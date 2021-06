Premiera Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8 GB - Palit GameRock OC

Testujemy RTX 3070 Ti - kolejną nową kartę od Nvidii zaprezentowaną 1 czerwca podczas targów Computex. Czy jest w stanie nas czymś zaskoczyć? Dowiecie się czytając ten test.

Nvidia uzupełnia karty z rodziny Amper o kolejnego przedstawiciela serii Ti. Mający dziś swoją premierę RTX 3070 Ti debiutuje w cenie 599 dolarów, wpasowując się idealnie pomiędzy RTX 3080 a RTX 3070. Czy jednak potrzebujemy kolejnej karty, której nie będziemy mogli kupić? Czy zmiany w specyfikacji w stosunku do poprzedników zapewnią odpowiednią wydajność i przekonają do siebie potencjalnych kupujących? Sprawdzimy to w tej recenzji.

GA104

Sam układ GA104 możemy kojarzyć między innymi z RTX 3070 oraz RTX 3060 Ti, jednak tym razem otrzymujemy go w pełnej, nie okrojonej wersji. Układ GA104-400 składa się z 48 bloków SM, a do dyspozycji mamy: 6144 jednostki cieniujące, zwane także rdzeniami CUDA, 192 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 96 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Karta posiada 192 rdzenie Tensor, które wspomagają działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Sama technologia Nvidii DLSS korzysta właśnie z takiego rozwiązania w celu poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 48 rdzeni RT drugiej generacji.

RTX 3070 Ti, podobnie jak pozostałe karty zbudowane na GA104, dysponuje 8 GB pamięci komunikującymi się poprzez 256-bitową szynę. Tym razem Nvidia zdecydowała się na zastosowanie układów GDRR6x produkowanych w zakładach Microna, które zapewniają o 35% wyższe prędkości. Dzięki temu uzyskujemy przepustowość wynoszącą 608 GB/s dla modułów pracujących z prędkością 1187 MHz (19 GB/s efektywnie). Zegar bazowy rdzenia RTX 3070 Ti wynosi 1575 MHz i może być podbijany za pomocą trybu boost do 1770 MHz.

Jak we wszystkich kartach z rodziny Amper również tutaj mamy zaimplementowaną technologię Turbo Boost 3.0, która pozwala na osiągnięcie wyższych zegarów. Limit mocy w kartach RTX 3070 Ti, według referencyjnej specyfikacji od Nvidii, ograniczony jest do 290 W. Z komputerem komunikuje się poprzez interfejs PCI-Express w wersji 4.0 z pełną prędkością x16.

Różnice pomiędzy modelami z rodziny Amper prezentuje poniższa tabela:

PALIT RTX 3070 Ti GameRock OC

Do premierowych testów otrzymaliśmy kartę od Palita, a dokładniej model GameRock w wersji OC. Mierząca 30,5 cm karta zajmuje 2,7 slotu (jej szerokość to 60 mm). Trzeba zwrócić uwagę, że RTX w wersji GameRock Palita jest wyższy o 24 mm niż standardowe karty graficzne, co przy bardzo wąskich obudowach, zwłaszcza typu desktop bądź ITX, może stanowić problem. Karta waży ponad 1,5 kg, więc na pewno przyda się dołączona do zestawu podpórka dla slotu PCIe.

Podobnie jak w recenzowanym ostatnio przez nas RTX 3080 Ti konstrukcja chłodzenia składa się z opatentowanych przez Palita heatpipe'ów w kształcie podwójnej litery U. Za rozpraszanie ciepła odpowiadają trzy 90 mm wentylatory. Jak podaje producent wszystkie posiadają podwójne łożyska kulkowe, co powinno przełożyć się zarówno na ich żywotność, jak i poziom generowanego hałasu.. Po raz kolejny mamy do czynienia z technologią 0-dB TECH, czyli chłodzenie pracuje w trybie pół-pasywnym, załączając wentylatory dopiero po przekroczeniu 60°C.

Cała obudowa wentylatorów przyozdobiona jest przezroczystym plastikiem imitującym swoją budową strukturę kryształu – skały, w nawiązaniu do nazwy GameRock. Stylistyka odważna i oryginalna, choć wiadomo, że nie każdemu przypadnie ona do gustu. Całość jest podświetlana adresowalnymi diodami, którymi możemy sterować poprzez oprogramowanie Thundermaster. Na górnej krawędzi znajdziemy także dodatkowe złącze do podłączenia zewnętrznego oświetlenia ARGB, które możemy zsynchronizować z tym na karcie.

