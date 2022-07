Projektor też może być mobilny. Recenzja Samsung The Freestyle

Do naszej redakcji trafił kompaktowy, przenośny projektor Samsung The Freestyle. Sprawdzamy, jak działa w praktycznym użytkowaniu.

Samsung The Freestyle to bardzo poręczny projektor, który jest przeznaczony do uniwersalnych zastosowań. Czy takie małe, mieszczące się w dłoni urządzenie może zastąpić telewizor w naszym salonie? Do naszej redakcji trafił jeden z egzemplarzy, z którym spędziłem kilkanaście dni. Jakie są moje wrażenia z użytkowania i czy warto kupić ten sprzęt?

Specyfikacja

Typ matrycy DLP Rozdzielczość FullHD Żywotność lampy 20 000 h HDR tak Jasność 500 lm Wielkość obrazu 30 - 100 ` Minimalna odległość od ściany 0,8 m Złącza USB-C, miniHDMI Głośnik 5 W Głośność 30 dB Waga 0,83 kg Wymiary 103 x 172 x 95 mm Zawartość zestawu Projektor, pilot, kabel USB, instrukcja obsługi

Samsung The Freestyle (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Samsung The Freestyle - wygląd i pierwsze wrażenia

Być może jeszcze mając w pamięci inny model Samsunga, czyli The Premiere, który miałem okazję recenzować w ubiegłym roku, kiedy kurier dostarczył mi przesyłkę ze sprzętem, pierwsza myśl jaka pojawiła mi się w głowie to: "chyba pomylił paczki". Widziałem, jakie są rozmiary The Freestyle oraz że jest to małe urządzenie, jednak podświadomie spodziewałem się nieco większego opakowania. Widać, że Samsung poważnie podchodzi do swojego pro-ekologicznego wizerunku, jaki tworzy od dłuższego czasu. W środku nie znajdziemy żadnych tworzyw sztucznych. Wszystkie usztywnienia i zabezpieczenia stworzone są z kartonu, co sprawdza się świetnie. Samo opakowanie jest zaprojektowane w ten sposób, że zajmuje możliwie jak najmniej miejsca.

Powiedzieć o Samsung The Freestyle, że jest urządzeniem ładnym to jak nie powiedzieć nic. Projektor wygląda świetnie. Ma nowoczesny design, jest bardzo kompaktowy i z pewnością bez problemu wpasuje się w każde nowoczesne wnętrze. Urządzenie ma walcowaty kształt. Sam projektor zamontowany jest na ruchomej podstawie, dzięki której możemy kierować obraz w górę lub w dół. Na boku obudowy znajdziemy złącze USB-C, miniHDMI oraz przełącznik mikrofonu. Na spodzie znajdziemy także gniazdo do podłączenia adaptera sieciowego. Nie jest on jednak dołączony w zestawie. Co ważne, kupując projektor nie dostajemy także ładowarki a tylko sam kabel USB służący do zasilania. O kostkę musimy zadbać sami. Co ważne, chcąc korzystać z The Freestyle nie musimy mieć dostępu do prądu. Możemy go bez problemu uruchomić zasilając np. za pomocą power banka. Na górnej części urządzenia, zaraz obok lampy znajdziemy panel dotykowy zawierający najważniejsze funkcje sterowania.

Samsung The Freestyle (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jeśli chodzi o kulturę pracy, to na duży plus zasługuje głośność. Podczas oglądania filmów, projektora praktycznie nie słychać. W porównaniu z innymi tego typu urządzeniami jest to świetna wiadomość. Wiemy przecież, że projektory potrafią hałasować. Spakowanie wszystkich elementów w tak małej obudowie powoduje jednak, że The Freestyle bardzo szybko się nagrzewa. Nie wpływa to co prawda na jego pracę, jednak musimy uważać na ręce, kiedy chcemy go przestawić w inne miejsce kiedy jest włączony.

W zestawie otrzymujemy także pilota, który podobnie jak cały projektor jest stworzony w minimalistyczny sposób. Znajdziemy tutaj najważniejsze przyciski przeznaczone do sterowania oraz dedykowane klawisze dla przeglądarki internetowej oraz platform Netflix, YouTube i Prime Video. Co ciekawe, nie znajdziemy tutaj standardowych baterii. Pilota możemy ładować za pomocą złącza USB-C. Kolejny dowód na pro-ekologiczne podejście producenta.

