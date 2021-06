Premiera Nvidia Geforce RTX 3080 Ti 12 GB - Palit GamingPro w akcji

Plotki o powstaniu modelu RTX 3080 Ti krążyły w Internecie już od września, czyli od premiery kart z rodziny Amper. I choć co chwile wyciekały różne specyfikacje, to 01 czerwca doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi. Jak zatem wypada RTX 3080 Ti? Sprawdzimy to w naszym teście.

I choć wielu jest zdania, że w obecnej sytuacji rynkowej premiera nowych układów graficznych nic nie zmieni, to Nvidia skutecznie chce zapełnić rynek swoimi produktami. Po RTX3080, który w dniu premiery kosztował 699 dolarów oraz RTX 3090, którego cena wynosi 1499 dolarów było pewne, że prędzej czy później doczekamy się karty, która tę lukę cenową zapełni. Od 2013 roku najwydajniejsze karty z przeznaczeniem dla graczy to modele z dopiskiem Ti, więc nic dziwnego, że i tym razem zdecydowano się na takie nazewnictwo. Jak zatem wypada w testach RTX 3080 Ti, przekonacie się czytając poniższy test.

GA 102

RTX 3080 Ti zbudowany jest na rdzeniu Amper GA 102, który wykonany jest w 8 nm litografii. Układ ten dobrze znamy choćby z RTX 3080 i RTX 3090. Debiutującej karcie bliżej jednak do droższego modelu, z którego wycięto 2 bloki SM oraz zredukowano pamięc o połowę do 12 GB. W ten sposób do dyspozycji mamy 10240 rdzeni CUDA, 320 jednostek TMU odpowiedzialnych za mapowanie tekstur oraz 112 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Za wsparcie algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe oraz śledzenie promieni w czasie rzeczywistym odpowiada kolejno 80 rdzeni RT w wersji drugiej i 320 Tensor trzeciej generacji. Karta oczywiście wspiera wszystkie najnowsze technologie takie jak DirectX 12 Ultimate, OpenCl 2.0, a także wsparcie programowe CUDA.

Zegar bazowy rdzenia RTX 3080 Ti wynosi 1365 MHz, który jest podbijany dzięki trybowi boost do 1665 MHz. Na szczęście nie jest to na sztywno ustalony limit, a zależy on od obciążenia, temperatury oraz dostępnego limitu mocy. Pamięć GDDR6x komunikuje się z rdzeniem poprzez 384-bitową szynę, osiągając przepustowość 912,4 GB/s dzięki pamięci pracującej z częstotliwością 1188 MHz (19000 Gbps). Domyślny limit mocy dla 3080 Ti jest taki sam jak dla RTX 3090 i wynosi 350 W. Karta z komputerem komunikuje się poprzez interfejs PCI-Express w wersji 4.0 z pełną prędkością x16. Monitor możemy podłączyć przez jedno złącze HDMI 2.1 oraz trzy złącza Display Port 1.4 ze wsparciem dla kompresji DSC, dzięki czemu nie ma problemu z podłączeniem ekranów obsługujących rozdzielczości 8K przy odświeżaniu nawet 120 Hz.

Różnice z pozostałymi kartami zbudowanymi na rdzeniu GA 102 można porównać w poniższej tabeli:

Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro

Do testów otrzymaliśmy kartę od Palita, a dokładniej model GamingPro. Mierząca 29,4 cm karta powinna zmieścić się w większości obudowach dostępnych na rynku. Producent podaje, że karta zajmuje 2,7 slotu, czyli jej szerokość to 60 mm. Karta waży lekko ponad 1,5 kg, więc na pewno przyda się dołączona do zestawu podpórka dla slotu PCIe.

Swoje wymiary oraz wagę karta zawdzięcza systemowi chłodzenia. Konstrukcja składa się z opatentowanych przez Palita heatpipe'ów w kształcie podwójnej litery U. Za rozpraszanie ciepła odpowiadają trzy 85 mm wentylatory. Jak podaje producent, wszystkie posiadają podwójne łożyska kulkowe, co powinno przełożyć się na ich żywotność oraz poziom generowanego hałasu. Dodatkowo chłodzenie pracujew trybie półpasywnym co oznacza, że wentylatory zaczynają pracować po osiągnięciu przez rdzeń temperatury 60°C (tak zwanym 0-dB TECH).

Obudowa wentylatorów posiada dodatkowe podświetlenie ARGB, którym możemy sterować z poziomu oprogramowania Thundermaster.

Jeżeli chodzi o podłączanie karty do monitora, to do dyspozycji mamy standardowy zestaw składający się z trzech złączy DisplayPort oraz jednego HDMI. Szkoda, że producent nie zdecydował się na umieszczenie dodatkowego złącza HDMI na tylnym panelu. Posiadacze kilku monitorów bądź headsetów VR byliby na pewno zadowoleni.

