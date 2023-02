Przetestowałam wymarzony odkurzacz. Czy warto stracić głowę dla Dyson V12 Detect Slim?

Bezprzewodowe odkurzacze nikogo już nie szokują. Popularność i uznanie nie jest jednak wyłącznie modą, a wiąże się z wygodą i funkcjonalnością. Miałam okazję przetestować jeden z najlżejszych, a zarazem najbardziej atrakcyjnych modeli na rynku. Przekonajmy się, jak sprawuje się Dyson V12 Detect Slim - i czy warto wydać na niego blisko 3 tysiące złotych...

Bezprzewodowe odkurzacze - skąd ich popularność? Jakie są zalety?

Historia domowych pomocników jest dość inspirująca, ponieważ na przestrzeni ostatnich dekad, odkurzacze stały się niezbędnikiem w każdym domu. Tańsze, droższe, mniejsze, bardziej nowoczesne - niezależnie od budżetu lub metrażu, ma go w domu każdy. Trudno wyobrazić sobie, że spotkał nas niezwykły przywilej, albowiem sprzęt tego typu był niegdyś dobrem luksusowym. Pierwsze urządzenie będące niejakim prototypem dzisiejszych modeli, ujrzało światło dzienne w XIX wieku. Jak przystało na nowy wynalazek, znacząco różnił się od współczesnych odkurzaczy. Warto dodać, że wówczas wiele osób zyskało patenty na zaprojektowane sprzęty. Szczególny hołd należy oddać w tym miejscu marce Electrolux, która w 1912 roku przedstawiła odkurzacz Lux I. Nie miejmy jednak złudzeń - był ciężki, ogromny, a i doprawdy kosztowny. Sam papierowy worek do odkurzacza (którego na ten moment, w tradycyjnej formie era dobiega końca), pojawił się dopiero w 1964 roku...Wraz z pracą specjalistów, odkurzacz uległ wielu modyfikacjom, czego efektem jest wiele alternatyw takich jak m.in. roboty sprzątające oraz wersje bezprzewodowe. Akumulatorowy odpowiednik łączy idee zachowania porządku oraz nowoczesność. Być może wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale w tej kwestii - ludzka precyzja w połączeniu z innowacją jest niezastąpiona. Zwłaszcza, gdy mamy pod ręką dobry sprzęt o korzystnych parametrach.

Pora skupić się na zaletach, które wyróżniają bezprzewodowe odkurzacze.

Brak zbędnych kabli, które zmuszają do zmian gniazdek w trakcie sprzątania

które zmuszają do zmian gniazdek w trakcie sprzątania Budowa umożliwiająca dotarcie do zakamarków (nawet tych pod meblami)

umożliwiająca dotarcie do zakamarków (nawet tych pod meblami) Pionowa forma jest znacznie łatwiejsza w przechowywaniu

jest znacznie łatwiejsza w przechowywaniu Brak brzydko pachnących worków na kurz i łatwiejsze opróżnianie zbiornika

na kurz i łatwiejsze opróżnianie zbiornika Smuklejszy design

Możliwość sprzątania w pomieszczeniach bez dostępu do prądu (lub w aucie)

Nie mam złudzeń, że tradycyjna forma odkurzacza nie uchowa się na dłużej. Zwłaszcza, że oczekujemy coraz większej wygody, a problem z przechowywaniem ciężkich odkurzaczy z kablami rodzi problem w wielu polskich domach. Mobilna forma smukłego akumulatorowego modelu brzmi zatem sensownie...W ostatnim czasie miałam okazję przetestować jeden z modeli od marki Dyson. Stanęło na V12 Detect Slim, który jest określany mianem kompromisu między najlżejszym sprzętem Dyson Micro, a klasycznymi urządzeniami o wyższych parametrach. Przyznaję, że na samą myśl o testowaniu zaświeciły mi się oczy, bo choć na rynku roi się od bezprzewodowych odkurzaczy, trudno było mi znaleźć coś lekkiego, a przy okazji o sensownych danych technicznych. Czy Dyson mnie nie zawiódł? Zobaczcie sami.

