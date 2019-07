Predator Triton 500 - Gamingowy laptop z RTX 2060

Seria laptopów gamingowych Predator Triton od Acera doczekała się nowego modelu 500 z Geforce'm 2060 RTX na pokładzie. Nie lekceważ go, może z zewnątrz wygląda niepozornie, ale w środku jest prawdziwą bestią.

Predator Triton 500 - BUDOWA i SPECYFIKACJA

Predator Triton 500, bo o nim mowa to niewielki laptop gamingowy od firmy Acer. Komputer wyposażono w 15,6-calowy ekran IPS. Niestety ramka otaczająca panel pozostawia wiele do życzenia. Jest dość gruba, szczególnie przy dolnej krawędzi matrycy. Nieelegancko prezentuje się również duży prześwit między ekranem, a dolną częścią podstawy. Możliwe, że jest to celowe działanie producenta, który chciał odseparować wyświetlacz od nagrzewających się podzespołów.

Całość zamknięta w zgrabnej i zadziornie wyglądającej obudowie o wymiarach 17,9 mm x 358,5 mm x 255 mm. Konstrukcję wykonano z tworzywa wysokiej jakości, a wnętrze wykończono z wykorzystaniem aluminium. Sprzęt dostępny jest w kolorze czarnym, a jego waga to ok 2 kg. Doskonale prezentuje się klawiatura podświetlana diodami RGB RGB, którą możemy konfigurować z poziomu aplikacji dedykowanej - Predator Sense. W aplikacji poza tym możemy sterować podkręcaniem CPU i GPU, regulować pracę wentylatorów, monitorować pracę systemu a także definiować skróty klawiszowe. Do jej uruchomienia mamy specjalny przycisk na klawiaturze w prawym górnym rogu, oznaczony logiem serii Predator.

Dodatkowo na klawiaturze został umieszczony przycisk TURBO pozwalający szybko zwiększyć wydajność urządzenia.

Z lewej strony obudowy mamy gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, pełnowymiarowy port HDMI, USB 3.1, gniazdo RJ45 i zasilające.

Z prawej strony natomiast znajdziemy 2 porty USB 3.1, USB-C / Thunderbolt 3, mini Display Port.

Z tyłu oraz od dołu znajdziemy wyłącznie dość szerokie otwory odprowadzające ciepło.

Wewnątrz obudowy zainstalowano 16 GB pamięci DDR4, procesor Intel Core i7 ósmej generacji o oznaczeniu i7 8750H oraz dysk 512 GB PCIe NVMe ssd. Wysoką wydajność w grach ma zapewnić karta GeForce RTX 2060 max-q wyposażona w 6 GB pamięci.

Predator Triton 500 - CHŁODZENIE

Odpowiednie chłodzenie ma zapewnić autorska technologia Aeroblade 3D czwartej generacji.

Jak zapewnia producent, odświeżona konstrukcja ogranicza hałas i usprawnia przepływ powietrza. Trzy wentylatory zostały wyposażone w ząbkowaną krawędź, która usprawnia przepływ powietrza. Każdy posiada 59 łopatek wykonanych z metalu o grubości zaledwie 0,1 mm. Jak widać na poniższym obrazku w tylnej części laptopa zasysane jest chłodne powietrze, a bokami odprowadzone ciepłe.

Sprawdziliśmy jak głośno zatem pracuje Triton 500 bez obciążenia, a jak przy dłuższym stałym obciążeniu. Trzeci pomiar objął głośność ponadto przy obciążeniu w trybie turbo. Pomiaru dokonaliśmy decybelomierzem Voltcraft SL-100

Pomiar hałasu podczas spoczynku

Pomiar hałasu przy obciążeniu

Pomiar hałasu przy obciążeniu w trybie Turbo

Wykonaliśmy też pomiary kamerą termowizyjną Flir One Pro, uwzględniając nagrzewanie się komputera podczas normalnej i obciążającej pracy

Praca bez obciążenia

Praca z obciążeniem

Predator Triton 500 - BATERIA

Laptop wyposażony został w baterię litowo - polimerową o pojemności 5400 mAh, która wg producenta wystarczyć ma na 8h pracy. Przeprowadziliśmy własne testy obciążeniowe baterii przy pomocy Final Fantasy XV Benchmark w ustawieniach 1920 x 1080, High Quality. Benchmark był uruchomiony w pętli i działał, aż do wyłączenia się komputera. Czas jaki uzyskaliśmy to 1 h 28 m.