Karta do zasilania potrzebuje dwóch standardowych wtyczek 8-pinowych. Niestety z racji tego, że na przeprowadzenie testów mieliśmy tylko 2 dni, a karta potem miała trafić w ręce innej redakcji, nie zdecydowaliśmy się na demontaż systemu chłodzenia. Co do sekcji zasilania możemy podejrzewać, że - podobnie jak w modelach RTX 3080 i 3090 - Palit w serii GamingPro oparł konstrukcję PCB na modelu referencyjnym PG132 wyposażonym w 14 fazowym układ. Zdjęcie PCB modelu RTX 3080 GamingPro pochodzi z bazy EKWB, cenionego producenta bloków wodnych, który weryfikuje zgodności swoich produktów.

Blokowanie Miningu po raz drugi

Nvidia po raz kolejny zapewnia graczy, że nowe układy graficzne będą posiadały wbudowane ograniczenie wydajności w tak zwanym "kopaniu kryptowalut". Czy i tym razem jest to blokada tylko z poziomu sterowników - czas pokaże. Do testów wykorzystaliśmy program Nicehash z racji tego, że posiada on wbudowany w sobie benchmark kilkunastu algorytmów miningu. I choć według naszych testów RTX 3080 Ti wypada gorzej od modelu RTX 3080, różnice wcale nie są tak duże, jakby można się było spodziewać. Dla przykładu przy wydobyciu Ethereum z wykorzystaniem popularnego algorytmu Excavator mówimy o różnicy w okolicy 10% 75,112 MH/S kontra 86,299 MH/s, co i tak jest wynikiem sporo wyższym niż np. w przypadku RTX 3060 Ti czy RTX 3070.

Sprawdziliśmy też, czy jest możliwość odblokowania karty poprzez wrzucenie BIOS-u z modelu RTX 3080 bądź RTX 3090. Na nasze szczęście na chwilę obecną program NVFlash nie umożliwia takiej operacji. Mimo skorzystania z opcji Force Flash, aplikacja wyświetla błędy o niekompatybilności układów. Warto dodać, że podczas tworzenia zrzutu BIOS (kopii zapasowej) zauważyliśmy, że wielkość pliku wynosi 2000 KB, dla przykładu, co jest wartością ponad dwukrotnie większą (972 KB) w porównaniu do RTX 3080 i RTX 3090. Może to sugerować, że albo program w pełni nie rozpoznaje układu, albo część blokady z wydajnością w "miningu" także została umieszczona w oprogramowaniu karty.

Limit Mocy, temperatury, podkręcanie i pobór prądu

Karta Palita posiada 350 W limit mocy, który możemy podnieść z wykorzystaniem programu ThunterMaster o 4%, czyli do poziomu 365 W. Dla osób, dla których ta wartość jest za niska producent w swojej ofercie ma również model Game Rock, który dysponuje aż 420 W mocy. Przy ustawieniach domyślnych zegar karty oscyluje w okolicach 1760 MHz. Niestety temperatury nie są najniższe, maksymalnie podczas testów osiągnęliśmy 82°C. Po części to wina półpasywnego chłodzenia, które załącza się dość późno.

Zaczynając podkręcanie, wiedzieliśmy, że trzeba będzie zacząć cały proces właśnie od edycji krzywej wentylatorów- szczerze zalecamy taką operację wszystkim posiadaczom kart z opcją półpasywną. Wentylatory działające z 40% prędkością nie są słyszalne nawet podczas testów na otwartym benchtable, a tym bardziej, jak zamkniemy kartę w obudowie. Niższe temperatury na pewno przedłużą żywotność naszego sprzętu, który w chwili obecnej potrafi kosztować krocie.

Wracając do podkręcania, karta stabilnie pracowała na ustawieniach + 150 MHz na rdzeniu oraz + 1050 MHz dla Pamięci GDDR6x (realne 1318 MHz), czyli 21,1 Gbps. Zegar karty sporadycznie boostował ponad 2000 MHz, jednak podczas bardziej wymagających testów pracował średnio z 1860 MHz. Ograniczeniem okazał się właśnie wspomniany wcześniej limit mocy.

Zatem nie ma się co dziwić, że karta osiąga dużo niższe wyniki w poborze prądu od testowanych wcześniej RTX 3080. Dla porównania MSI RTX 3080 Suprim X dysponuje domyślnie mocą 390 W z możliwością odblokowania do 420 W.

Platforma testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9 10850K

INTEL CORE i9 10850K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z490 MASTER

GIGABYTE Z490 MASTER RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Testy

Rozpoczniemy od sprawdzenia wydajności w syntetycznych testach 3DMark. RTX 3080 Ti wypada o 10% wydajniej od swojego poprzednika, a po podkręceniu przewaga rośnie nawet do 15%. Bez problemów przekraczamy też granice 13 tys. pkt w teście Port Royal.

