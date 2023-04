Przetestowałam piękny ekspres do kawy – czy uroda idzie w parze z funkcjonalnością? Przekonałam się osobiście

W moje ręce trafił tym razem naprawdę piękny ekspres do kawy KRUPS Intuition Preference EA872A10. Miałam jednak nadzieję, że wygląd to nie wszystko, co oferuje ten sprzęt. Jakie ma funkcje i czy okazał się dopracowany pod względem technicznym? Przeczytaj recenzję i poznaj moją opinię!

Wrażenia wizualne – design i wykonanie

Warto już na wstępie podkreślić, że ten model jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych. Nie ukrywam, że ta wersja, którą otrzymałam na czas testu, naprawdę mnie zachwyciła. Nareszcie nie zapomniano o osobach, które w kuchni wszystko mają utrzymane w jasnej tonacji, a jednocześnie zależy im, by urządzenia AGD były stylowe i eleganckie. W tym modelu spełniono wszystkie te punkty. Efektem jest ekspres naprawdę zgrabny (gabarytowo oraz wizualnie). Przedni panel utrzymano w śmietankowej bieli, podobnie jak wierzch tacki ociekowej. Całość wygląda bardzo spójnie.

Zobacz również:

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Wisienką na torcie jest tu podświetlona listwa u dołu ekspresu, tuż nad tacką ociekową. Jest to tak stylowy akcent, że należy się za niego osobny plusik. Dodaje nowoczesności i podkreśla eleganckie wykończenie urządzenia. Co więcej, ów LED jest jednocześnie wskaźnikiem, który np. czerwonym kolorem sygnalizuje konieczność opróżnienia zbiornika na fusy lub tacki ociekowej. Dodatkowo, jest on powiązany z funkcją "Ulubione", o której szerzej powiem w dalszej części recenzji.

Kolorowy ekran dotykowy Smart Screen przypomina wyświetlacz smartfona. To sprawia, że obsługa tego ekspresu jest naprawdę intuicyjna. Sam ekran jest bardzo czuły na dotyk. Do tego stopnia, że raz niechcący prawie uruchomiłam zaparzanie kawy, choć chciałam tylko przesunąć listę dostępnych napojów. Jest to zatem jednocześnie zaleta, jak i wada tego ekspresu.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Zawartość zestawu

Co otrzymujemy w zestawie? Oprócz wężyków do spieniania mleka, producent zaopatrzył użytkownika w filtr oraz akcesorium do jego montażu, a także w niezbędne akcesoria pomocne w utrzymaniu ekspresu w czystości. Oczywiście, znalazło się też miejsce dla instrukcji, którą zapakowano w bardzo elegancką tekstylną kopertę.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Specyfikacja techniczna

Moc 1450 W Ciśnienie 15 barów Pojemność zbiornika na wodę 3 L Liczba napojów 11 Liczba napojów jednocześnie 1, 2 Napoje mleczne Tak Kawa Ziarnista Komunikacja Wbudowany wyświetlacz dotykowy Smart Screen Funkcje Americano, caffee latte, cappuccino, doppio, espresso, latte macchiato, long coffee, lungo, ristretto, gorąca woda Dodatkowe funkcje System podświetleń (sygnalizacja konieczności napełnienia zbiorników na wodę i ziarna, sygnalizacja konieczności opróżnienia pojemnika na fusy i tacki ociekowej), automatyczne włączanie, automatyczne czyszczenie i płukanie, spienianie mleka Wymiary 24x40x36 cm Kolor Kość słoniowa Okres gwarancji 2 lata

Funkcje i dostępne napoje

Podoba mi się, że w pamięci urządzenia zachowano kilka samouczków, które umożliwiają dokładne poznanie możliwości sprzętu. Pokazano w nich bardzo szczegółowo każdy krok, niezbędny do np. skonfigurowania listy "Ulubione".

Ważnym atutem tego modelu jest możliwość dostosowania parametrów wybranego napoju do własnych upodobań. Można m.in. zwiększyć bądź zmniejszyć moc kawy (poziomy 1-3), a także dostosować pojemność filiżanki (tu poziomów jest naprawdę sporo). Dodatkowo, w sekcji ustawień mamy dostęp do modyfikacji temperatury kawy oraz wody.

Oczywiście, dostępna jest też sekcja "Ulubione", czyli funkcja, dzięki której możliwe jest zapisanie w pamięci ekspresu preferowanych ustawień. Dodanie wybranego przepisu do tej listy możliwe jest dopiero po przyrządzeniu napoju. Wówczas można ustawić konkretny kolor profilu oraz zdefiniować słowo kluczowe. Sekcję ulubione można też później dowolnie modyfikować, włącznie ze zmianą kolejności zachowanych receptur. Zapisać można do 8 własnych przepisów.

