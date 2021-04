Qustodio nie jest dostępny w polskiej wersji językowej, jeśli jednak Ci to nie przeszkadza, warto zapoznać się z tą aplikacją.

Qustodio - cena

Qustodio dostępne jest w trzech planach rocznych. Najmniejszy to 54,95 USD za rok - obejmuje do pięciu urządzeń. Średni kosztuje 96,95 USD za rok i daje ochronę na 10 urządzeń. Największy to wydatek 137,95 USD rocznie i można w tej cenie chronić do 15 urządzeń. Qustodio obejmuje działaniem systemy Windows, Mac OS X, Android, iOS, a także Chromebooki i Kindle. Dostępne są także osobne plany dla placówek edukacyjnych oraz biznesu.

Qustodio - funkcje

Qustodio posiada szereg funkcji, które pozwalają na ograniczenie treści, do jakich ma dostęp dziecko - zaczynając od czasu spędzanego dziennie w sieci, poprzez monitorowania aktywności w sieciach społecznościowych, kończąc na sprawdzaniu lokalizacji. Aplikacja ma od razu wbudowane filtrowanie treści nieodpowiednich dla młodych internautów, ale każdy rodzic może dodatkowo dodać blokowanie kolejnych. Aplikację można zainstalować zarówno na komputerze, jak i urządzeniu przenośny, dzięki czemu ma się kontrolę niezależnie od tego, z którego się korzysta. Warta uwagi jest funkcja przycisku napadowego SOS, przygotowana dla urządzeń z systemem Android. Wystarczy jedno kliknięcie, aby do rodzica zostało wysłane natychmiastowe powiadomienie o danej lokalizacji.

Qustodio stawia na automatyzację, dlatego filtrowanie oraz monitorowanie odbywają się w sposób inteligentny - i działa bardzo skutecznie. Rodzic dostaje w panelu wszystkie statystyki wykorzystania urządzeń przez dzieci. Dodatkowo aplikacja posiada własne mechanizmy ochronne, które chronią przez wirusami, phishingiem oraz szkodnikami typu malware. Dzięki temu nie tylko zyskuje się z Qustodio możliwość ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami, ale również zapewnia dodatkowa warstwę ochronną urządzeniom.

Choć aplikacja nie posiada polskiego interfejsu, jej obsługa nie jest trudna i warto wypróbować oferowane rozwiązania w praktyce.