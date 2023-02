Przetestowałam najtańszy odkurzacz z Lidla... abyście Wy nie musieli

Produkty Silvercrest z Lidla od zawsze wzbudzały moją ciekawość, szczególnie jeśli chodzi o sprzęt AGD - przeglądając ofertę sklepu, można trafić na naprawdę interesujące produkty, zazwyczaj w znacznie niższej cenie niż proponuje konkurencja. Nadszedł więc moment, aby wypróbować jedno z takich urządzeń. Na test trafił do mnie odkurzacz pionowy Silvercrest SHZK 600 A2.

W redakcji niejednokrotnie mieliśmy okazje testować różnorodne typy odkurzaczy. Przez moje ręce przewinęły się zarówno te bardziej budżetowe modele, jak i egzemplarze premium - jednak ceny tych najtańszych sprzętów raczej nigdy nie były niższe niż 1000 zł. Dlatego jak tylko pojawiła się okazja przetestowania odkurzacza z Lidla za 200 zł, wiedziałam, że będzie to interesujące doświadczenie. Warto dodać, że sprzęty marki Silvercrest zbierają całkiem pozytywne opinie, a często wymienianym atutem jest dobra jakość w stosunku do ceny. Zatem, czy odkurzacz Silvercrest SHZK 600 A2 jest na to dowodem?

Co w zestawie? Pierwsze wrażenia

Tutaj raczej obyło się bez większych zaskoczeń, przynajmniej jeśli chodzi o sam skład zestawu. Oprócz modułu głównego, w pudełku znajdziemy rozsuwaną rurę teleskopową, szczotkę główną (z manualnym przełącznikiem) oraz końcówkę 2w1 (szczelinówka oraz włosie do delikatnych powierzchni). Otrzymujemy zatem podstawowe elementy, które mają umożliwić zbieranie zanieczyszczeń z różnych powierzchni, przynajmniej w teorii. Jak możecie się domyślać, poszczególne elementy nie zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów. I o ile nie mam większych zastrzeżeń, jeśli chodzi o końcówkę 2w1 czy rurę teleskopową, o tyle szczotka główna od razu wzbudziła moje wątpliwości. Na tle całego urządzenia wygląda ona słabo. W całości - od przełącznika po koła - została wykonana z szarego, marnej jakości plastiku. Niestety nie tylko wygląd stanowi tutaj problem, ale o tym za chwilę.

Chciałabym jeszcze wspomnieć o samym module ręcznym i jego konstrukcji. Tu muszę przyznać, że naprawdę jest nieźle, jak na tak tani sprzęt. Na pierwszy rzut oka, całość wygląda estetycznie i całkiem porządnie. Nie mam zastrzeżeń co do kolorystyki czy ergonomii - rękojeść została odpowiednio wyprofilowana, a przycisk włączania znajduje się tuż pod kciukiem. Moduł główny odkurzacza składa się z pojemnika na zanieczyszczenia (600 ml) - nie mamy tutaj worka, a wszystkie zanieczyszczenia trafiają do plastikowego zbiornika, który możemy opróżnić bezpośrednio nad koszem, wystarczy odblokować specjalny przycisk. Wewnątrz zastosowano filtr HEPA, który ma ograniczać wydobywanie się kurzu na zewnątrz podczas sprzątania. Wszystkie elementy pojemnika możemy od siebie oddzielić, co pozwala na wygodne i dokładniejsze ich wyczyszczenie. Nie zauważyłam też większych problemów jeśli chodzi o odłączanie czy podłączanie poszczególnych akcesoriów. Do tego warto zaznaczyć, że może on działać także jako odkurzacz ręczny, co znacznie ułatwia sprzątanie powierzchni nad podłogą.

Co z działaniem?

Przejdźmy do najważniejszego, czyli do funkcji odkurzacza i użytkowania. Po pierwsze, to co trzeba od razu zaznaczyć, to fakt, że odkurzacz Silvercrest SHZK 600 A2, owszem - jest odkurzaczem pionowym, ale niestety zasilanym przewodowo. Musimy zatem znaleźć odpowiednie miejsce, aby podłączyć odkurzacz i zadbać o to, by kabel nie plątał nam się pod nogami. Przewód jest dość długi - ma ok. 6 metrów. Osobiście jednak przywykłam do odkurzania sprzętem zasilanym akumulatorowo, więc obecność kabla mocno mi przeszkadzała.