Far Cry 5

Gra wykorzystująca silnik DirectX 11, gdzie liczy się sama wydajność testowanego układu. Ustawienia najwyższe nie stanowią problemu dla RTX z rodziny Amper. Bez niespodzianek: im wyższa rozdzielczość, tym RTX 3080 Ti wyraźniej zwiększa swoją przewagę nad pozostałymi kartami.

GTA 5

Tym razem nie tylko ustawiliśmy wszystkie detale na poziom bardzo wysoki, ale i włączyliśmy wszystkie tryby wygładzania krawędzi FXAA. Jak widać, gra w rozdzielczości 4K mimo swoich lat dalej stanowi spore wyzwanie dla układów graficznych, a mówimy tu o czystym kliencie gry bez dodatkowych modów na tekstury wyższej rozdzielczości.

Counter Strike: Global – Offensive

Wydawać by się mogło, że przy ustawieniach low nie będzie widocznej różnicy, pomiędzy najmocniejszymi kartami, jednak nic bardziej mylnego. RTX 3080 Ti osiąga o 5% lepsze rezultaty w stosunku do swojego poprzednika.

Assassin’s Creed Valhalla

Różnice pomiędzy RTX 3080 Ti i poprzednikiem wynoszą max 3 klatki na sekundę, czyli kolejny raz 5% różnica.

Watch Dogs: Legion

Przy najwyższych ustawieniach i włączonym Ray Tracing na ultra, chcąc pograć w rozdzielczości 4K, jesteśmy zmuszeni skorzystać z opcji DLSS, która zapewnia ponad dwukrotny zysk generowanych klatek. Standardowo w grach od Ubisoftu różnica pomiędzy modelami Ti i "zwykłymi" wynosi 5%.

Call of Duty Warzone

Ten Battle Royale od Activision jest ciągle ulepszany. Niedawno otrzymał wsparcie dla technologii DLSS, jednak jeżeli nie musimy, to lepiej jej na razie nie włączać, z powodu częściowych błędów graficznych. Nie zmienia to faktu, że RTX 3080 Ti zdecydowanie się wyróżnia, osiągając wydajność średnio o 10% wyższą od RTX 3080.

Cyberpunk 2077

Grę testowaliśmy na najnowszym patchu 1.22 , który naprawił sporą ilość błędów od swojej premiery. Przy ustawieniach wysokich i z włączonym Ray Tracingiem na poziomie średnim, w rozdzielczości 4K trzeba skorzystać ze wsparcia DLSS. Widać też, jaki wpływ ma limit mocy na osiągi, RTX 3080 od MSI w wersji Suprim X dysponujący 420 W, jest bardzo blisko testowanego RTX 3080 Ti.

Shadow of the Tomb Raider

Jedna z pierwszych gier na rynku, która obsługiwała zarówno technologie DLSS, jak i Ray Tracing. Gra ta również charakteryzuje się bardzo dobrym skalowaniem z mocą testowanego komputera, zawsze wykorzystując go w 100 %. W rozdzielczości 4K przy ustawieniach najwyższych RTX 3080 Ti osiąga prawie 19% przewagę nad swoim poprzednikiem.

Metro Exodus Enhanced Edition

Metro - podobnie jak Shadow of the Tomb Raider- było jednym z pierwszych tytułów, które obsługują DLSS oraz Ray Tracing. Ostatnio jednak otrzymaliśmy darmowego patcha do tej gry, zmieniając ją w wersję Enhanced Edition. Dzięki temu gra ta wspiera teraz DLSS w wersji 2.0 oraz otrzymała nowe tryby dla śledzenia promieni. Grę testowaliśmy przy ustawieniach Extreme. Jeśli zależy nam na płynnej rozgrywce w wyższych rozdzielczościach, to konieczny będzie DLSS.

Podsumowanie

Karty z serii RTX 3080 Ti mają zadebiutować z ceną wynoszącą 1199 dolarów ( 5600 zł) , zatem aż o 500 dolarów wyższą niż ta, która pojawiła się podczas premiery RTX 3080. I mimo że modele Ti to wydajne karty, ( uśredniając różnicę w wydajności do 10%) to różnica cenowa wydaje się być nieadekwatna. Dodatkowym atutem może się okazać 12 GB pamięci, które w przypadku wyższych rozdzielczości może odgrywać dużo znaczenie. Wszystko będzie zależało od dostępności tego modelu na półkach sklepowych (w cenie rynkowej). Na chwilę obecną karty RTX 3080 osiągają wysokie ceny, o ile w ogóle są dostępne.

Co do testowanego przez nas Palita, karta miło zaskakuje kulturą pracy chłodzenia, które jest bardzo ciche, biorąc pod uwagę jego niewielkie - jak na obecne standardy - gabaryty. Co prawda niski limit mocy ogranicza możliwości podkręcania, ale czy o te 2/3 klatki na sekundę naprawdę warto narażać naszą kartę graficzną? Wydajność karty jest na bardzo wysokim poziomie i jedyne czego można sobie życzyć to jej dostępności co prawda w wysokiej, ale normalnej cenie 5729 zł.