Pro-Gamer Atilla+ to fotel gamingowy, który powinien świetnie sprawdzić się przy pracy biurowej. Sprawdzamy jego zalety.

Pro-Gamer Atilla+ to estetyczny fotel gamingowy, w którym uwagę zwraca wysokie oparcie. Jest to model materiałowy, z miękkim, odpornym na odkształcania siedziskiem, o konstrukcji podobnej do foteli kubełkowych. Oparcie zostało zaprojektowane w ten sposób, aby zapewnić użytkownikom prawidłową pozycję podczas godzin spędzanych przed monitorem. Niestety - i co policzmy temu modelowi na minus - nie jest ono regulowane. Na szczęście kształt jest na tyle uniwersalny, że powinien zadowolić osoby o różnych posturach. Podobnie rzecz się ma z pokrytymi miękką gąbką podłokietnikami - ich pozycja została ustalona tak, aby pasowała każdemu, jednak w razie potrzebny można je nieco podnieść. Zakładana na zagłówek poduszka NEST+ dba natomiast o to, aby kark znajdował się w prawidłowej pozycji. Wysokość siedziska może być regulowana w przedziale 120 mm za pomocą amortyzatora gazowego.

Pro-Gamer Atilla+ pokryto materiałem oddychającym, cechującym się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i łatwy w czyszczeniu, pod którym znajduje tzw. "zimna pianka". Fotel ma możliwość bujania, a pięć gumowych kółek umożliwia jego przesuwanie bez ryzyka zostawiania rysów na podłodze czy wykładzinie. Atilla+ jest w stanie udźwignąć do 135 kg obciążenia. Całość prezentuje się bardzo solidne i może być dobrą inwestycją w zdrowe plecy oraz ogólną wygodę podczas pracy przy komputerze.