Dyson V12 Detect Slim - budowa, wygląd wizualny, akcesoria

Na wstępie warto skupić się na wyglądzie, który może ucieszyć oko, a jednocześnie być ważnym aspektem zarówno w kwestii przechowywania, jak i prezencji w domowej aranżacji. Dyson V12 Detect Slim zaprojektowano w tonie minimalizmu. Rurę zdobi stonowane, srebrne wykończenie, a sam odkurzacz zestawiono z odcieniami pomarańczy i fioletu. Współgra to z wszystkimi akcesoriami, których producent dostarcza dość sporo. Odkurzacz dotarł do mnie w zestawie z:

Elektroszczotką Motobar - do każdego rodzaju powierzchni, z widocznym grzebykiem.

- do każdego rodzaju powierzchni, z widocznym grzebykiem. Elektroszczotką Slim Fluffy podświetlaną - do twardych posadzek. Wyposażona w technologię przewodzenia wiązki światła uwidaczniając kurz.

podświetlaną - do twardych posadzek. Wyposażona w technologię przewodzenia wiązki światła uwidaczniając kurz. Mini elektroszczotką zapobiegająca plątaniu - zbierająca sierść pupili oraz włosy. Mini alternatywa dla zakamarków.

zapobiegająca plątaniu - zbierająca sierść pupili oraz włosy. Mini alternatywa dla zakamarków. Końcówką Low Reach - stworzona z myślą o odkurzaniu pod meblami.

- stworzona z myślą o odkurzaniu pod meblami. Końcówką Combi - 2 w 1, szeroka nasadka w połączeniu z klasyczną szczotką. Przydatna w trakcie sprzątania mebli, auta.

- 2 w 1, szeroka nasadka w połączeniu z klasyczną szczotką. Przydatna w trakcie sprzątania mebli, auta. Końcówką szczelinowa - dedykowana zakamarkom.

- dedykowana zakamarkom. Uchwytem do akcesoriów

Stacją dokującą ścienną

Stacją stojącą dokującą (do zakupienia oddzielnie)

(do zakupienia oddzielnie) Ładowarką

Sprzęt waży zaledwie 2,4 kg i mierzy w całości 123,4 cm (sam odkurzacz 25 cm).

fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Dyson V12 Detect Slim - tryby pracy, funkcjonalność

Waga i kompaktowy rozmiar to nie wszystko, co ma do zaoferowania model od Dyson. Smukły odkurzacz wyposażono w silnik Hyperdymium wykonujący 125 tys. ruchów na minutę - pozwala on na uzyskanie mocy ssącej na poziomie 150 Airwattów (545 W) Do dyspozycji mamy aż 3-stopniową regulację (Eco, Medium, Boost). Pierwszy tryb jest dedykowany cyklicznemu sprzątaniu, bez znacznych zanieczyszczeń, pozwala na pracę blisko przez 60 minut. Tryb automatyczny dostosowuje siłę do aktualnych warunków, natomiast Boost umożliwia błyskawiczne oczyszczanie z maksymalnym wykorzystaniem mocy ssącej. Podgląd aktualnych ustawień jest dostępny na ekranie LCD tak jak i raport wydajności czy czas pracy.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Szerokie zastosowanie Dyson V12 Detect Slim zawdzięczać powinniśmy wyposażeniu, a konkretniej akcesoriom. Jest to model, który sprosta wielu powierzchniom, a na efektywność wpływa m.in. technologia ukazująca mikroskopijny kurz (cząsteczki mniejsze niż 100 mikrometrów). Zastosowanie zielonej barwy oświetlenia nie jest przypadkowe, albowiem tę barwę widzimy wyraźniej, niż inne. Pozwala to na dokładniejsze dostrzeganie nieczystości, a więc również większą skuteczność. W tę innowację wyposażono wcześniej wspomnianą elektroszczotkę Slim Fluffy wykonaną z włókien nylonowych i antystatycznych włókien węglowych. Warto wspomnieć również o elektroszczotce Motobar, która rozwiązuje problem wszechobecnych włosów. Wewnętrzny silnik automatycznie przenosi je wraz z sierścią do pojemnika, aby uniknąć możliwego zaplątania wokół grzebyka. Dla odkurzania znacznie mniejszych przestrzeni stworzono mini alternatywę oraz pakiet końcówek.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Aby móc dogodnie wykorzystać V12 Detect Slim również w celu oczyszczenia mebli lub poza domem, wystarczy wymienić elektroszczotkę na preferowaną końcówkę. Wówczas uzyskamy ręczny odkurzacz, który sprawdzi się w przypadku sprzątania tapicerek kanap, ram, a nawet auta.