Karta wyposażona jest w trzy złącza DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.1. DisplayPort w wersji 1.4, które obsługują kompresję DSC, co pozwala na podłączenie monitorów 4K o odświeżaniu 120 Hz oraz 8K mogących pracować z częstotliwością 60 Hz. RTX z rodziny amper pozwalają na podłączenie dwóch takich monitorów jednocześnie. Nowością dla kart z serii RTX 3000 jest również HDMI w standardzie 2.1, które zapewnia przepustowość do 48 GB/s. Dzięki temu możemy obsługiwać panele 144 Hz dla rozdzielczości 4K oraz 30 Hz dla 8K. Wartości odświeżania znacząco wzrosną, jeżeli będziemy przesyłać skompresowany sygnał - w ten sposób dla 8K osiągamy aż 120 Hz.

Karta do zasilania potrzebuje dwóch standardowych wtyczek 8-pinowych umieszczonych w połowie długości karty, przez co zarządzanie ułożeniem kabli zasilających będzie trochę trudniejsze. Po raz kolejny z racji na ograniczony czas na przygotowanie recenzji na premierę nie mieliśmy okazji przyjrzeć się PCB testowanej karty, a szkoda, ponieważ jest to autorska konstrukcja Palita, która pomimo niewielkich wymiarów (ok. 16 cm) posiada 12-fazową, w pełni cyfrową sekcję zasilania. Modele RTX 3070 GameRock i JetStream bazujące na bliźniaczym PCB były wyposażone w 55 A układy DrMOS od Alpha and Omega AOZ5311 i sterowane kontrolerem UPI uP9212R.

Zdjęcie PCB pochodzi z bazy EKWB

Limit mocy, temperatury, podkręcanie i pobór prądu

Mimo że otrzymany do testów RTX 3070 Ti posiadał fabryczne OC i tak postanowiliśmy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie uzyskać coś więcej. W porównaniu do RTX 3080 Ti, testowanego ostatnio, na pewno nie ogranicza nas limit mocy. Domyślnie karta dysponuje limitem mocy aż 330 W, który dodatkowo możemy zwiększyć do poziomu 360 W. Samo podkręcanie przebiegło bez najmniejszych problemów - w pierwszej kolejności ponownie zmienialiśmy profil pracy wentylatorów. Pamięci GDRR6x mimo że bardzo szybkie, były w stanie pracować z dodatkowymi 125 MHz, osiągając prędkość 21 GB/s, a rdzeń podczas testów pracował średnio na 2140 MHz, co jest wartością o 200 MHz większą niż domyślnie osiągana w trybie Turbo Boost.

Miło zaskoczyły nas za to temperatury karty: 68°C oraz 64°C po podkręceniu to wartości wręcz rewelacyjne.

Cóż, wysokie limity mocy mogą sugerować, że karta na pewno nie będzie charakteryzować się niskim poborem prądu. Czy wyższe zapotrzebowanie na prąd przełoży się na lepsze rezultaty w testach? Zaraz się o tym przekonamy.

Platforma testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9 10850K

INTEL CORE i9 10850K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z490 MASTER

GIGABYTE Z490 MASTER RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Testy

Po raz kolejny sprawdziliśmy, jak wypada wydajność NiceHash podczas kopania kryptowalut. Cóż, blokada Nvidii niewiele zmienia - dalej są algorytmy, które zapewniają sporą opłacalność, natomiast w minerze Excavator, wykorzystywanym do wydobycia Ethereum, RTX 3070 Ti osiąga wydajność zbliżoną do RTX 3060 Ti. Poniżej tabela z pełnym porównaniem osiąganej mocy podczas tak zwanego kopania:

Standardowo testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. RTX 3070 Ti wypada średnio o 15% słabiej od RTX 3080, a po podkręceniu różnice spadają do nawet poniżej 10%. W Port Royal po OC mało brakuje do przekroczenia 10 tys. pkt.

Far Cry 5

Gra wykorzystująca silnik DirectX 11, gdzie liczy się całkowita wydajność testowanego układu. Ustawienia najwyższe nie stanowią problemu dla RTX z rodziny Amper. W rozdzielczościach FullHD oraz 2K bardzo małe różnice - w okolicach 5% wydajności pomiędzy RTX 3070 Ti a RTX 3080. Dopiero w 4K droższy model znacząco wyprzedza nową kartę. Jak widać przepustowość pamięci odgrywa większe znaczenie niż ilość jednostek odpowiedzialnych za renderowanie obrazu.

