Ergonomia, stabilność i praktyczność.

Pro-Gamer D2000 LED zapewnia pełną swobodę ruchów. Ma ciekawy i przydatny nocą moduł LED oraz uchwyty na kubek i słuchawki. Rama nośna i nogi wykonane są z wysokiej jakości stali, a powierzchnię blatu pokryto wytrzymałym laminatem. Pod spodem znajdziemy także półkę na kable. Wymiary biurka to 113 cm x 62 cm. W zestawie otrzymujemy uchwyt na pady z hubem USB. To praktyczny wybór do nieco mniejszych pomieszczeń.