PureVPN - recenzja sieci VPN

PureVPN to mnóstwo użytecznych opcji oraz możliwość połączenia się jednym kliknięciem z Netflix US. Jakie są jeszcze inne zalety oraz czy ma wady? Sprawdzamy!

PureVPN na swojej stronie określa się jako najszybsza virtual private network (VPN) na świecie i obiecuje doskonałą obsługę streamowania materiałów wideo z sieci w rejonach, gdzie są one zablokowane, a także pełną anonimowość bez jakiegokolwiek wpływu na prędkość transmisji danych. Wiele innych sieci VPN obiecuje podobne możliwości, więc dobrze zagłębić się w szczegóły i sprawdzić, czy właśnie w tą sieć warto zainwestować.

PureVPN - ceny

PureVPN oferuje trzy plany sprzedaży:

W każdej opcji masz 31 dni na wycofanie się i zwrot pieniędzy. Istnieje także opcja zapisania się na 7-dniowy okres testowy.

PureVPN - funkcje

Główna siedziba PureVPN znajduje się w Hong Kongu, czyli poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu", z drugiej jednak strony można obawiać się, że klient VPN z Chin będzie mieć ukryte "niespodzianki". Sieć zaktualizowała w 2018 roku politykę prywatności, uwzględniające m.in. RODO. Nie przechowuje żadnych logów, nie zapisuje oryginalnego adresu IP użytkownika, nie zapisuje również czasu spędzonego przez niego w sieci.

W oferowanej przez chińczyków sieci VPN znajduje się ponad 2000 serwerów rozlokowanych w 141 krajach. Podają oni, że sieć ta działa całkowicie samodzielnie, a logowanie potrzebne jest tylko na czas korzystania z niej. Tu PureVPN ma przewagę nad rywalami, którzy wynajmują serwery od innych dostawców. Wśród praktycznych funkcji możemy wymienić kill switch - przerywa połączenie w momencie, gdy tunel VPN ulegnie zniszczeniu. Dzięki temu nawet dostawca internetu nie powinien odkryć, na jakich stronach przebywał użytkownik w momencie przerwania bezpiecznego połączenia. Nie jest ona włączona domyślnie - należy to zrobić, wchodząc w ustawienia.

PureVPN ma jeszcze kilka praktycznych opcji. Dobrym wyjściem dla początkujących jest możliwość włączenia domyślnej przeglądarki w momencie nawiązania połączenia VPN, ponadto są dostępne rozszerzenia dla Chrome i Firefoxa, które przekierowują ruch z przeglądarki przez VPN.

Rozdzielone tunelowanie pozwala na samodzielny wybór, które aplikacje mogą korzystać z VPN, a które pozostawić normalnemu połączeniu. Jednak tu również jest pewien problem ze znalezieniem tej funkcji - znajduje się ona w fazie Beta i aby ją uruchomić, należy uruchomić aplikację Windowsową na koncie administratora, a następnie włączyć rozdzielone tunelowanie w ustawieniach. Miło by było, gdyby PureVPN usprawniło nieco dostęp do tych i innych funkcji, a także dostarczyło coś w rodzaju przewodnika dla osób, które po raz pierwszy korzystają z sieci, zamiast - jak obecnie - umieszczania każdego wyjaśnienia na osobnej stronie internetowej. Dlatego użytkownik może poczuć sie nieco skołowany - gdy włączysz VPN przed uruchomieniem rozdzielonego tunelowania, wszystkie aplikacje będą go używać. Rozdzielone tunelowanie pomaga w miejscu, gdzie dostawca sieci monitoruje używanie VPN. Dzięki temu możesz ukryć połączenie VPN w nieszyfrowanym - służy do tego specjalny Stealth Protocol. Technicznie działa to tak, że pakiety VPN wędrują przez HTTPS.

Ponadto warto dodać, że PureVPN oferuje dedykowane adresy IP i opcję przekierowywania portów jako dodatki do subskrypcji. Choć większość osób nie będzie tego potrzebować, dla biznesu jest to niezwykle ważne.