Funkcje SMART

Po podłączeniu Samsung The Freestyle do internetu przed nami otwierają się szerokie możliwości dostępu do zasobów sieciowych. Funkcje Smart oparte są o system Tizen, który możemy znaleźć także w telewizorach tego producenta. Wszystko wygląda bardzo podobnie. Urządzenie daje nam dostęp do wszystkich popularnych serwisów VOD i aplikacji. Na co dzień korzystam z Google TV, więc przyzwyczajenie do nowego środowiska zajęło mi trochę czasu, jednak po kilku dniach już operowałem w nim całkiem sprawnie. W trakcie użytkowania nie zauważyłem także większych problemów, takich jak np. zawieszanie systemu. Całość mogłaby jednak nieco szybciej działać, ponieważ zdarzające się opóźnienia są nieco irytujące.

Samsung The Freestyle (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jakość obrazu

Obraz generowany przez Samsung The Freestyle wyświetla się w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080). Niestety widać to, kiedy oddalimy projektor od ekranu na większą odległość, co powoduje rzucanie obrazu o dużej przekątnej. Pamiętajmy, że projektor może wyświetlać obraz do 100 `. Dla mnie jednak przez większość czasu wystarczająca była wielkość w przedziale 60 - 70 cali i wyświetlany obraz oglądało mi się bardzo przyjemnie. Brakuje nieco rozdzielczości 4K, jednak bez niej też da się żyć, szczególnie, że nie jest to projektor przeznaczony do tworzenia kina domowego we własnym salonie. Obraz jest ostry i nie rozmywa się. Bardzo podoba mi się odwzorowanie kolorów, które są bardzo żywe. Da się to jednak zauważyć tylko w całkowicie ciemnych lub przyciemnionych miejscach. Jeśli nie chcemy przegapić większości szczegółów, to warto unikać używania projektora w jasnych i nasłonecznionych pomieszczeniach.

Samsung The Freestyle (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung The Freestyle (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Samsung The Freestyle (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Samusng The Freestyle charakteryzuje się automatycznym ustawieniem ostrości oraz autokorektą trapezową. To rozwiązanie działa doskonale. Do niczego tutaj nie można się przyczepić. Nawet po ustawieniu projektora pod bardzo dziwnym kątem, obraz błyskawicznie dostosowuje się do nowych warunków. Z ciekawości sprawdziłem nawet jak będzie to wyglądało, kiedy lampę skieruję w róg pokoju. Ku mojemu zdziwieniu urządzenie ustawiło tak dziwne kąty, że siedząc na przeciw miałem wrażenie, że patrzę na płaski ekran.

Warto kilka słów powiedzieć także na temat dźwięku. Projektor jest wyposażony w głośnik o mocy 5 W. Przyznaję, że byłem pozytywnie zaskoczony jego brzemieniem. Nie możemy mówić tutaj oczywiście o wrażeniach porównywalnych do soundbarów czy zestawów kina domowego, jednak porównując do innych projektorów jakie miałem okazję testować wypada prawie najlepiej. Ustępuje mu jedynie wspomniany już wcześniej Samsung The Premiere, jednak w tamtym przypadku mamy do czynienia z urządzeniem kosztującym około 20 000 zł.

Samsung The Freestyle (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Samsung The Freestyle - czy warto kupić?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od tego, do jakich zastosowań potrzebujemy projektora. Jeśli szukamy urządzenia, dzięki któremu chcemy stworzyć kino domowe we własnym salonie, w podobnej cenie znajdziemy lepsze urządzenia z rozdzielczością 4K.

Z kolei jeżeli zależy nam na urządzeniu poręcznym i mobilnym, z którego możemy korzystać zarówno w warunkach domowych jak i na plenerowych spotkaniach ze znajomymi, będzie to świetny wybór. Projektor zajmuje bardzo mało miejsca, jest lekki i co ważne możemy go ustawić w dowolnym miejscu. Będzie to też doskonały wybór dla osób, które np. chcą przenosić urządzenie pomiędzy pomieszczeniami w domu. Konfiguracja jest w pełni automatyczna, a do nas należy jedynie podłączenie do prądu i ustawienie projektora.