GTA 5

Podobnie jak ostatnio wszystkie detale zostały ustawione na poziom bardzo wysoki. Do tego włączyliśmy wszystkie tryby wygładzania krawędzi w tym MSAA ustawione na x8. Kolejna gra wykorzystująca silnik oparty na DirectX 11, w której RTX 3070 Ti toczy wyrównany pojedynek z droższym RTX 3080 zwłaszcza po OC.

Counter Strike: Global – Offensive

Przy ustawieniach Low w rozdzielczości FullHD oraz 2K ograniczaniem bardziej jest procesor niż testowane układy graficzne. Kolejny raz mocno wyrównany pojedynek między RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 i to we wszystkich testowanych rozdzielczościach.

Assassin’s Creed Valhalla

Najnowsza odsłona z tej serii, wykorzystująca już silnik graficzny zgodny z DirectX 12. Przy ustawieniach Ultra RTX 3070 Ti zapewnia płynną rozgrywkę powyżej 60 klatek w rozdzielczości do 2K. Chcąc pograć w 4K konieczne okazałoby się przesunięcie kilku ustawień na poziom niższy.

Watch Dogs: Legion

Ustawienia najwyższe i włączony Ray Tracing na ultra - w tym przypadku, nawet w rozdzielczości FullHD, gra informuje o zapotrzebowaniu 9 GB pamięci VRAM. Limit ten rośnie do ponad 10 GB dla rozdzielczości 4K. Chcąc pograć w najwyższej rozdzielczości, jesteśmy zmuszeni skorzystać z opcji DLSS, która zapewnia ponad dwukrotny zysk generowanych klatek.

Call of Duty Warzone

Dalej bardzo popularny, a przede wszystkim darmowy, tryb Battle Royal. Ustawienia najwyższe nie stanowią problemu dla RTX 3070 Ti nawet w rozdzielczości 4K, gdzie osiągamy prawie 90 klatek.

Cyberpunk 2077

Grę testowaliśmy na najnowszym patchu 1.22 naprawiającym sporą ilość błędów od swojej premiery. Przy ustawieniach wysokich i z włączonym Ray Tracingiem na poziom średni, gra ta może służyć jako przykład, ile daje technologia DLSS w niej zaimplementowana. Bez włączenia tej funkcji płynna rozgrywka możliwa jest tylko w rozdzielczości FullHD.

Shadow of the Tomb Raider

Jak już wspominaliśmy gra ta charakteryzuje się bardzo dobrym skalowaniem z mocą testowanego komputera oraz możliwością w pełni wykorzystania jego mocy. RTX 3070 Ti osiąga identyczne wyniki co droższy RTX 3080 i to w każdej testowanej rozdzielczości.

Metro Exodus Enhanced Edition

Wersję Enhanced Edition Metro Exodus testowaliśmy przy ustawieniach Extreme. W FullHD RTX 3070 Ti znów znajduje się bardzo blisko RTX 3080 jeśli chodzi o osiągi. Niestety przy wyższych rozdzielczościach, aby zniwelować różnice potrzebne jest podkręcenie karty graficznej.

Podsumowanie

Patrząc na wyniki wydajności, RTX 3070 Ti miałby szansę stać się hitem. Miałby, gdyby jego dostępność nie graniczyła z cudem. Nie ma co się oszukiwać, raczej nie znajdziemy tych kart na półkach sklepów, a już na pewno nie w cenie premierowej wynoszącej 2800 zł. Warto jednak podkreślić niższą cenę w stosunku do RTX 3080 i zbliżoną wydajność, zwłaszcza w rozdzielczościach nieprzekraczających 1440p (w tym 3440 x 1440), gdzie 8 GB pamięci VRAM nie będzie stanowiło problemu.

Testowany przez nas Palit GameRock OC, mimo że nie jest najtańszym RTX 3070 Ti (jego cena powinna wynosić 3119 zł), to wciąż niezykle ciekawa propozycja, wyposażona w bardzo wydajne i ciche chłodzenie. Karta nie posiada przysłowiowego kagańca w postaci limitu mocy, dzięki czemu jest w stanie w pełni pokazać moc drzemiącą w układzie RTX 3070 Ti. Zgodzę się, że nie każdemu może przypaść do gustu jej wygląd, ale patrząc na ogół - życzę Wam drodzy czytelnicy, abyście byli wstanie kupić tę kartę bez przepłacania.