PureVPN - aplikacje

Istnieją dedykowane aplikacje PureVPN dla systemów Windows, macOS, Linux, Android i iOS, a także rozszerzenia do przeglądarek Chrome i Firefox - wkrótce ma być także dla przeglądarki Opera. Można również zainstalować siec bezpośrednio w ruterze (instrukcja na stronie PureVPN), używać jej z Kodi i Amazon Fire TV Stick, a wkrótce pojawi się wsparcie dla Apple TV. Interfejs główny umożliwia wybranie jednego z kilku trybów pracy - co spotkamy również w innych sieciach prywatnych, jak np. CyberGhost VPN. Poszczególne tryby różnią się ustawieniami oraz protokołami. Można obejrzeć te ustawienia i przekonać się, jaki poziom ochrony oferuje każdy z trybów.

Stream - jak łatwo się domyślić, tryb ten umożliwia streaming z miejsc, które są blokowane na podstawie geolokalizacji użytkownika; po wybraniu możesz wybrać kraj lub kanał z rozwijanej listy (jest na niej Netflix)

File-sharing - umożliwia bezpieczną wymianę plików w systemie p2p

Security/Privacy - ma dodatkową ochronę przeciwko śledzeniu działań użytkownika w sieci przez dostawcę internetu

Internet Freedom - ten tryb powstał, aby umożliwić swobodny dostęp do informacji oraz umożliwia połączenia VoIP, pozwala omijać nałożone przez władze blokady stron i serwisów internetowych

Na Windows i mac OS wielkości interfejsu nie da się zmienić , ale i nie ma takiej potrzeby - wszystko zaprezentowane jest w bardzo czytelny, przejrzysty sposób. Serwer możesz wybierać nie tylko po krajach, ale również i miastach. Posegregowane są w ten sposób, że urządzenia z najlepszym ping-iem (czyli najszybsze) znajdują się na początku listy. Okienko wyszukiwania pozwala na wpisanie nazwy miasta, które chcesz znaleźć.

Można wymienić jedno zastrzeżenie w przypadku aplikacji PureVPN na system Android. Działa tylko w trybie portretowym, czyli pionowo. W niektórych sytuacjach utrudnia to wpisywanie danych użytkownika i nawigację.

PureVPN - wydajność

Rok-dwa lata temu w internecie można było znaleźć kilka negatywnych opinii o PureVPN. Jednak problemy, które były wówczas przyczyną niskich ocen sieci, zostały od tego czasu rozwiązane. Podczas najnowszych testów można było przeglądać chroniony siecią VPN internet z taką samą prędkością, jak i bez niej.

Testowanie sieci VPN jest niewdzięcznym zadaniem, ponieważ wynik często zależy nie tylko wybranego serwera, ale także od takich czynników, jak dzień tygodnia, a nawet godziny przeprowadzania testu. Napiszemy więc w skrócie - szybkości były bardzo dobre o każdej porze dnia i nocy, a na niektórych serwerach przekraczały one nawet 100Mb/s.

Przetestowano także wycieki adresów IP i DNS, ale nie znaleziono żadnych. Oznacza to, że tożsamość użytkownika jest całkowicie bezpieczna, a lista odwiedzanych przez niego stron nie jest możliwa do zidentyfikowania.

Ostatnia próba to kontakt ze wsparciem technicznym przy użyciu okienka chatu na stronie PureVPN. Wsparcie ma być dostępne 24/7/365. Sprawdzono to o różnych porach dnia i nocy w różnych dniach tygodnia - najdalej po 30 sekundach zgłaszał się pracownik wsparcia.

PureVPN - podsumowanie

PureVPN to stabilna, bezpieczna sieć VPN dla osób streamingujących, dzielących się plikami oraz chcących przeprowadzać bezpieczne połączenia VoIP. Dodatkowo ma kilka zaawansowanych ustawień, które przydadzą się tylko zaawansowanym użytkownikom.