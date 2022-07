Przetestowałam stację pogody i czujnik powietrza marki HAMA. Razem tworzą funkcjonalny zestaw

Zastanawiasz się, czy stacja pogody i czujnik jakości powietrza mają sens? Postanowiłam to sprawdzić. Przyjrzałam się ich funkcjom i działaniu.

Przez ostatnie kilkanaście dni miałam okazję testować urządzenia marki HAMA – stację pogody oraz detektor jakości powietrza. Szczególnie zaciekawiona byłam tym drugim gadżetem, bo nigdy wcześniej nie korzystałam z takiego sprzętu. Czy polecam ten zestaw? Sprawdź moją recenzję!

HAMA Stacja pogody Black Line Plus – co znajdziemy w zestawie?

W opakowaniu, oprócz samej stacji pogody, znalazła się jednostka zewnętrzna, którą należy zamontować za oknem. To niewielki czujnik w kształcie prostopadłościanu, który wystarczy przykleić bądź zamocować na haczyku (zadbano o odpowiednią konstrukcję urządzenia). Ponadto, pudełko zawiera zasilacz oraz podstawkę, dzięki której stację pogody można swobodnie postawić np. na komodzie.

Zobacz również:

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

HAMA Stacja pogody Black Line Plus – wrażenia z użytkowania

Byłam zaskoczona, jak wiele potrafi ta stacja pogody. Dużym plusem tego urządzenia jest oczywiście precyzyjny zegar sterowany radiowym sygnałem czasowym DCF. Dzięki niemu stacja automatycznie synchronizuje swoje ustawienia czasu z najbardziej precyzyjnym zegarem na świecie. Wystarczy ręcznie ustawić strefę czasową, by cieszyć się precyzyjnym wskazaniem godziny.

Zegar to oczywiście niejedyna, choć bardzo ważna i przydatna funkcja tego sprzętu – stację możemy podświetlić bądź wygasić w zależności od potrzeb. Co ważne, producent zadbał o dwa stopnie podświetlenia, by móc dostosować jego natężenie do aktualnych potrzeb. To, co warto docenić, to oczywiście ekran pozwalający odczytywać informacje pod różnym kątem – nie trzeba więc stać dokładnie naprzeciwko stacji, by sprawdzić, która jest godzina lub czy na zewnątrz jest zimno.

Ekran został podzielony na kilka stref. U samej góry znalazło się miejsce na panel zawierający aktualną datę, wskazanie aktualnych faz księżyca, wskaźnik trendu ciśnienia atmosferycznego oraz aktualne wskazanie hPa.

Niżej, pośrodku, mamy aktualną godzinę oraz prognozę pogody, przedstawioną przy pomocy symboli (łącznie jest ich 7 – słonecznie, lekkie zachmurzenie, pochmurnie, deszczowo, silne opady deszczu, śnieg oraz silne opady śniegu). Po dwóch stronach widzimy wskazanie temperatury i wilgotności powietrza – po lewej stronie ekranu są odczyty z jednostki wewnętrznej, a po prawej znajdują się informacje z czujnika zewnętrznego.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

HAMA Stacja pogody Black Line Plus – ciekawe funkcje

Szczególnie interesująca wydała mi się funkcja alarmu mrozowego. Alarm ten aktywuje się w temperaturze od -1 do +1 st. C. Dzięki temu stacja ma szansę obudzić użytkownika chwilę wcześniej, by zdążył uporać się z oszronionymi i oblodzonymi szybami. Niestety, jeszcze nie udało mi się osobiście przetestować tej funkcji. Jednak to nie koniec – producent pomyślał nawet o osobach, które potrzebują budzenia o różnych porach. Z myślą o nich stacja pogody oferuje dwa czasy budzenia. Ustawienie budzika trwa zaledwie kilkanaście sekund.

Co ciekawe, zamiast wyświetlania na ekranie daty możemy ustawić zagrożenie pleśnią. Wówczas stacja na ekranie wyświetli informację dotyczącą aktualnego zagrożenia rozwojem pleśni w pomieszczeniu. Jeśli użytkownik zmaga się z problemem nadmiernej wilgoci w danej przestrzeni, ta opcja wydaje się być całkiem rozsądna. Szybkie wykrycie pleśni, która stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, pozwoli na sprawne pozbycie się tego problemu.

Kolejną ciekawostką jest też temperatura punktu rosy. Nawet jeśli dotychczas nieznany był ci ten termin, po zakupie tej stacji pogody będziesz o nim pamiętał. Punkt rosy oznacza dokładny stosunek pomiędzy temperaturą a wodą w powietrzu. Jak podaje sam producent, im wyższa jest temperatura punktu rosy, tym większe jest ryzyko silnych opadów podczas burzy i tym intensywniej odczuwa się parność.

HAMA Stacja pogody Black Line Plus – łatwość obsługi i wykonanie

Jeśli chodzi o obsługę, stacja ma specjalne przyciski sensoryczne, usytuowane po obu stronach ekranu.

Stacja jest zasilana sieciowo, jednak producent przewidział również możliwość użycia baterii. Niestety, po każdym odłączeniu od źródła zasilania stacja się resetuje, co stwarza konieczność ponownej konfiguracji. Tymczasem wyszukiwanie radiowego sygnału czasowego DCF trwa ok. 7 minut. Rozwiązaniem jest na szczęście awaryjne zasilanie bateryjne.

