ROG Zephyrus G GX502 - test kompaktowego laptopa gamingowego

ROG Zephyrus G GX502 posiada topowe podzespoły i wiele ciekawych rozwiązań. Całość zamknięto w kompaktowej obudowie

Laptopy dla graczy to bardzo popularna kategoria komputerów PC. Wielu użytkowników chce mieć mocny i wydajny komputer, a jednocześnie laptopa. Niestety nie każdy z nich może pozwolić sobie na potężny komputer stacjonarny oraz mobilnego ultrabook'a.

Wydajne podzespoły zajmują miejsce i potrzebują dużo prądu. Z tego właśnie powodu większość komputerów przenośnych dla graczy jest cięższa od 2 KG, a zasilacz również swoje waży.

Rozwiązanie tego problemu znalazł ASUS wraz z modelem ROG Zephyrus G GX502. To gamingowy laptop z najwyższej półki, który wyposażono w topowe podzespoły. Jednocześnie udało się zminimalizować wymiary i zmniejszyć wagę. Grubość nie przekracza 2 cm, a w środku zamknięto sześciordzeniowy procesor Intel Core dziewiątej generacji oraz układ graficzny GeForce RTX 2060.

ASUS nie skupił się jednak tylko i wyłącznie na wymiarach i masie. ROG Zephyrus G GX502 posiada również wiele ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych oraz software'owych.

ROG Zephyrus G GX502 - Specyfikacja techniczna

System operacyjny: Windows 10 Home, Windows 10 Pro

Windows 10 Home, Windows 10 Pro Procesor: Intel® Core™ i7-9750H

Intel® Core™ i7-9750H Karta graifczna: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, 6GB GDDR6 VRAM

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, 6GB GDDR6 VRAM Pamięć operacyjna: DDR4 2666MHz SDRAM, do 32GB (16GB na płycie głównej)

DDR4 2666MHz SDRAM, do 32GB (16GB na płycie głównej) Nośnik danych: M.2 NVMe PCIE 3.0 256GB/512GB/1TB SSD z obsługą RAID 0

M.2 NVMe PCIE 3.0 256GB/512GB/1TB SSD z obsługą RAID 0 Wyświetlacz: 15.6 cala Full HD (1920 x 1080 pikseli) IPS, 144 Hz, 3 ms, 100% pokrycie sRGB, Pantone® Validated, G-SYNC™

15.6 cala Full HD (1920 x 1080 pikseli) IPS, 144 Hz, 3 ms, 100% pokrycie sRGB, Pantone® Validated, G-SYNC™ Klawiatura: Podświetlana, podświetlenie RGB, Aura Sync, Hotkeys

Podświetlana, podświetlenie RGB, Aura Sync, Hotkeys Głośniki: dwa głośniki z Smart AMP technology

dwa głośniki z Smart AMP technology Mikrofon: dookólny

dookólny Złącza: 1 x USB 3.2 Gen2 Type C DisplayPort™ 1.4 z Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x HDMI 2.0b, 1 x 3.5mm Audio Jack, 1 x Audio Jack Mic-in, 1 x RJ-45, 1 x Kensington Lock

1 x USB 3.2 Gen2 Type C DisplayPort™ 1.4 z Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x HDMI 2.0b, 1 x 3.5mm Audio Jack, 1 x Audio Jack Mic-in, 1 x RJ-45, 1 x Kensington Lock Zasilanie: 230W zasilacz, obsługą ładowania za pomocą USB Typu C do 65 W

230W zasilacz, obsługą ładowania za pomocą USB Typu C do 65 W Łączność: Intel® 802.11ac (2x2) Gigabit Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Intel® 802.11ac (2x2) Gigabit Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Wymiary: 360 (W) x 252 (D) x 18.9 (H) mm

360 (W) x 252 (D) x 18.9 (H) mm Waga: 2,0 kg

Do testów otrzymaliśmy ASUS'a ROG Zephyrus G GX502GV-ES004T. Model ten posiadał rozbudowaną pamięć operacyjną z 16 GB do 32 GB. Na pokładzie znalazł się 512 GB nośnik SSD. Na rynku dostępna jest też wersja ROG Zephyrus G GX502GW z kartą graficzną GeForce RTX 2070.

Co ciekawe w celu zmniejszenia ramek ASUS zdecydował się wyposażyć ROG Zephyrus G GX502 w zewnętrzną kamerkę na USB. Rozwiązanie to przypadnie do gustu osobom dbającym o swoje bezpieczeństwo.

ROG Zephyrus G GX502 - Cena

Seria Republic of Gamers do najtańszych nie należy. Nie inaczej jest z testowanym ROG Zephyrus G GX502. Konfiguracja testowa została rozbudowana o dodatkową pamieć RAM. Podstawowy model wyposażony w 16 GB pamięci operacyjnej kosztuje 8999 zł, a mówimy o najtańszej wersji. Droższy ROG Zephyrus G GX502 wyposażony w wydajniejszy układ graficzny RTX 2070 to wydatek niebezpiecznie zbliżający się do 10000 zł.