Dla porównania prezentujemy wykres z kilkoma innymi laptopami, prezentujący czas pracy ich baterii pod tym samym obciążeniem.

Predator Triton 500 - TESTY

Wydajność maszyny zmierzyliśmy w 2 trybach pracy komputera: Standard i Turbo. Wykorzystaliśmy do tego celu popularne benchmarki:

3D Mark 10

PC Mark 10

Cinebench R15

Cinebench R20

Final Fantasy XV

Tryb standard:

Tryb Turbo:

Wyniki prezentują się zgodnie z oczekiwaniami wobec maszyny z tak przygotowaną konfiguracją.

Następnie przyszła pora na sprawdzenie wydajności laptopa w grach. Wykorzystaliśmy w tym celu takie tytuły jak: Wiedźmin 3: Dziki Gon, Far Cry 5 oraz Wolfenstein II: The New Colossus. Wyniki jakie Predator osiągnął na maksymalnych ustawieniach porównaliśmy w modelem Triton 700, którego specyfikacja była następująca:

Procesor: i7-7700HQ

Karta graficzna: GeForce GTX 1080 Max-Q

Pamięć RAM: 32 GB DDR4 2133 MHz

Predator Triton 500 - EKRAN

W kolejnych testach użyliśmy kolorymetru Spyder 5, dzięki czemu sprawdziliśmy odwzorowanie kolorów przez matrycę. Ekran z panelem IPS oferuje bardzo duże kąty widzenia. Jego przekątna to 15,6 cala, a częstotliwość częstotliwość odświeżania wynosi aż 144 Hz. Czas reakcji wynosi 3 ms, a maksymalna rozdzielczość obrazu to FHD 1920 x 1080.

W urządzeniach konsumenckich wartość Delta E poniżej 4 uznaje się jako wynik poprawny. W przypadku tego urządzenia wynik deltaE na poziomie 2,99 można uznać za bardzo dobry, szczególnie że matryce gamingowe mają tendencje do przekłamywania kolorów. Ponadto testy wykazały kontrast o wartości 940.9:1 oraz luminację równą 303,4 cd/m3

Po wykonaniu kalibracji ekranu widać, że matryca idealnie odwzorowuje kolory, co świadczy o świetnym potencjale panelu

Wyśmienicie wypada również równomierność podświetlenia matrycy. Rezultat widoczny poniżej to najlepszy wynik jaki widzieliśmy w przeciągu ostatnich lat.

Znacznie słabiej prezentuje się pokrycie podstawowych palet barw. Nawet w przypadku podstawowego RGBs, rezultat wygląda rozczarowująco. Można jednak przypuszczać, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, laptop ten nie będzie służył do obróbki foto-wideo.

Predator Triton 500 - PODSUMOWANIE

Przetestowany przez nas model ma pewne niedociągnięcia, aczkolwiek są to raczej niedostatki kosmetyczne. Słabo wypada chociażby pokrycie podstawowych palet barw, czy rozmiary ramek wokół matrycy. Lista atutów jest zdecydowanie dłuższa. Przetestowany sprzęt wykazał się wysoką wydajnością i długim działaniem baterii. Zarówno podczas normalnej pracy jak i podczas obciążenia temperatury nie osiągały wysokich poziomów. Dodatkowo całość prezentuje się z wdziękiem i klasą. Bardzo miłym akcentem jest to co widzimy i słyszymy podczas uruchamiania komputera - estetyczne wykończenie połączone z atrakcyjnymi animacjami i świętym dźwiękiem przestrzennym to elementy, na które zwróciliśmy szczególną uwagę.