Stacja została wykonana z tworzywa – poszczególne elementy z bliska mogłyby wyglądać solidniej, jednak ogólnie nie jest źle, a całość wygląda dość elegancko i uniwersalnie. Urządzenie jest lekkie, niewielkich rozmiarów. Zwróciłam uwagę na fakt, że oprócz specjalnej stopki umożliwiającej ustawienie stacji, ma ona także możliwość zawieszenia na ścianie.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

HAMA Stacja pogody Black Line Plus – parametry:

Dokładność ciśnienia powietrza: ±5hPa

Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego: 850hpa bis 1050hpa

Dokładność temperatury: 0,1 st.

Dokładność temperatury (wewnątrz i na zewnąrz): ±2 st. C

Dokładność wilgotności powietrza: ±8%

Funkcja zegara: Tak (12/24)

Higrometr wewnętrzny: 20-95%

Higrometr zewnętrzny: 20-95%

Montaż: na stojąco, na ścianie

Pomiar ciśnienia powietrza: 1 hPa

Pomiar wilgotności powietrza: 1%

Skala temperatury: wewnątrz – 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/na zewnątrz – -20°C bis +60°C °

Wymiary: 17.5 x 2,2 x 12.3 cm

Liczba baterii w stacji: 3

Ilość baterii zewnętrznego czujnika: 2

HAMA Stacja pogody Black Line Plus – cena i dostępność

Testowany przeze mnie model stacji pogody Black Line Plus jest dostępny w niżej wymienionych sklepach z elektroniką:

Doskonałym uzupełnieniem stacji pogody jest detektor jakości powietrza. Czujnik jakości powietrza "SAFE" marki HAMA, który miałam okazję przetestować, to niewielkie, zgrabne urządzenie, które okazało się być bardzo funkcjonalne. Co oferuje nam ten detektor?

HAMA Czujnik jakości powietrza "SAFE" – wrażenia z użytkowania

Ból głowy, problemy z koncentracją, niska jakość snu – to tylko niektóre problemy wywoływane przez zbyt duże stężenie dwutlenku węgla w powietrzu. Czy wiesz, jak sprawdzić, ile wynosi faktyczne stężenie CO2 w twoim domu? Pomocny będzie właśnie taki czujnik.

Przed pierwszym użyciem (oraz po długim czasie nieużywania) producent zaleca kalibrację urządzenia. W tym celu wystarczy zabrać urządzenie na świeże powietrze na minimalnie 20 minut. Ja zabrałam czujnik do lasu, by go skalibrować przed pierwszym użyciem. Później wystarczy włączony detektor ustawić w wybranym pomieszczeniu, w którym chcemy dokonać pomiaru.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Za każdym razem po uruchomieniu detektora, włącza się odliczanie od 180 do 1 sekundy – początkowo byłam zaskoczona, jednak jak się okazuje, jest to całkowicie normalne. Z instrukcji dowiedziałam się, że w tym czasie czujnik dwutlenku węgla nagrzewa się. Następnie detektor pokazuje już aktualny odczyt stężenia CO2 w powietrzu.

HAMA Czujnik jakości powietrza "SAFE" – funkcje

Jest kilka poziomów tego stężenia, które powiedzą nam, jakiej jakości powietrzem oddychamy aktualnie. Od dobrego, poprzez umiarkowany, niezdrowy dla osób wrażliwych, niezdrowy, bardzo niezdrowy, aż po zagrażający zdrowiu.

Na ekranie, w zależności od tego, ile dwutlenku węgla znajduje się aktualnie w powietrzu, pokazuje się kolorowa ikona. Zielona (GOOD) świadczy o dobrej jakości powietrzu, żółta (NORMAL) o średnim stężeniu CO2, a czerwona (POOR) – o zanieczyszczonym. Dodatkowo, w przypadku wysokiej zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, detektor sygnalizuje nam to sygnał świetlny oraz dźwiękowy. Ten ostatni można na szczęście wyłączyć – jest bardzo głośny i intensywny.

HAMA Czujnik jakości powietrza "SAFE" – łatwość obsługi i wykonanie

Co ciekawe, ekran urządzenia poinformuje nas też o stopniu wilgotności powietrza w pomieszczeniu, a także o jego temperaturze. Cyfry są duże, wyraźne, a ułożenie informacji na ekranie jest przejrzyste.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

U góry urządzenie ma trzy przyciski, przy pomocy których można włączyć i wyłączyć urządzenie, aktywować lub dezaktywować alarm dźwiękowy, a także sprawdzić maksymalny i minimalny odczyt. Ponadto, możemy dzięki nim zmienić jednostkę temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita.

Sam czujnik wykonano z tworzywa. Jest niewielki, ma zgrabny kształt i nie rzuca się w oczy, ustawiony nawet w centralnym punkcie pomieszczenia.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

HAMA Czujnik jakości powietrza "SAFE" – parametry

Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: 20% do 95%

Dokładność temperatury: 0,1 °

Dokładność temperatury (wewnątrz i na zewnąrz): ±5℃

Dokładność wilgotności powietrza: ±8%

Pomiar wilgotności powietrza: 1 %

Skala temperatury: 0°C to 50°C

Typ wyświetlacza: LED

Wyświetlacz: CO2 in ppm/Humidity in %/Max/Min CO2/State of Charge/Temperature in °C

Wymiary: 7,5 x 3,5 x 7,5 cm

Czas ładowania: 240 Min.

Konsumpcja energii: 1000 mA

Maksymalny czas pracy: 210 Min.

Źródło zasilania: 5V (Micro USB)

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

HAMA Czujnik jakości powietrza "SAFE" – cena i dostępność

Testowany przeze mnie model czujnika jakości powietrza ”SAFE” jest dostępny w niżej wymienionych sklepach z elektroniką: