Powerbank Huawei CP11QC 10000 mAh

Szybki, ładny i wydajny. Czego chcieć więcej?

Zacznijmy od wyglądu, Huawei CP11QC 10000mAh może pochwalić się estetycznym i solidnym wykonaniem, a jego atrakcyjność dodatkowo podkreślają zgrabnie zaokrąglone boki. Należy również podkreślić niewielkie rozmiary sprzętu, czyli grubość -14.2mm, szerokość - 70mm i wysokość - 150mm. Dla wybrednych, dostępne są także dwa warianty kolorystyczne, a konkretnie biały i czarny. Pojemność powerbanku w połączeniu z maksymalną mocą wyjścia (18 W) sprawiają, że doskonale nadaje się on zarówno w przypadku bardziej wymagających pod względem poboru energii urządzeń, jak i w nagłych przypadkach. Natomiast po dwukrotnym wciśnięciu przycisku zasilania, sprzęt przejdzie na ładowanie podtrzymujące, które doskonale sprawdza się przy mniej wymagających urządzeniach przenośnych, jak choćby słuchawki bezprzewodowe. Model ten posiada jedno wejście USB, obsługujące napięcie 5 V i 9 V, a także doskonale nadaje się do ładowania smartfonów z funkcją Quick Charge. To solidne i niedrogie, a także wygodne do przenoszenia urządzenie, idealne na "wszelki wypadek".