Dyson V12 Detect Slim - konserwacja, zasilanie, filtracja

Akumulator

Sprzęt od Dyson został wyposażony w wymienny akumulator typu click-in. Jego pojemność to aż 2500 mAh (Li-Ion), tak więc zapewnienie producenta dotyczące czasu sprzątania aż do 60 minut jest uzasadnione. Wymiany można dokonać samodzielnie, wystarczy nacisnąć czerwony przycisk zabezpieczający i włożyć nowy podzespół (kupisz go m.in. za pośrednictwem oficjalnej strony Dyson). Naładowanie zajmuje maksymalnie 4,5 h - może odbywać się to zarówno, gdy bateria znajduje się w odkurzaczu, jak i poza wsadem.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Konserwacja, filtracja

Odkurzacz posiada technologię cyklonową, Root Cyclone umożliwia generowanie siły na poziomie 100 000 G (jednostka przyspieszenia grawitacyjnego). Dzięki temu, wszelkie zanieczyszczenia są automatycznie kierowane do pojemnika (0,35 l) i nie powodują zapychania filtracji. Wspomniany zbiornik możemy opróżniać bez obaw o przemieszczenie się kurzu oraz zabrudzeń. Wystarczy nacisnąć czerwony przycisk blokujący, a zawartość trafi do kosza. Gdy mowa o higienie i bezpieczeństwie, V12 Detect Slim oferuje 5-stopniową filtrację. Podlega ona oczyszczaniu, co wpływa na dłuższe zachowanie pełnej skuteczności i wydajności. Należy wyjąć filtr, wysypać możliwe zabrudzenia, a następnie dokładnie przepłukać wodą. Wystarczy odczekać około 24h, aby był gotowy do ponownego użycia. Jak zaleca producent, przy intensywnym użytkowaniu, warto dokonywać tego raz w miesiącu.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Dyson V12 Detect Slim - TEST

Tak jak zaznaczyłam na wstępie, do testu powyższego modelu podeszłam dość optymistycznie. Niemniej, z dozą wątpliwości, czy aby na pewno V12 Detect Slim sprosta moim oczekiwaniom. Miałam okazję testować model przez okres około 2 tygodni, co pozwoliło mi zapoznać się z systemem pracy, wydajnością i co najważniejsze - ustalić skuteczność odkurzania. Dyson miał za zadanie pozostawić nieskazitelny porządek w mieszkaniu o metrażu 50 m2 oraz samochodzie, który również stał się swoistym sprawdzianem.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

W pierwszej kolejności skupię się na wyposażeniu, które w moim mniemaniu - jest dość zasobne. Przyznam, że nawet z wykorzystaniem wyłącznie elektroszczotki Motobar, byłam w stanie wysprzątać niemal całe mieszkanie. Jej budowa znacząco ułatwiła mi pozbycie się długich włosów, które niemal zalewają moje mieszkanie, gdy nie sprzątam dłużej niż 2 dni. Tego, że poradzi sobie z ich zasysaniem byłam pewna, jednak bardziej ciekawiło mnie zapewnienie o przeciwdziałaniu wplątywania się w szczotkę imitującą grzebień. Z czystym sumieniem mogę przyznać, że V12 Detect Slim stanął na wysokości zadania. W końcu nie musiałam poświęcać żmudnego kwadransa na wyciąganie włosów, a tym samym mimowolnie roznoszenie się kurzu po domu. Ponadto, szczotka była dość czysta, jak na efekt po sprzątaniu. Najpewniej, odpowiada za to wydajny silnik, który dość dobrze zasysa nieczystości i kieruje je bezpośrednio do pojemnika. Gdy już o nim mowa...z opróżnianiem poradziłoby sobie najpewniej nawet dziecko, nie wymaga to użycia dużej siły i zajmuje dosłownie moment.