Ale nie bez powodu zdecydowano się tutaj na takie rozwiązanie. To dzięki temu odkurzacz Silvercrest SHZK 600 A2 jest w stanie działać z tak wysoką mocą. Jak deklaruje producent mamy tutaj 600 W. I rzeczywiście po uruchomieniu możemy to odczuć. Do dyspozycji mamy tylko jeden tryb pracy, ale jest on wystarczający. Odkurzacz dobrze radzi sobie z wciąganiem zanieczyszczeń, choć efekt byłby jeszcze lepszy gdyby nie szczotka główna, o której wspominałam wyżej. Jak możemy przeczytać w opisie - urządzenie nadaje się zarówno do czyszczenia podłóg twardych, jak i dywanów. Rzeczywiście w przypadku zwykłej podłogi (deski czy panele) jesteśmy w stanie w miarę swobodnie manewrować odkurzaczem, chociaż istnieje pewna obawa, że plastikowe elementy szczotki mogą zarysować podłogę - przynajmniej takie miałam wrażenie.

W przypadku jazdy po miękkim podłożu, sytuacja wygląda niestety nieco gorzej. Akurat miałam okazję przetestować odkurzacz w przestrzeni, gdzie sporo miejsca zajmuje cienka wykładzina. Tu niestety trzeba naprawdę sporo wysiłku, aby sprzątnąć tego typu podłoże - szczotka główna dość mocno przywiera do materiału, a więc ciężko jest swobodnie prowadzić odkurzacz. Oczywiście należy przy tym pamiętać o zmianie przełącznika na tryb dywanowy, bo inaczej po prostu nie przesuniemy urządzenia po materiale. O odkurzeniu dywanów z dłuższym włosiem nie było mowy. Należy też dodać, że czasami (tylko w momencie odkurzania wykładziny) słychać "świszczenie" odkurzacza, czego powodem jest prawdopodobnie nieprawidłowy przebieg powietrza.

Niestety to nie koniec rozczarowań. Odkurzacz, nawet po niedługim czasie działania, mocno się nagrzewa - czuć to, nie tylko dotykając obudowy, ale także w powietrzu - podczas testowania zapach rozgrzanego plastiku był na tyle mocny, że musiałam przewietrzyć pomieszczenie po zakończonym sprzątaniu.

Otrzymujemy zatem sprzęt o całkiem dobrych parametrach, z niezbędnymi akcesoriami potrzebnymi do sprzątania różnych powierzchni oraz o nienachalnej stylistyce i nie najgorszej konstrukcji, ale z dość sporymi wadami jeśli chodzi o samo użytkowanie, a to przecież jeden z najważniejszych aspektów podczas podejmowania decyzji zakupowych tego typu sprzętów. Musimy jednak cały czas pamiętać, że urządzenie kosztuje zaledwie 200 zł.

Czy inwestycja w tak tani sprzęt wyjdzie nam na dobre?

Odkurzacz pionowy Silvercrest SHZK 600 A2 to jeden z tańszych odkurzaczy przewodowych na rynku i najtańszy w ofercie Lidla, dlatego nie oczekiwałam zbyt wiele od tego sprzętu. Muszę zatem przyznać, że zaskoczyły mnie niektóre aspekty, jak sama konstrukcja odkurzacza, wygląd modułu głównego, a także moc działania. Niestety mankamenty, które napotkałam na swojej drodze podczas testów - trudności z odkurzaniem wykładziny czy zbyt mocno nagrzewający się silnik - sprawiają, że raczej trudno mi jest polecić jego zakup. I chociaż cena jest naprawdę bardzo niska, to moim zdaniem warto dołożyć więcej i zainwestować w wyższej jakości sprzęt, który będzie gwarantował nam lepsze wrażenia.

Ale o tym niech każdy zadecyduje sam.