciem wyjściowym, w przypadku, gdyby pojawiły się wahania napięcia czy awarie sieci. Jego dużym atutem jest również elegancki design, który sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu.

Topowy UPS firmy PowerWalker. Urządzenie wyposażono w regulator napięcia oraz wyjście z czystą sinusoidą. Użytkownik może dzięki temu cieszyć się stabilnym napięciem wyjściowym, w przypadku, gdyby pojawiły się wahania napięcia czy awarie sieci. Jego dużym atutem jest również elegancki design, który sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu. UPS PowerWalker VI 800 CSW może być wykorzystywany przy komputerach dla graczy, NAS-ach i sprzęcie biurowym.

Dużym atutem jest bardzo łatwa dostępność dwóch portów USB o mocy 2.1A, które pozwalają bezpiecznie ładować nasze urządzenia mobilne - na przykład smartfony, tablety czy smartwatche. Co ciekawe, eksploatacja UPS-a jest bardzo łatwa. Dostęp do akumulatora w przedniej części sprawia, że wymiana baterii przebiega sprawnie. Na tylnej części zasilacza awaryjnego znajdziemy dwa gniazda RJ-45, cztery gniazdka do podłączenia np. PC-ta, monitora i drukarki, a także port USB.

PowerWalker VI 800 CSW gwarantuje moc skuteczną na poziomie 800 VA / 480 W. Przełączanie się trwa zaledwie sześć milisekund. Baterie w zasilaczu ładują się do pełna w siedem godzin. W przypadku połowy mocy, UPS pozwala na utrzymanie sprzętu przez dziesięć minut. Jeśli wykorzystamy sto procent - czas ten skraca się do trzech minut.

Na froncie zasilacza umieszczono wyświetlacz LCD informujący nas o stanie pracy urządzenia. Wymiary UPS-a to 280 mm x 99 mm x 288 mm (wysokość x szerokość x głębokość), z kolei jego waga wynosi 8,4 kg. Urządzenie obsługujemy za pomocą aplikacji ViewPower (UPS podłączamy do komputera przewodem USB). Sprzęt współpracuje z wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi takimi jak Windows (od 7 do najnowszej), FreeBSD, Linux, MacOS, Solaris.