Nie mogłam oprzeć się wypróbowania elektroszczotki Slim Fluffy - podświetlenie umożliwiające wychwytywanie mikroskopijnego kurzu brzmiało dość intrygująco. Jeśli mam być w pełni szczera, nie sposób określić na ile się to udało, ponieważ wspomniana wcześniej zdolność do wyłapywania drobinek o średnicy mniejszej 100 mikrometrów to...zaledwie 0,1 milimetra. Mogę jednak stwierdzić, że tak, po odkurzaniu nie zauważyłam żadnych drobinek, pyłków czy paprochów. Jako że element mierzy 25 cm, gdy nie mogłam dotrzeć do mniejszych zakamarków, użytkowałam mini elektroszczotkę. Jej właściwości są niemal identyczne do Motobar, powierzchnie wysprzątałam bez większego trudu. Również, gdy mowa o sierści (mam w domu krótkowłosą jamniczkę, tak więc włoski czasem wbijają się w tkaniny).

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Dodam, że przy wszystkich szczotkach - korzystałam z trybu Auto. Pozwoliło mi to na bardziej wiarygodne porównanie.

Pora pomówić o tym, co mi nieco przeszkadzało. Pierwszy aspekt dotyczy stacji z uchwytem na akcesoria, choć jest to dość przydatny element, umożliwia dołączenie wyłącznie 2 końcówek. Reszta tak czy siak, musi zostać przechowywana w innym miejscu. Niemniej, jeśli korzystamy najczęściej korzystamy tylko z niektórych, może być to plus. Druga kwestia, którą warto poruszyć to obsługa odkurzacza za pośrednictwem jednego przycisku, co w istocie może wydawać się intuicyjne. Wolałabym raczej, aby każda funkcja miała przyporządkowany przycisk. Może być to jednak wygodne, gdy korzystamy wyłącznie z jednego trybu pracy. Na wyróżnienie zasługuje zaś sam wyświetlacz ekran LCD. Moją uwagę przykuła zwłaszcza możliwość raportowania efektów pracy, czas i nie tylko. Jest czytelny, a kolorowe wskaźniki znacząco nakreślają nam w dłuższej perspektywie, jak radzi sobie odkurzacz w naszym mieszkaniu oraz ile czasu potrzebuje, aby je uprzątnąć.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Odkurzacz zawiesiłam z wykorzystaniem stacji stojącej. Dzięki temu, nie musiałam montować niczego na ścianie, a jednocześnie martwić się o stabilność. Zaprojektowano ją w minimalistycznym stylu, tak aby pasowała do większości wnętrz, a jednocześnie nie oszpecała ich. Dodatkowym atutem jest ruchomy element, który pozwala na dogodne wyjmowanie i wkładanie odkurzacza. Niestety nie jest ona zawarta w zestawie, należy dokupić ją oddzielnie, jednak cena jest dość wysoka. Koszt wynosi około 600 zł - więcej szczegółów znajdziesz na oficjalnej stronie Dyson.

Dyson V12 Detect Slim - podsumowanie

Tak jak wspomniałam, miałam wystarczająco dużo czasu, aby sprawdzić możliwości sprzątania z wykorzystaniem każdego oferowanego trybu. Uważam, że model V12 Detect Slim jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla właścicieli zwierząt, ale również osób dbających o nieskazitelny porządek. Biorąc pod uwagę zasobność końcówek w zestawie, udało mi się wyczyścić niemal wszystkie zakamarki między meblami, a nawet tapicerki. Przekonałam się również o atucie w postaci lekkości, ponieważ 2,4 kg przy zachowaniu dość silnej mocy ssania to dość dobre połączenie. Zwłaszcza, gdy chciałam odkurzyć ramki ścienne, obrazy i wnętrze samochodu. Odpowiadając na początkowe pytanie, czy Dyson mnie zawiódł - nie, ani trochę. Niestety pod uwagę należy wziąć również cenę urządzenia, która może nieco odstraszać.