Do wyboru są napoje takie, jak:

ristretto,

espresso,

lungo,

duża kawa,

doppio,

americano,

cappuccino,

caffee latte,

latte macchiato,

mleko,

gorąca woda.

Producent przewidział możliwość zastosowania zamienników mleka, czyli wszelkich napojów roślinnych. Można więc przyrządzić sobie np. sojowe latte macchiato. Nie jest to, wbrew pozorom, standard – producenci często przestrzegają przed używaniem zamienników mleka krowiego w ich ekspresach.

System mleczny One Touch Cappuccino pozwala na przyrządzenie jednocześnie dwóch filiżanek cappuccino, caffe latte bądź latte macchiatto. Za smak i jakość produktu końcowego odpowiada tu natomiast system KRUPS Quattro Force, którego zadaniem jest optymalizacja poszczególnych etapów przyrządzania espresso.

Nie mogę nie wspomnieć też o młynku do kawy. Został wykonany ze stali, co brzmi jak obietnica długowieczności. Stożkowe żarna nie tną ziaren, a zgniatają je na równomierne drobinki. Regulacja młynka jest 5-stopniowa i znajduje się tuż pod pokrywą zbiornika na ziarna.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Czyszczenie i konserwacja

Tym, co w mojej ocenie zasługuje na szczególne uznanie, jest umiejscowienie zbiornika na fusy. Został on zaprojektowany w formie usytuowanego z boku urządzenia pojemnika, wysuwanego do przodu. Wystarczy więc jedną ręką wyjąć ten element, by wytrzepać z niego zużytą kawę. Oczywiście, zarówno ten pojemnik, jak i tackę ociekową należy codziennie opróżniać i czyścić.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Ponadto, urządzenie po każdym przyrządzeniu kawy mlecznej pyta, czy przepłukać moduł spieniania mleka. Jest to oczywiście wygodne rozwiązanie, jednak brakuje mi automatycznego czyszczenia całości przy każdorazowym wyłączaniu ekspresu. Ekspres nie przepłukuje się też samodzielnie po uruchomieniu. To jednak można na szczęście zmienić w ustawieniach.

Odkamienianie ekspresu należy przeprowadzić zawsze wtedy, gdy urządzenie zasygnalizuje taką potrzebę. W tym celu stosuje się odkamieniacz marki KRUPS. Dodatkowo, raz na jakiś czas ekspres powiadomi użytkownika o konieczności przeprowadzenia czyszczenia modułu przyrządzania kawy. Niestety, ekspres ten nie umożliwia wymontowania bloku zaparzającego.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Wrażenia z użytkowania

Producent zadbał o niemal wszystko, czego zwykle oczekuje się po ekspresie automatycznym. Lista dostępnych rodzajów napojów jest spora – nie zabrakło ani włoskich wariacji na temat espresso, ani różnych receptur na kawy mleczne. Pochwalić należy też dużą rozpiętość dostępnych pojemności filiżanki. Korzystanie z ekspresu jest komfortowe i intuicyjne – wszystko dzięki naprawdę ładnie i w przemyślany sposób zaprojektowanemu wyświetlaczowi. Na system spieniania mleka składa się elastyczny wężyk, zakończony metalową rurką – jest to, moim zdaniem, najwygodniejsze rozwiązanie. W tym przypadku, w przeciwieństwie do systemów z karafką na mleko, jedynym elementem wymagającym mycia jest sam wężyk, który umieszcza się bezpośrednio w oryginalnym opakowaniu z mlekiem.

Z kolei drobny minusik muszę przyznać za dość długi czas nagrzewania systemu spieniającego mleko. W przypadku np. kawy z mlekiem ekspres przyrządza espresso, a następnie trzeba odczekać dość długą chwilę, by zaczął spieniać mleko. Nie jest to jednak nadmiernie uciążliwe – chyba, że w planach mamy przyjęcie na ponad 20 osób i każdy z gości poprosi o kawę mleczną.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Podsumowanie

Tak, jak wspominałam na początku, urządzenie zaskoczyło mnie przyjemnym dla oka designem. Nie można też narzekać na funkcjonalność – każdy krok jest intuicyjny, a kolorowy ekran ułatwia obsługę ekspresu. Gdyby nie (właściwy dla wszystkich ekspresów marki KRUPS) niewyjmowany blok zaparzający, mogłabym zaryzykować stwierdzenie, że KRUPS Intuition Preference EA872A10 ma wszystko, na co zwykle liczę w przypadku automatycznych ekspresów do kawy.

Cena oraz dostępność

Ekspres kupisz w sklepie producenta oraz u poniższych dystrybutorów: